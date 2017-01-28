Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Теннис  Уильямс4:6, 4:6Уильямс
Фигурное катание  Произвольная программа
Футбол  Вердер- : -Бавария
Биатлон  Гонка преследования
Футбол  Спартак- : -Жилина
Фигурное катание  Произвольная программа
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Правило Прудникова». Как форвард идет в «Локомотив» и на рекорд

Константин Кринский
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Александр Прудников
Александр ПрудниковИсточник: «Советский спорт»

На второй сбор «Локомотива» приглашен экс-форвард «Спартака», «Терека», «Динамо»… в общем, 11 клубов. Это Александр Прудников. «Советский спорт» с опаской рассуждает о перспективах футболиста, некогда подававшего большие надежды.

В Голливуде есть «правило Кевина Бэйкона». Это актер, продюсер, режиссер. Согласно этому правилу, все представители киноиндустрии США так или иначе знакомы с Кевином или кем-то, кто лично его знает. Правило основано на умопомрачительном количестве актерских, режиссерских и продюсерских работ Бэйкона, который практически каждый раз работал над фильмом в окружении новых людей.

С Александром Прудниковым та же история. Он, конечно, не Бейкон – в кино в течение 38 лет не снимался, а играл в футбол. Но над «правилом Александра Прудникова» стоит поразмышлять: а остались ли еще люди в российском футболе, кто не знает Александра или людей, кто с ним знаком?

За 10-летнюю карьеру во взрослом футболе Александр был замечен в 11 клубах: «Спартак», «Терек», «Спарта» (Чехия), «Томь», «Анжи», «Кубань», «Алания», «Рубин», «Динамо», «Амкар», «Оренбург». И, видимо, будет двенадцатый.

«Локомотив» пригласил Прудникова, расторгнувшего контракт с «Оренбургом», на второй сбор. И судя по словам Юрия Семина, Прудников «раньше очень неплохо себя проявлял». Может, что-то пропустил, но где было «очень неплохо»?

С уважением отношусь к футболисту, победившему на чемпионате Европы среди юношей до 17 лет (дело было в 2006-м), но об успехах Прудникова во взрослом футболе вспоминать не приходится. Кроме вице-чемпионства со «Спартаком» в 2007-м разве что.

Прудников дебютировал в основном составе «Спартака» в апреле 2007-го в матче против «Луча-Энергии». Тогда Александр, ставший одним из пионеров отряда Владимира Федотова, забил победный гол, но в силу возраста сразу игроком основы не стал. В первом сезоне за «Спартак» в 17 встречах во всех турнирах нападающий отличился трижды.

Сезон-2008 Прудников начал, выходя на замену, а в концовке стал футболистом стартового состава. Правда, всего два гола – «Лучу» и «Спартаку» из Нальчика –  и пять передач не помогли остаться Прудникову в команде на следующий год.

Все еще перспективного парня красно-белые отдали в аренду «Тереку», но там за полсезона рослый форвард не забил ни разу. За ненадобностью в Чечне, боссы из Москвы перекинули Александра в Чехию, где в «Спарте» нападающий опять не забил.

Чехи вернули Прудникова досрочно и «Спартак» снова отправил его в Сибирь. В смысле, в «Томь». Там все повторилось, пришлось опять возвращаться в «Спартак».

В августе 2010-го Валерий Карпин включил форварда в заявку «Спартака» на Лигу чемпионов, но тот до конца сезона выходил на поле только в РФПЛ и снова не забил и не отдал.

Обновленный чемпионат России Прудников начал в звездном «Анжи» и на удивление не потерялся: три гола и одну передачу в 19 матчах смело можно считать джекпотом после трех лет засухи. Но Александр в Махачкале не остался и поехал дальше – в «Кубань».

