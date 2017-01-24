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«Не я ее нашел, а она меня!» Что происходит в Остраве накануне чемпионата Европы

Андрей Симоненко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Алексей Мишин и Каролина Костнер
Алексей Мишин и Каролина КостнерИсточник: «Советский спорт»

Корреспондент «Советского спорта» накануне старта чемпионата Европы убедился в готовности российских фигуристок завоевать весь пьедестал и поговорил с тренером той, кто может им помешать это сделать.

ДЕВУШКА С КЛЮШКОЙ

Поездка на чемпионат Европы-2017 началась для меня ностальгически. Оптимальный маршрут в Остраву пролегал через Братиславу - город, где европейское первенство проходило в 2016-м. Посты в соцсетях с геотегом словацкой столицы стали поводом для шуток, в том числе со стороны некоторых участниц чемпионата - что, мол, год перепутал или Чехию со Словакией?

На самом деле, шутит уже не в первый раз Международный союз конькобежцев, определяя место проведения чемпионата Европы. То два раза за пять лет (в 2008 и 2013 годах) этот турнир был отдан Загребу, столице не самой выдающейся, прямо скажем, фигурнокатательной державы. То теперь - два года подряд Восточная Европа, причем города, между которыми меньше двухсот километров, которые совсем еще недавно принадлежали одной стране и где говорят практически на одном языке.

А самое главное - города, где фигурное катание совсем не главный ледовый вид спорта. Как на «Словнафт-Арене» в Братиславе все было посвящено «Словану», так и «Остравар-Арена» в Остраве - она многофункциональна (так, через две недели здесь пройдет матч теннисного Кубка Федерации), но главный здесь хоккей. Не верите - спросите у изящной девушки, шедшей на арену, где проходит чемпионат Европы по фигурному катанию… с клюшкой в руках.

МЕДВЕДЕВА - КОСМОС

Все это вовсе не значит, что чемпионат Европы пройдет при полупустых трибунах. Организаторы уже объявили, что все непроданные билеты передадут в местные школы. И, кстати, уже во вторник, когда на «Остравар-Арене» шли официальные тренировки, каждое выступление приветствовалось шумовым залпом в исполнении примерно полутора тысяч детских голосов.

И эти овации, надо сказать, воспринимались очень даже уместно, потому что на льду происходило нечто, чему стоило поаплодировать и временами даже повизжать. Не все, конечно, время - конкретно с 10.45 до 11.20 по местному времени, когда на тренировку вышли три российские девушки. Евгения Медведева, чемпионка мира и победительница прошлогоднего чемпионата Европы. Анна Погорилая, бронзовая медалистка чемпионатов мира и Европы-2016. И Мария Сотскова, вице-чемпионка мира среди юниоров прошлого года и бронзовая медалистка недавнего взрослого чемпионата страны, для которой это европейское первенство - дебютное.

Медведева - это просто космос. Другого определения подобрать трудно. Один каскад «3-3-3», второй каскад «3-3-3»… Он бесполезен в соревнованиях, так как два из них - тулупы, а это по правилам максимум, еще один исполнять уже будет нельзя. Но зато такой каскад подходит под отличное средство продемонстрировать свою силу. Женя начинает заливисто смеяться, когда у нее получается только «3-3» - и это впечатляет чуть ли не больше всего. Все бы так весело исполняли самый сложный каскад в женском фигурном катании…

В общем, до соревнований прогнозы в фигурном катании давать не принято, лед скользкий и все такое, но представить, чтобы Медведева не выиграла в Остраве, невозможно. Это объективно.

А вот за остальные медали в женском одиночном катании пойдет борьба. Это стало понятно после обеих вторничных тренировок (Медведева вышла только на утреннюю), на которых Погорилая и Сотскова не были, так скажем, идеальны. Обе по паре раз упали. Обе периодически прыгали с недокрутом, что техническая бригада может пропустить мимо глаз - а может и не пропустить. Нет, я ничего не хочу сказать, и Анна, и Мария готовы к соревнованиям (хотя у Погорилой проглядывал наколенник - видимо, полученная на чемпионате России травма еще ее беспокоит). Они могут - да что там, просто обязаны это сделать - собраться на сами прокаты. Но судьи не зря ходят на тренировки - очень часто они формируют свое мнение заранее…

«ПОЧЕМУ РОССИЙСКИЙ ТРЕНЕР НЕ МОЖЕТ РАБОТАТЬ С ИТАЛЬЯНКОЙ?»

Впрочем, помешать россиянкам занять весь пьедестал все равно может только одна фигуристка - итальянка Каролина Костнер. Бронзовую медалистку сочинской Олимпиады в Остраву привез знаменитый тренер Алексей Мишин. И на лед главную соперницу наших девушек выведет именно он, выдающийся российский специалист, у которого на аккредитации стоят буквы ITA.

Честно сказать, я не вспомнил в принципе иного случая, когда Мишин выводил бы на чемпионатах мира и Европы (на турнирах «Гран-при» такое было) спортсмена не из России. И поэтому подошел к Алексею Николаевичу с целью спросить не только про готовность его ученицы, но и понять, с какими ощущениями он приехал в Остраву в столь непривычной для себя роли иностранного тренера. Но Мишин, видимо, почувствовав мое намерение, перехватил инициативу.

- Как тебе она? - тренер Каролины задал вопрос первым.

- Катает красиво, прыгает хорошо, но сможет ли выдержать все элементы проката, я не знаю, будучи не в курсе ее функциональной готовности, - я постарался сформулировать свое впечатление максимально компетентно.

- То-то и оно, - протянул Мишин, дав понять, что готов к моим вопросам.

- Так каковы кондиции ученицы, какие задачи ставит перед ней итальянская федерация? - я решил продолжить тему.

- Задачи перед собой, скорее, ставит она сама, - тренер сделал вид, что не услышал первой части вопроса. А затем заговорил совершенно о другом - о чем я бы спросил, но чуть позже. - Понимаете, не я нашел ее, а она нашла меня! Мы знакомы с ней с 2006-2007 года. Она возвращается в спорт. А я считаю себя экспертом в плане возвращений (Евгений Плющенко, начавший не так давно любительскую хоккейную карьеру, здесь, наверное, икнул). Посмотрим, что будет.

- Когда начинали работать с Костнер в межсезонье, уже знали, что повезете ее на чемпионат Европы?

- Знал, потому что она работала со мной полноценно, как с тренером. А за разрешением оформить меня, как тренера, официально ее менеджер обратилась в середине сезона. И я согласился. Потому что задача нашего российского спорта в том состоянии, в котором он сейчас находится - консолидироваться с мировым спортом. Объединяться. Нас все время пытаются вытолкать из мирового спорта - а мы будем в него вливаться. Итальянские тренеры в разных видах спорта работают с российскими спортсменами. Почему российский тренер не может работать с итальянкой?

- И что вы почувствуете, если Каролина обыграет здесь российских фигуристок? - задав этот вопрос, я перехватил взгляд Мишина и понял, что интервью закончено.

- А вот об этом я не хочу говорить, - отрезал тренер, подмигнул и ушел.


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