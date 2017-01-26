Татьяна Акимова: В Хохфильцен возьму медали из Нове-Место

Лидер женской сборной России по биатлону младший сержант ЦСКА Татьяна Акимова – о знакомстве с Дмитрием Губерниевым, о том, почему она не завидует Дарье Домрачевой, и будет ли общаться с Габриэлой Коукаловой, когда выучит английский.

После этапа в Антхольце лидер нашей женской команды Татьяна Акимова на пару дней вернулась в Россию. Она – единственная из россиянок, кто в этом сезоне становился победителям и призером на этапах Кубка мира и входит в топ-10 сильнейших биатлонисток мира. Татьяна Акимова прилетела в Россию, чтобы продлить шенгенскую визу. В Татьянин день дала интервью «Советскому спорту.

«МОИ УСПЕХИ ВДОХНОВЛЯЮТ МУЖА»

- Татьяна, на два дня вы прилетели в Москву, чтобы продлить визу, а если бы не было такой необходимости, вы бы остались в Италии?

- Да. Нужно готовиться к чемпионату мира. Завтра улетим обратно в Италию. В Риднау пройдут тренировочные сборы, а уже оттуда 5 февраля мы отправимся в Хохфильцен.

- Когда вы были последний раз в родных Чебоксарах?

- В сентябре прошлого года. Когда была пауза между сборами, то приезжала к своему мужу в Тюмень. На Новый год он приезжал на неделю ко мне в Хохфильцен. До этого мы не виделись с ним полтора месяца. Если кто не знает, мой муж тоже биатлонист -- Вячеслав Акимов, двукратный чемпион Европы среди юниоров. Мы с ним ровесники. Отец Славика -- мастер спорта по биатлону Анатолий Валентинович Акимов. Он и его жена Венера Петровна с детства воспринимают меня как родную дочку. Они для меня вторые родители. Ведь с 10 лет я занимаюсь у Анатолия Валентиновича лыжными гонками и биатлоном. Он мой личный тренер.

- Вы ведь из многодетной семьи?

- Да, нас трое у родителей, и я – самая младшая. Моя старшая сестра занималась спортом, но, учась в школе, поставила перед собой цель поступить в МГУ на химический факультет. Она у нас отличница, цель реализовала, поступила на бюджет, потом закончила аспирантуру, живет в Москве. Сегодня мы с ней встречались. Еще у меня брат старший, а у него две замечательные дочки София и Ксюша. В общем, когда возвращаюсь в Чебоксары, везу чемодан подарков.

- Ваш муж пока еще не в сборной. Его не задевает, что вы в этом смысле успешнее?

- Наоборот, он только рад за меня. Постоянно поддерживает. Мои успехи его вдохновляют. Мы друг другу помогаем советами. Сегодня у мужа был старт на Кубке России, я за него болела.

- Когда в декабре вы впервые в карьере выиграли золото на этапе Кубка мира, победу посвятили мужу?

- Эту победу я посвятила всем близким, кто меня поддерживал, родным. Мужу, его отцу, который всегда в меня верил, и таким образом я его отблагодарила.

«МНЕ КАЖЕТСЯ, ГУБЕРНИЕВ КОММЕНТИРОВАЛ БИАТЛОН ВСЕГДА»

- Когда вы приняли решение специализировать ся на биатлоне?

- Трудно вспомнить. В детстве не особо задумывалась. Просто перешли на другую трассу, где было стрельбище. В биатлон перешла с удовольствием.

- Это потому что его по телевизору чаще показывали?

- Думаю, да. В 2002 году в 12 лет с удовольствием смотрела трансляции из Солт-Лейк-Сити с Олимпийских игр. Там Уле-Айнар Бьорнадален выиграл четыре золотые медали.

- С комментариями Дмитрия Губерниева?

- Конечно. Мне кажется, он комментировал биатлон всегда. Было очень приятно, когда в прошлом году я лично познакомилась с Дмитрием. Ведь только в прошлом году я первый раз попала в сборную России, впервые выступила на этапе Кубка мира и чемпионате мира.

- Своеобразное мерило -- если «голос русского биатлона» у вас берет интервью, стало быть, вы чего-то достигли в любимом виде спорта.

- Можно и так сказать.

- А какие цели вы ставите перед собой?

- Заоблачные никогда не ставила. Тренировалась изо дня в день, делала свою работу и надеялась на лучшее. Максимально старалась выкладываться во время каждой гонки - и результат пришел.

«РАНЬШЕ БЫЛА НЕ ГОТОВА»

- На этапе Кубка мира вы впервые выступили в 25 лет. Не припозднились с дебютом?

- Раньше была не готова выступать на таком уровне. Если ты не попадаешь в главную команду страны, нельзя рассчитывать на успех в Кубке мира. Вероятно, я созревала для больших дел. Мне кажется, 25 лет – оптимальный возраст для дебюта на Кубке мира. Неудачи с отбором в главную команду меня закалили, и я стала сильнее.

