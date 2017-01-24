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Николай Левников: Валентин Иванов был неправ

Константин Кринский
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Николай Левников
Николай ЛевниковИсточник: «Советский спорт»

Глава департамента судейства и инспектирования Федерации футбола Казахстана Николай Левников еще недавно работал в России, возглавлял судейский комитет РФС. «Советский спорт расспросил его о новой должности, зарплатах арбитров и кандидатурах потенциальных сменщиков.

ЧТОБЫ НЕ ВМЕШИВАЛИСЬ

- Как обстоят дела в казахстанском футболе? Страна нам не чужая, но с точки зрения футбола не слишком известная.
- Я уже работал здесь в 2008-2009 годах, так что для меня известная. Многих рефери, которые сегодня судят чемпионат и Кубок Казахстана, знаю лично. Кто-то начинал в мой первый приезд сюда, а некоторые только учились в соответствующих школах Алма-Аты и других регионов.

- Появляются авторитетные арбитры?
- Скажу так: есть талантливые ребята. За месяц, что работаю в Казахстане, успел просмотреть все матчи прошлого сезона с участием перспективных судей. Некоторые имеют все шансы вырасти в топ-арбитров.

- Почему согласились вернуться на работу в Казахстан?
- Поступило предложение снова поработать в качестве руководителя ДСИ. Работа живая, интересная, ни в коем случае не бумажная. Связана и с обучением арбитров, и с оценкой качества судейства. Мне вновь стало интересно.

- Там непаханое поле?
- Ни в коем случае, никакой целины тут нет. Еще во время первого моего визита мы сколотили отличную команду. Эти люди начинали работать со мной, а продолжили уже под руководством Маттео Трефолони. Итальянец трудился в Казахстане три года, после него в течение двух лет начались определенные проблемы.

- Что за проблемы, если федерация в очередной раз решила пригласить иностранного специалиста?
- В некоторых странах руководители клубов и лиг напрямую вмешиваются в арбитраж, а местные чиновники далеко не всегда принимают независимые, объективные решения. Чтобы избежать дальнейшего вмешательства извне, федерация, ссылаясь на конвенцию УЕФА, и пригласила независимого специалиста. Я знаком с местным менталитетом, знаю обычаи, мы разговариваем с чиновниками на одном языке. Все это – преимущество, облегчает диалог.

ЗА БУТЕНКО

- На сколько лет у вас контракт с федерацией футбола Казахстана?
- На два года.

- Стоит ли ждать в Казахстане появления арбитров такого уровня, как узбек Равшан Ирматов?
- Вероятность есть. Еще в первый мой приезд здесь появился очень сильный арбитр Артем Кучин. Может, ему слегка не хватило поддержки, чтобы вырасти в топ-судью. Он уже сейчас - арбитр ФИФА, но дальше второй группы пока не пробился. Надеюсь, ряд молодых ребят 1991-92 годов рождения, уже работающих в чемпионате страны уже сейчас, смогут добиться многого.

- Чемпионат Казахстана далеко не самый топовый. Судить его разве не проще?
- Нисколько. Чаще бывает, что уровень чемпионата ниже, а судить сложнее. Например, в России работать в ФНЛ намного сложнее, чем в премьер-лиге: больше единоборств и плохих полей. В РФПЛ выше скорость движения и мышления, но это, пожалуй, единственное, чем кардинально отличаются турниры.

В Казахстане, пусть футбол и не самого высокого уровня, та же борьба за победу, за еврокубки. По напряжению и ответственности разницы нет. Если вспомнить того же Ирматова, чемпионат Узбекистана не выше казахского, просто Равшан самородок. И здесь такие появятся.

- РФС подбирает кандидатов на пост главы судейского комитета. Всплывают фамилии Бутенко, Баскакова, Гвардиса и Авдонченко. Чье назначение наиболее реально?
- Я всей душой за Андрея Бутенко. Он был моим заместителем в судейском комитете, работал арбитром много лет, у него прекрасные отношения с руководителями РФС. Думаю, справится.

ХВАТИТ ШАРАХАТЬСЯ ИЗ СТОРОНЫ В СТОРОНУ

- Как повысить качество судейства? Что перво-наперво нужно сделать РФС?
- Для начала неплохо бы перестать шарахаться из стороны в сторону. Два-три года для руководителя департамента – не срок, нужно больше времени, иначе он не успеет претворить в жизнь свои идеи. Важна роль и начальника департамента. Последний глава ДСИ Валентин Иванов, скажем, допустил ошибку - не использовал в своей работе судейские документы, принятые исполкомом. Важно, чтобы законодательная власть работала в тесном контакте с исполнительной. Говорю о таких важных решениях, как переходы судей из ФНЛ в РФПЛ и обратно, их рейтинг, аттестация и порядок назначения.

- Разве сейчас всего этого нет?
- У нас судьи зачастую не понимают, за какую ошибку они пропускают матчи и за что их следует премировать. Система не имеет запаса прочности. Если бы все четко выполнялось, качество судейства в стране возросло бы в разы.

- С чиновниками разобрались. А что судьи? Достаточно ли им платили?
- Материальный аспект очень важен. Арбитр должен чувствовать, что за свою ответственную и серьезную работу он получает адекватные деньги. С 2002 года сумма гонораров судьям практически не увеличивалась, а порой даже уменьшалась. Сейчас ДСИ предпринимает шаги к увеличению зарплаты. Скоро арбитры будут получать фиксированный оклад и в межсезонье, и во время травмы, а за матчи РФС - гонорар. В идеале платить судьям нужно как в Англии, а не по 30-50 тысяч рублей.

- Вы говорили, что мечтаете вернуться в РФС. С какими предложениями?
- РФС – родной дом. А предложения прежние, с ними я приехал в Казахстан. И в России продвигал их в течение четырех лет. Накоплен опыт работы в УЕФА, я знаком с работой судейских организаций в топ-лигах Европы. Готов реализовывать весь этот микс идей на практике. Но – уже в Казахстане.

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