Очередная полугодовая аренда на юге страны для Александра ничем (2 матча – 0 голов в лиге, 1 в кубке) кроме подробностей перехода из «Спартака» не увенчалась. Изначально Прудников вроде бы заключил полноценный контракт с «Кубанью» на 3,5 года, но перед Новым годом выяснилось, что игрок выступал за краснодарцев в аренде. В «Алании» тоже не получилось.

А в июле 2013-го Прудников чудесным образом подписал соглашение с «Рубином» Курбана Бердыева, который из в прямом смысле нулевого форварда выжимает максимум: гол в дебютном лигаевропейском матче против «Ягодины», мячи в ворота «Мельде», «Уигана» и «Волги», а также голы ЦСКА и «Спартаку» в 26-м и 27-м турах соответственно.

Казалось, Прудников раскрылся у мудрого тренера, забивает важные мячи. Но… Опять смена клуба. «Динамо» купило нападающего, который опять перестал забивать.

В «Амкаре», где Прудников оказался после «Динамо», он задержался на полтора сезона, в общей сложности провел 41 встречу в премьер-лиге и забил 6 голов. Неплохо, но на этом тоже все закончилось.

Последним клубом Александра, 10 лет играющего в РФПЛ, стал «Оренбург», но 27-летний форвард и клуб расторгли договор. Возможно, всему виной четыре матча и ни одного результативного действия. Правда и ни одного полноценного матча из этих четырех игрок так и не провел.

Александр Прудников – яркий пример призрачного форварда (не путать с теневым!) – о нем все знают, он постоянно на виду, ему выдаются авансы, но он ничем нигде не запоминается. И ладно бы забивал, но голы воспитаннику «Спартака» даются с большим трудом.