- Дарья Домрачева в 27 лет стала трехкратной олимпийской чемпионкой, Габриэла Коукалова в 26 выиграла Большой хрустальный глобус.

- Высокие результаты пришли к Домрачевой и Коукаловой не сразу. Мне сейчас 26. Делать выводы о карьере, успешна она или нет, насколько кто талантлив, разумно после ее окончания.

- Стрельба из положения «стоя» -- ваше самое слабое место?

- До недавних пор стрельба вообще была моим слабым местом. Поэтому перед сезоном и сейчас большое внимание уделяю стрелковой подготовке. Спасибо тренерам сборной России Павлу Ланцову, Николаю Загурскому, Виталию Норицыну, они помогли мне.

- Что конкретно вы изменили в стрелковой подготовке?

- Я увеличила «холостой тренаж», то есть, больше времени трачу на работу с винтовкой без патронов. Изготовок много делаем. Изменился мой подход к выполнению упражнений. Сейчас более осознанно стала подходить к процессу стрельбы. Это принесло плоды. К тому же с каждой новой гонкой я становлюсь увереннее в себе.

«СТРАХ УХОДИТ ВСЕ ДАЛЬШЕ»

- Размышляете над тем, что именно сейчас вы можете добиться больших высот, заработать на всю оставшуюся жизнь, славу, авторитет, деньги.

- Не думаю об этом. Каждый день ставлю задачу победить саму себя, превзойти свой собственный результат, в стрельбе, в беге. Постоянное совершенствовани е и работа над своими слабыми местами – вот мои цели. Для меня достижение, когда чувствую, что дела в каком-то компоненте биатлона у меня пошли лучше. Во время гонок я совсем не склонна рассчитывать только на удачу. Моя задача -- быть подготовленной ко всем сюрпризам на дистанции, понимать, как не совершать ошибок на трассе и знать, как их исправить.

- Сзади «подпирает» Дарья Домрачева, слева «подрезает» Кайса Мякяряйнен, впереди мчится Доротея Вирер. Как вам такая компания?

- В прошлом сезоне я выходила на старт напряженная, тряслась. Сейчас отношусь к работе спокойнее. Уважаю всех соперниц, считаю, что все сильные, но уже никого не боюсь. Не хочу себе делать хуже, ведь страх сковывает твои мышцы. Я научилась концентрироватьс я на своих действиях, а не на чужих. Страх уходит все дальше с каждым новым стартом.

- После победы на этапе Кубка мира в Нове-Место почувствовали себя лидером сборной России?

- Нет. У нас в команде все сильные и способные девочки. Надеюсь, ко всем придут успехи.

- Вы и Ольга Зайцева родились в год Лошади, только с разницей в 12 лет. В свое время она взвалила на себя бремя лидерства.

- Гороскопами не увлекаюсь. Вместе с Ольгой я не тренировалась, мы знакомы, я очень уважаю ее как спортсменку. Но повторюсь, в нашей команде сегодня каждая может быть лидером.

- Кто главная заводила в женской сборной России?

- Все у нас заводилы. А самая веселая из нас, безусловно, Виктория Сливко.

«УЧУ АНГЛИЙСКИЙ – ХОЧУ ОБЩАТЬСЯ»

- Ваша начальница в ЦСКА двукратная олимпийская чемпионка подполковник Светлана Ишмуратова в качестве психологической разгрузки во время соревнований использовала два средства – вязание и шоппинг. Как вы отвлекаетесь от предстоящей гонки?

- Моя психологическая разгрузка – общение с мужем и с родными по скайпу. Плюс учу английский, потому что хочу общаться с иностранными спортсменками. Например, полячка Юстина Ковальчик – двукратная олимпийская чемпионка (2010 и 2014) по лыжным гонкам – один раз на тренировочном сборе приходила к нам, россиянкам, пообщаться. Было очень интересно послушать, как они готовятся к сезону. Еще люблю читать книги психологической направленности, художественную литературу, биографии великих людей.

«ДОМРАЧЕВОЙ НЕ ЗАВИДУЮ»

- В биографиях ваших кумиров Уле-Эйнара Бьернадален и Дарьи Домрачевой новый этап. Завидуете Дарье?

- Я никому не завидую. Наоборот, очень рада, что после рождения ребенка Дарья набирает форму. Пример этой замечательной пары меня заряжает, вдохновляет, на них равняешься.

- Как скоро вы планируете стать мамой?

- В ближайшее время - нет.

- Когда выучите английский, будете ли общаться с чешской биатлонисткой Коукаловой, которая негативно высказывается о российских спортсменах?

