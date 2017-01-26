Луис Адриано: Моя мотивация в «Спартаке» – не просто играть, а стать чемпионом
Нападающий «Спартака» Луис
Адриано дал интервью «Советскому спорту», в котором рассказал почему не обижен
на «Милан»; сколько голов надеется забить в России и чем он гордится в своей
карьере.
«НА «МИЛАН» НЕ В ОБИДЕ»
- Ваша главная мотивация при
переходе в «Спартак»: игровое время или хорошая возможность выиграть трофей?
- Основная мотивация – стать чемпионом, а не просто получить игровую практику. А еще это возможность добавить новый титул в карьере.
- В «Милане» вы проиграли
конкуренцию Бакке. Тем не менее, Массимо Каррера говорил, что вы не слабее
колумбийца.
- Рад, что мне доверяет тренер. И рад тому, что он сказал такие слова. Что же до Бакки, то он отличный футболист, но сравнивать наш уровень не хочу. Тренер уже это сделал. Теперь я в «Спартаке», и хочу отблагодарить клуб за доверие.
- Вы сами как считаете,
несправедливо вам шанса не давали в «Милане»?
- Нет несправедливости в том, что тренер предпочитал выпускать на поле других футболистов. Таков был его выбор, и наверняка выбор непростой. Я на него не в обиде.
«НАДЕЮСЬ, ЗАБЬЮ 20 ГОЛОВ»
- В «Шахтере» вы были лучшим
бомбардиром. Надеетесь повторить достижение в «Спартаке»?
- Конечно! Уже вовсю работаю, чтобы добиться целей, которые перед собой поставил.
- То есть хотите попробовать
забить 20 голов за сезон?
- Да, нужно дерзать. Надеюсь, получится. Я же не стану первым, кто забивает столько за сезон?
- Да, Веллитон, например забил 21
гол за «Спартак» в 2009-м. В «Шахтере» считают, что бомбардира Луиса Адриано
создал Мирча Луческу. Согласитесь?
- В какой-то степени. Но мой прогресс – это и работа всей команды, и моя лично, и помощь одноклубников. Нельзя сказать, что Луческу сделал все в одиночку.
- Луческу – лучший тренер в
вашей карьере?
- Этот человек мне очень помог, дал карьере новый импульс. Ведь я приехал в «Шахтер» 18-летнем мальчишкой, мало что знал. А Луческу научил меня многим вещам в футболе, за что ему благодарен.
- Вы говорили, что хотите забить
«Зениту», напомнить Луческу о себе. Такой гол будете считать особенным?
- Говорил. Но вообще-то хочу забивать голы в каждом матче. Будет странно, если стану радоваться только голу в ворота «Зенита», и больше не забью вообще. Но, конечно, победить нашего конкурента будет очень важно.
- Вы для себя определили, какой
соперник важнее и сильнее – «Зенит» или ЦСКА?
- Думаю, оба клуба одинаково хороши, и нам предстоят два больших класико.
«ВЕРНУТЬСЯ В СБОРНУЮ – МЕЧТА»
- Вы как-то забили пять мячей в
одной игре Лиги чемпионов (БАТЭ
– «Шахтер» – 0:7 – Прим. ред.) и
повторили рекорд Лео Месси. Этим достижением гордитесь больше всего?
- Я бы назвал еще гол в финале Кубка УЕФА против «Вердера». Мы тогда взяли трофей (в 2009 году «Шахтер» выиграл 2:1 – Прим. ред.). Конечно, горжусь, что повторил рекорд Месси. Но это личное достижение.
- Вы советовались с Алексом
перед тем как идти в «Спартак». Первое, что он рассказал о клубе?
- Что клуб серьезный, и чтобы я даже не думал отказываться. И что в «Спартаке» любят бразильцев.
- Если вас до конца сезона
вызовут в сборную Бразилии, это будет сюрприз или ожидаемое событие?
- Вернуться в сборную – это мечта. Но сначала мне нужно закрепиться в составе клуба, чтобы претендовать на вызов в национальную команду. Поэтому не могу сказать, что жду приглашения. Но при определенных обстоятельствах сюрпризом вызов не станет.
- В сборной играют бразильцы из
чемпионата Китая. Не считаете, что из нашего чемпионата не только Жулиано должны
звать?
- Тренер приглашает лучших. Если бразильцы из Китая хорошо там выступают, почему они должны оставаться за бортом? Не важно, что за чемпионат: Китай, Япония, Корея или Россия. Тренеру нужно выбрать 23 игрока, причем лучших на данный момент.