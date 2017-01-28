Лунная девочка. Как Евгения Медведева дважды за день вошла в историю

Чемпионка мира Евгения Медведева выиграла в пятницу второй подряд титул чемпионки Европы, а еще в тот же день исполнила то, что не удавалось доселе никому и никогда.

В пятницу утром Евгения Медведева вошла в историю. Она сделала нечто такое, что на официальных тренировках перед чемпионатами мира, Европы и Олимпийскими играми никто даже не пробовал сделать. В прокате под музыку, насыщенном сложнейшими элементами, она исполнила каскад из четырех тройных прыжков. Он не понадобится ей в соревнованиях, поскольку по нынешним правилам бесполезен - но, тем не менее, это очередная покоренная Медведевой высота. Если использовать космическую терминологию - полет на Луну.

- Для девочки исполнить такой каскад - нечто феноменальное, - восхищенно признался трехкратный чемпион России Максим Ковтун, когда я попросил его оценить достижение Медведевой. - Но ведь она у нас уникальная!

В пятницу вечером лучшая фигуристка планеты вошла в историю вновь. И, как показалось, с куда большей легкостью. Все свои каскады уже совсем не такой сложности Медведева исполнила играючи. Ей для победы на чемпионате Европы не требовалось лететь на Луну. Достаточно было всего лишь с нее вернуться обратно на Землю. И установить очередные мировые рекорды - по набранным баллам в произвольной программе и по сумме.

Медведева и в Остраве хотела похулиганить, как на чемпионате России в Челябинске - и сделать каскад «3-3-3» в произвольной программе. Но не вышло - со второго прыжка Евгения выехала неидеально. И в итоге со злости добавила этот несделанный тройной к последнему прыжку в прокате, акселю. Это тоже было чуть-чуть хулиганство - умышленный лишний, четвертый каскад, правилами разрешено делать три. Но по новым правилам баллы за него не обнуляют, просто не засчитывают второй прыжок. Так почему не побезобразничать хотя бы чуть-чуть, если хочется и можно!



Анна Погорилая не имела шансов в этот день обыграть свою подругу. Она вообще уже второй турнир подряд выступает на морально-волевых - хотя старается не заострять на этом внимание. Но огромные наколенники и тейпы на тренировках делают тайное явным. И все равно Погорилая с задачей справилась - уступив только непобедимой. Ее произвольный прокат не был блестящим - три заминусованных прыжковых элемента и один недокрут. И это неважно. Это тот самый случай, когда минусы забудутся, а совершенно заслуженное серебро чемпионата Европы останется. И воспоминания о трудностях, закаляющих характер. Который у Анны и так - дай Боже!



Мария Сотскова, увы, с произвольным прокатом не справилась. Два падения за одну программу - вспомнить нечто похожее в ее исполнении, честно говоря, трудно. Но не будем придирчивы к 16-летней фигуристке, только начинающей карьеру во взрослом фигурном катании. Лучше вспомним, как год назад и Погорилая на чемпионате Европы сорвала два прыжка. И с тех пор двигалась только наверх. Пока же тройку российских девушек разбила выдающаяся итальянка Каролина Костнер, вернувшаяся после двухлетнего перерыва в большой спорт и завоевавшая бронзу.

Чемпионат Европы. Острава

Женщины. Итоговое положение

1. Евгения Медведева (Россия) - 229,71

2. Анна Погорилая (Россия) - 211,39

3. Каролина Костнер (Италия) - 210,52

4. Мария Сотскова (Россия) - 192,52.