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«В Уфу стоит пригласить Вячеслава Быкова». В эфире – «Вечерний Гимаев»

Павел Лысенков
Павел Лысенков
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
«В Уфу стоит пригласить Вячеслава Быкова». В эфире – «Вечерний Гимаев»
Источник: «Советский спорт»

Сергей Гимаев, популярный эксперт «Матч ТВ» и заслуженный тренер страны, отвечает на злободневные вопросы обозревателя «Советского спорта».

1. Как вывести из кризиса «Салават Юлаев»?

– Команду весь сезон мучают травмы, уфимцы практически не играли в оптимальном составе. Кроме того, вратари не выступают так, как должны. Сведберг здорово играл в прошлом году в плей-офф, его оставили. Но «СЮ» с этим голкипером и с такой обороной тяжело решать большие задачи.

Если сделать резкое движение и перед Кубком Гагарина убрать главного тренера Игоря Захаркина?... Исключить ничего нельзя. Кто-то ведь должен нести ответственность за то, что сезон получается вот таким? Но вряд ли это приведет к чему-то хорошему. И где найти очень приличного тренера, который сможет очень быстро поменять игру? Все-таки в Башкирии серьезные руководители, там на авантюру не пойдут.

«Салават Юлаев» попал в плей-офф, вряд ли упадет ниже шестого места в конференции. Видимо, мы в первом раунде увидим зеленое дерби: «Ак Барс» против «СЮ». И предлагаю интересный ход – на концовку чемпионата и плей-офф пригласить Вячеслава Быкова в «СЮ». Пусть тандем тренеров воссоединится. Понятно, что Вячеслав Аркадьевич быстро ничего не изменит. Но это моральный ход, для поднятия боевого духа – и команда сразу встряхнется, и у болельщиков будет больше оптимизма.

2. Может ли ЦСКА выиграть регулярный чемпионат?

– Может. Просто изучите календарь. СКА на финише два раза сыграет с «Торпедо», а еще будут «Трактор», «СЮ», «Магнитка», «Спартак» и «Сочи».

Финиш ЦСКА – дважды «Сочи», а еще «Магнитка», «Трактор», «СЮ», «Торпедо», «Спартак». То есть соперники одинаковые. При этом команда Квартальнова в каждом матче играет с большой самоотдачей. Но и СКА показывает нормальный хоккей, имея при этом запас в 4 очка. Все-таки Санкт-Петербург – фаворит в этой гонке.

Что значит первое место в регулярном чемпионате? Напомню, что за это уже не вручают золотые медали. Игроки СКА после победы над «Спартаком» (2:1) сказали, что не верят во всякие приметы. Им нужно взять Кубок Гагарина и занять первое место в чемпионате. А оно дает преимущество своего льда в финале конференции, а также в финале плей-офф, если туда выйдет «Магнитка». Это не только стратегическая позиция, но и кассовые сборы, когда народ пойдет на главные матчи сезона.

3. Какие перспективы у московского «Динамо», которое набрало очень приличный ход?

– Вот сильный защитник Мэт Робинсон получил травму. Нападение надо усиливать. Так что не все безоблачно у «Динамо». Но «бело-голубые» взлетели на третье место на Западе и будут очень серьезно биться за эту позицию. Судя по всему, во втором раунде Кубка Гагарина мы увидим серию ЦСКА – «Динамо». При этом динамовцы очень упорно играют с армейцами в этом сезоне (4:5 бул., 3:2 бул., 3:5, 1:0). Для них этот соперник лучше, чем СКА, и серия должна получиться от ножа. «Динамо» – более опытная команда и даст серьезный бой.

4. Что делать со «Спартаком», который потерпел 10 поражений подряд и официально не попал в плей-офф?

– Если есть решение, что главный тренер Алексей Ярушкин работает до конца сезона, то надо прервать проигрышную серию и побольше доверять молодежи, чтобы она приобрела опыт. Посмотреть ребят, чтобы понять, на кого можно рассчитывать в будущем году. Тем более у «Спартака» есть нормальная команда в МХЛ.

Что я думаю о приходе болельщиков в спартаковскую раздевалку и откровенном разговоре с хоккеистами? Это очень неправильное и абсолютно ошибочное решение. Не знаю, кто конкретно его принял, но это подножка для команды. Так делать не имели права! Ужасно, так никто не делает. Я увидел этот ролик, был очень расстроен и разозлен. Что этим хотели сделать? Унизить команду? Такого в КХЛ быть не должно!

5. Давайте представим, что НХЛ отказалась участвовать в Олимпиаде в Пхенчхане. Что нас ждет?

– Федерации Канады и США примут решение о создании олимпийских команд, которые будут наигрывать в 2017 году. Включат туда хоккеистов из Европы, из АХЛ. Это будут молодые ребята на перспективу.

Остальные тоже будут формироваться за счет европейцев. Россия повезет на чемпионат мира сборную, составленную на 95 процентов из игроков КХЛ… И по мне – это важнейший момент в развитии хоккея в мире. Если НХЛ официально объявит о том, что пропускает Игры в Корее, это станет серьезным ударом. На том же чемпионате мира-2017 мы вряд ли увидим много звезд НХЛ. То есть уровень турнира сильно опустится.

При этом НХЛ заглядывается на Китай, хочет проводить там выставочные матчи. То есть лига наверняка будет участвовать в Олимпиаде-2022. Там слишком большой рынок, чтобы его игнорировать. Но Пхенчхан в глазах МОК идет в связке с Пекином. Так что давайте подождем. Все игроки НХЛ хотят ехать на Олимпиаду. Верю, что решение будет взвешенным и позитивным.

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