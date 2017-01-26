Луис Адриано: Моя мотивация в «Спартаке» – не просто играть, а стать чемпионом

Нападающий «Спартака» Луис Адриано дал интервью «Советскому спорту», в котором рассказал почему не обижен на «Милан»; сколько голов надеется забить в России и чем он гордится в своей карьере.

«НА «МИЛАН» НЕ В ОБИДЕ»

- Ваша главная мотивация при переходе в «Спартак»: игровое время или хорошая возможность выиграть трофей?

- Основная мотивация – стать чемпионом, а не просто получить игровую практику. А еще это возможность добавить новый титул в карьере.

- В «Милане» вы проиграли конкуренцию Бакке. Тем не менее, Массимо Каррера говорил, что вы не слабее колумбийца.

- Рад, что мне доверяет тренер. И рад тому, что он сказал такие слова. Что же до Бакки, то он отличный футболист, но сравнивать наш уровень не хочу. Тренер уже это сделал. Теперь я в «Спартаке», и хочу отблагодарить клуб за доверие.

- Вы сами как считаете, несправедливо вам шанса не давали в «Милане»?

- Нет несправедливости в том, что тренер предпочитал выпускать на поле других футболистов. Таков был его выбор, и наверняка выбор непростой. Я на него не в обиде.

«НАДЕЮСЬ, ЗАБЬЮ 20 ГОЛОВ»

- В «Шахтере» вы были лучшим бомбардиром. Надеетесь повторить достижение в «Спартаке»?

- Конечно! Уже вовсю работаю, чтобы добиться целей, которые перед собой поставил.

- То есть хотите попробовать забить 20 голов за сезон?

- Да, нужно дерзать. Надеюсь, получится. Я же не стану первым, кто забивает столько за сезон?

- Да, Веллитон, например забил 21 гол за «Спартак» в 2009-м. В «Шахтере» считают, что бомбардира Луиса Адриано создал Мирча Луческу. Согласитесь?

- В какой-то степени. Но мой прогресс – это и работа всей команды, и моя лично, и помощь одноклубников. Нельзя сказать, что Луческу сделал все в одиночку.

- Луческу – лучший тренер в вашей карьере?

- Этот человек мне очень помог, дал карьере новый импульс. Ведь я приехал в «Шахтер» 18-летнем мальчишкой, мало что знал. А Луческу научил меня многим вещам в футболе, за что ему благодарен.

- Вы говорили, что хотите забить «Зениту», напомнить Луческу о себе. Такой гол будете считать особенным?

- Говорил. Но вообще-то хочу забивать голы в каждом матче. Будет странно, если стану радоваться только голу в ворота «Зенита», и больше не забью вообще. Но, конечно, победить нашего конкурента будет очень важно.

- Вы для себя определили, какой соперник важнее и сильнее – «Зенит» или ЦСКА?

- Думаю, оба клуба одинаково хороши, и нам предстоят два больших класико.

«ВЕРНУТЬСЯ В СБОРНУЮ – МЕЧТА»

- Вы как-то забили пять мячей в одной игре Лиги чемпионов (БАТЭ – «Шахтер» – 0:7 – Прим. ред.) и повторили рекорд Лео Месси. Этим достижением гордитесь больше всего?

- Я бы назвал еще гол в финале Кубка УЕФА против «Вердера». Мы тогда взяли трофей (в 2009 году «Шахтер» выиграл 2:1 – Прим. ред.). Конечно, горжусь, что повторил рекорд Месси. Но это личное достижение.

- Вы советовались с Алексом перед тем как идти в «Спартак». Первое, что он рассказал о клубе?

- Что клуб серьезный, и чтобы я даже не думал отказываться. И что в «Спартаке» любят бразильцев.

- Если вас до конца сезона вызовут в сборную Бразилии, это будет сюрприз или ожидаемое событие?

- Вернуться в сборную – это мечта. Но сначала мне нужно закрепиться в составе клуба, чтобы претендовать на вызов в национальную команду. Поэтому не могу сказать, что жду приглашения. Но при определенных обстоятельствах сюрпризом вызов не станет.

- В сборной играют бразильцы из чемпионата Китая. Не считаете, что из нашего чемпионата не только Жулиано должны звать?

- Тренер приглашает лучших. Если бразильцы из Китая хорошо там выступают, почему они должны оставаться за бортом? Не важно, что за чемпионат: Китай, Япония, Корея или Россия. Тренеру нужно выбрать 23 игрока, причем лучших на данный момент.