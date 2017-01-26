От ворот до ворот, «ножницы» и «парашют» – 10 самых красивых голов ПФЛ
Большая часть зимнего перерыва в Профессиональной футбольной Лиге уже прошла. Всего через месяц с небольшим возобновят выступления команды группы «Юг», а чуть позже – и остальные клубы второй лиги. Чтобы напомнить, как там бывает красиво и интересно, мы представляем десятку лучших голов первой части сезона. Санкт-Петербург и Краснодар, Владикавказ и Омск. Кострома и Ростов-на-Дону. Проходы через все поле, хитрые забросы за спину вратарю, а также не просто дальние, а максимально дальние удары – все в этом рейтинге.
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