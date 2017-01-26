Месси – честный человек. Поэтому женится
Пока Роналду убедительно доказывает нам, что девушки его не интересуют, Месси решился на главный поступок в своей жизни.
Звезда? Да! Но при этом честный человек, что тут сказать?
Футболист сборной Аргентины и «Барселоны» Лионель Месси в течение 8 лет жил с Антонеллой Рокуццо в том, что у нас называется гражданским браком, а в милицейских сводках называется странным словом «сожительствовал
По данным испанских СМИ, активно тиражируемым сегодня, грандиозное торж
Уже известно, что церемония бракосочетания пройдёт в Кафедральном соборе аргентинского го
Размах будет немаленьким. Месси планирует пригласить ни много ни мало 700 человек, включая членов с
Лионель Месси и Антонелла Роккуц
Напомним, что вскоре Месси должен заключить с «Барселоной» новый контракт. «Советский спорт» уже писал о том, что клуб предлагает ему 40-миллионный контракт, который сделает его самым высокооплачиваем