- У каждого человека свое мнение. Она со своей позиции считает так. Судить я никого не могу. С каждой биатлонисткой я поздороваюсь, каждой улыбнусь. Например, в комнате для переодеваний часто обмениваемся эмоциями после гонки с Вирер, со всеми француженками, американкой Сьюзан Данкли, с итальянкой Федерикой Санфилиппо.

- Тренер сборной России Виталий Норицын старше вас на семь лет. Не слишком ли малая разница в возрасте между спортсменом и наставником?

- Сначала меня удивило, что у нас будет такой молодой тренер. Потом поняла, что это даже хорошо. Потому что еще совсем недавно он был спортсменом, все ощущения помнит, отлично знает, что беспокоит спортсмена. Общаться с ним легко.

- Состав команды на эстафетную гонку вам сообщают тренеры утром в день гонки?

- Нет, накануне гонки вечером на собрании команды.

- После чего вы не можете уснуть от предстартового волнения…

- Нет. Сплю. Все нормально. Привыкла уже.

- Ваш любимый этап в эстафете?

- Любимого нет. Бежала и первый, и второй этапы. Жаль, что я в принципе мало участвовала в эстафетах. У нас в регионе команд не было, поэтому можно на пальцах сосчитать, сколько за свою жизнь я пробежала эстафетных гонок.

- После последней эстафеты с вашим участием в Антхольце главный тренер сборной России Александр Касперович заявил, что два падения на трассе станут для вас уроком. Что вы вынесли из того случая?

- Не надо ехать рядом с сеткой. Там я заехала на гололед и поскользнулась лыжа. Второй урок – надо взять себя в руки после ошибки и качественно доработать гонку.

- После того, как на этапе Кубка мира в Нове-Место вы завоевали две медали, град критических стрел в адрес женской России почти иссяк. Вы это почувствовали?

- Я стараюсь не читать негативные комментарии. Люди бывают разные. Есть ведь и много добрых отзывов. Конечно, хотелось бы, чтобы нас поддерживали не только после побед. Мы действительно стараемся выложиться по максимуму в каждой гонке.

- Анна Фролина (урождённая Булыгина, чемпионка мира в эстафете 2009 года в составе сборной России) приняла корейское гражданство, чтобы выступить на Олимпийских играх в 2018 году. Смогли бы вы поменять гражданство ради такой возможности?

- Не могу никого осуждать. Каждый человек совершает поступки в зависимости от обстоятельств, в которых он оказывается. Лично у меня мыслей сменить гражданство не было. Всегда мечтала выступать за Россию.

«С ГОДАМИ Я СТАЛА КРЕПЧЕ»

- Сильно переживали 21 января в Антхольце во время расширенного собрания исполкома IBU, где обсуждался доклад Макларена?

- Переживаний не было, тем более, когда от тебя ничего не зависит. Как решат, так и решат. Я всегда надеюсь на лучшее, и верю, что все будет хорошо.

- Что захватите с собой из России на чемпионат мира в Хохфильцен?

- Раз в Чебоксары не доехала – то ничего. Из продуктов питания – тоже ничего. В Европе еды хватает. Правда, не везде на завтрак дают молочную кашу, которую я люблю. Вместо каши – мюсли. Но, например, в Антхольце в отеле каша была – рисовая.

- Где храните золотую и бронзовую медали за декабрьские успехи в Нове-Место?

- Они со мной, повезу их на чемпионат мира в Хохфильцен. Домой в Чебоксары удастся приехать только по окончании сезона.

- В чебоксарском политехническом университете уже заждались студентку Акимову.

- Ректор этого вуза Александр Викторович Агафонов меня поддерживает. Звонит, пишет постоянно. В этом университете я закончила факультет «менеджмента», сейчас учусь на юридическом. Ведь биатлон это не навсегда.

- Чемпионат мира в Хохфильцене завершится 19 февраля, а уже 22 февраля в Сочи стартуют III зимние Всемирные игры военных. Как военнослужащая вы примете в них участие?

- Планирую приехать в Сочи на две гонки, на спринт и смешанную эстафету. Среди кандидатов на участие в Играх и другие биатлонистки ЦСКА: Ульяна Кайшева, Анастасия Загоруйко, Галина Нечкасова. Тренер команды ЦСКА по биатлону и лыжным гонкам майор Николай Панкратов и тренер спортивной команды (по зимним видам спорта) лейтенант Виктор Васильев постоянно поддерживают нас. И мы постараемся достойно выступить на этих Играх в Сочи.

- Помните строки из стихотворения Агнии Барто «Наша Таня громко плачет»? Часто плачете, и что может вас заставить лить слезы?

- С детства я очень ранимая. Чтобы заплакать больших усилий мне не нужно. Я очень чувствительная. Заплакать могу и от радости. Раньше меня было проще обидеть, но с годами я стала крепче.