«Локомотив» может стать 12-м клубом Прудникова за 10 лет. И с большой вероятностью станет. И «правило Прудникова», пожалуй, все-таки стоит ввести.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Евгений Ловчев: Прудников в «Локомотиве»? Он ходит по командам, а за душой – ничегоОбозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев прокомментировал возможный переход в «Локомотив» нападающего Александра Прудникова.Прудников, находящийся на сборе «Локомотива», расторг контракт с «Оренбургом»Как сообщает официальный Twitter «Оренбурга», нападающий Александр Прудников покинул клуб.«Локомотив» может стать 12-м клубом в карьере экс-форварда «Спартака» Прудникова«Локомотив» прибыл к месту второго сбора в испанской Марбелье и сегодня вечером проведет тренировку, сообщается на официальном сайте железнодорожников.Президент «Оренбурга»: Прудников не играл с «Зенитом» из-за небольшой травмыНападающий «Оренбурга» Александр Прудников остался вне заявки на матч чемпионата России с «Зенитом» из-за небольшой травмы. Об этом «Р-Спорт» сообщил президент «Оренбурга» Василий Столыпин.«Кайрат» с Аршавиным уступил «Оренбургу», Прудников оформил дубльФутболисты российского «Оренбурга» нанесли поражение вице-чемпиону Казахстана «Кайрату» в товарищеской игре.Александр Прудников: У «Оренбурга» команда более стабильная, чем у «Зенита»Нападающий «Оренбурга» Александр Прудников рассказал об ожиданиях от сезона в Премьер-лиге, а также поделился мнением об уходе Халка из «Зенита».Президент «Оренбурга»: Игры и тренировки покажут, будет ли Прудников нашим основным форвардомПрезидент «Оренбурга» Александр Столыпин поделился мнением о новичках команды.Александр Прудников: Вариантов было не так уж и мало, но выбрал именно «Оренбург»Новичок «Оренбурга» Александр Прудников сообщил, что у него было несколько предложений от клубов РФПЛ.Прудников, Гутор, Жунич и Бамба стали игроками «Оренбурга»Новичок российской премьер-лиги «Оренбург» подписал контракты с четырьмя новыми игроками. Состав команды пополнили голкипер Александр Гутор, форвард Александр Прудников, защитник Ивица Жунич и полузащитник Якуба Бамба.Прудников может продолжить карьеру в «Оренбурге»Нападающий Александр Прудников тренируется с «Оренбургом». Не исключено, что в ближайшее время он подпишет контракт с новичком премьер-лиги, сообщает «Спорт-Экспресс».Прудников покинул «Амкар» в связи с окончанием контрактаНападающий Александр Прудников покидает «Амкар» в связи с окончанием контракта, сообщает официальный сайт пермяков.«Впервые видел, как «Спартак» тянет время с «Амкаром». Что говорили после матча«Впервые видел, как «Спартак» тянет время с «Амкаром». Что говорили после матчаАртем Ребров объяснил, почему свист фанатов красно-белых – это нормально, а Александр Прудников удивил сам и сказал,чем его удивил «Спартак»Александр Прудников: Первый раз видел, чтобы «Спартак» держал мяч на угловом флажке в матче с «Амкаром»Нападающий «Амкара» Александр Прудников, ранее выступавший за московский «Спартак», поделился мнением встрече команд в 20-м туре чемпионата России.Спасение утопающих. Как «Спартак» спасся от поражения в игре с «Амкаром»Спасение утопающих. Как «Спартак» спасся от поражения в игре с «Амкаром»Репортаж с матча, в котором все шло к тому, что красно-белые опять проиграют.Мазила Зе Луиш, плеймейкер Попов, дриблер Халк. Статистические итоги 17-го тураМазила Зе Луиш, плеймейкер Попов, дриблер Халк. Статистические итоги 17-го тураSovsport.ru подводит статистические итоги 17-го тура премьер-лиги и называет игроков, отличившихся в разных компонентах.Генеральный директор «Амкара»: Погасим долги в ближайшее времяГенеральный директор «Амкара» Игорь Резвухин рассказал о ситуации с задолженностью по зарплате перед игроками.«Да мы без денег лучше играем!». Откровенные игроки «Амкара» и их интервью«Да мы без денег лучше играем!». Откровенные игроки «Амкара» и их интервьюГеоргий Джикия не стал шутить с Гильерме, Александр Селихов расскзаал, кто отбивает руки, Александр Прудников - что лучше не платить.Гаджи Гаджиев: Появление Салугина – это не подарок ему на день рожденияГлавный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев после поражения от «Амкара» (1:3) в 13-м туре РФПЛ поделился впечатлениями о встрече.«Спартак» и «Амкар» сыграли вничью, Прудников вновь забил красно-белымМосковский «Спартак» сыграл вничью в товарищеском матче с пермским «Амкаром» со счетом 2:2.Станислав Черчесов: Нули в контракте Дядюна перешли в «Рубин»Экс-главный тренер «Динамо» прокомментировал информацию о том, что экс-форвард бело-голубых Владимир Дядюн зарабатывал по контракту в год 140 миллионов рублей.
Главные новости
Бокс
Менеджер Ковалева и Ломаченко Эгис Климас признан лучшим по итогам 2016 года
Киберспорт
Футболисты «Манчестер Юнайтед» сыграли между собой в FIFA 17 (видео)
Бокс
Россиянин Дадашев нокаутировал американца Родригеса
Теннис
Серена Уильямс вернет себе звание первой ракетки мира
Теннис
Серена Уильямс в седьмой раз выиграла Australian Open
Биатлон
Логинов выиграл гонку преследования на чемпионате Европы, Гараничев - второй
Хоккей
День в истории. Герою Суперсерии-1972 Полу Хендерсону исполнилось 74 года
Футбол
Абрамовичу предложили арендовать домашнюю арену «Челси» на 999 лет
Фигурное катание
Илья Авербух: Ничего удивительного в «десятках» Медведевой нет
Футбол
Юрген Клопп: В последних неудачах «Ливерпуля» виноваты только мы сами
все новости
Александр Прудников
Александр Прудниковвсе новости