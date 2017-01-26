От ворот до ворот, «ножницы» и «парашют» – 10 самых красивых голов ПФЛ

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РФС и ПФЛ не нашли признаков договорного характера в матче «Солярис» – «Коломна» Рабочая группа РФС и ПФЛ завершила работу по изучению обстоятельств матча «Солярис» – «Коломна», и высказываний главного тренера команды «Коломны» Александра Бодрова. Он заподозрил свою команду в сдаче матча.

Директор «Коломны»: При помощи детектора лжи меня не опрашивали, только футболистов Директор «Коломны» Александр Куранов прокомментировал итоги работы комиссии РФС и ПФЛ, которая установила, что матч «Солярис» – «Коломна» (6:0) не был договорным.

Главный тренер «Коломны»: Доказательной базы, что игроки сдали матч, не было. Меня спровоцировала пресса Главный тренер «Коломны» Александр Бодров прокомментировал итоги работы комиссии, которая установила, что матч «Солярис» – «Коломна» (6:0) не был договорным.

Детектор лжи показал, что игроки «Коломны» не сдавали матч По информации «Советского спорта», рабочая группа РФС и ПФЛ завершила расследование обстоятельств матча «Солярис» – «Коломна» (6:0), после которого главный тренер подмосковного клуба Александр Бодров заподозрил своих игроков в сдаче матча.

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Странные ставки на «Солярис» – «Коломна» делали у азиатских букмекеров 7 ноября в зоне «Запад» второго дивизиона чемпионата России состоялся матч, завершившийся победой «Соляриса» со счетом 6:0.

«Тренер пожалел о сказанном». Как разбирали нашумевший матч «Коломны» Репортаж из Дома футбола, где выясняли, сдавала ли матч «Коломна» или тренеру команды просто показалось.

Главный тренер «Коломны»: Ничего говорить не буду, так как должен осознать... Главный тренер «Коломны» Александр Бодров, заподозривший свою команду в сдаче матча «Солярису», не стал комментировать итоги заседания рабочей группы в РФС.