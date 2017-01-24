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Борис Майоров: Уберите с трибун хулиганье! И в раздевалку его больше не пускайте

Дмитрий Пономаренко
Дмитрий Пономаренко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Борис Майоров: Уберите с трибун хулиганье! И в раздевалку его больше не пускайте
Источник: «Советский спорт»

Двукратный олимпийский чемпион, легендарный капитан «Спартака» Борис Майоров рассуждает о сегодняшних бедах красно-белых.

Перед матчем с ЦСКА в раздевалку красно-белых нагрянули фанаты, высказав претензии игрокам в очень жесткой и даже хамской форме. На результате поединка такой «разговор по душам» отразился негативно.

А могут ли подобные акции в принципе положительно отразиться на игре команды? Или они наоборот окончательно ее добивают?

- Ну как такая акция может чему-то помочь? Тем более они уже были в нашей истории. Например, у футбольного «Динамо». И ни к чему хорошему не привели, - считает Борис Майоров. - Но меня гораздо больше возмутило, что фанаты пришли в раздевалку. Ведь это святая святых – туда посторонним вход заказан! Хотите встретится – давайте выберем место около стадиона, время и поговорим. Но зачем же к игрокам в раздевалку после тренировки ломиться?

И уж тем более недопустим разговор в нецензурных выражениях. Вот лично я бы с болельщиками, которые обратились бы ко мне матом, даже разговаривать не стал! Сразу указал бы на дверь! Хотите помочь? Говорите о проблемах спокойно.

И почему вдруг сразу к игрокам полезли? Есть же тренеры команды. Есть руководство клуба. Почему к ним не пошли? Ведь хоккеисты в этой цепочке – последняя инстанция.

На этой встрече от руководства присутствовал только помощник генменеджера Дима Хворых. Но он присоединился к болельщикам в их претензиях к игрокам. И в той же тональности. Так нельзя!

И, главное, что фанаты хотели в принципе? Ведь дело вовсе не в самоотдаче хоккеистов. Дело в том, как у «Спартака» построена игра. Смотрел матч с ЦСКА – ни одной четко разыгранной комбинации. Я отработанных ходов у красно-белых не вижу с самого начала сезона. Нет взаимодействия в команде.

А сейчас ее придавили еще и таким психологическим прессом, что спартаковцы проиграли армейцам всю борьбу. А борьба – это конек ЦСКА.

…Вторая половина матча с «Спартака» с ЦСКА прошла под хоровые оскорбительные речевки, которые фаны красно-белых выкрикивали и в адрес армейцев, и своей команды.

Как убрать мат с хоккейных трибун, где его в принципе быть не должно?

- Этого в хоккее давно не было, - отмечает Борис Майоров. - Вся эта грязь из футбола идет. Там же сейчас перерыв в чемпионате. Такие кричалки на открытых аренах позволяют себе не только болельщики «Спартака», но и ЦСКА, «Динамо»…

И они, видимо, не понимают, что в закрытом помещении все это звучит гораздо ужаснее. Ведь на хоккее сама обстановка заставляет людей вести себя прилично. А тут вдруг на трибунах появилось хулиганье, которое пытается таким образом задеть соперника. Может, они считают, этот мат приближает их к команде, как-то ей помогает? Это абсурд!

Я бы напомнил, что на хоккей в отличие от футбола люди приходят семьями, с детьми. Почему они должны выслушивать эту дрянь и объяснять ребенку – что это такое?

Лига наша борется за то, чтоб хоккей стал семейным видом спорта. Это ее стратегия. Понятно, что болельщикам наплевать на штрафы, которыми обложат клуб. Не они же их платят. Но ведь сейчас же кругом видео! Берите конкретных людей и привлекайте их административно за нарушение порядка – мат в общественном месте.

Вот вчера на матче полиция кинулась отбирать плакаты у болельщиков. Причем, вполне безобидные. Да лучше бы вытянули из матерящейся толпы с десяток самых горластых крикунов и вывели с трибун. Толку бы больше было.

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