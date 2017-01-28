К сердцу прижать или к черту послать? Включать Логинова в сборную или не стоит

24-летний российский биатлонист Александр Логинов выиграл гонку преследования на чемпионате Европы.

В одну калитку выиграл. Даже после того, как промахнулся на последнем рубеже один раз, его победа не вызывала сомнений. Слишком далеко были его преследователи в этом преследовании.

А люди, бежавшие позади, -- закаленные выступлениями на Кубке мира: наши Евгений Гараничев, Дмитрий Малышко и Алексей Волков, латыш Андрей Расторгуев, напористые болгары. Логинова никто не смутил – Александр подал навылет (привет финалистам «Australian open», который заканчивается сегодня).

После чемпионата Европы тренеры назовут состав российской сборной на чемпионат мира, который пойдет в Хохфильцене с 8 по 19 февраля. Лучшим из наших на чемпионате Европы стал Александр Логинов – всего у него две золотых и одна серебряная награда.

Должен ли он быть включен в состав команды?

Если посмотреть на протоколы, это, безусловно, нужно сделать. Если посмотреть в глаза перспективам выступления нашей команды на Олимпийских играх в Пхенчхане – то стоит крепко подумать.

Мы сейчас все один громче другого кричим, мол, какие могут быть к Логинову вопросы: попался, «отсидел», сохранил себя для больших побед – все, карты в руки, за Родину вперед. Наверное, Логинов не затеряется и среди участников кубка мира и, наверняка, усилит нашу эстафетную четверку: мы ж тут золота эстафетного заждались – на чемпионатах мира последний раз наши мужчины выиграли ее в 2008 году с Черезовым, Кругловым, Ярошенко и Чудовым.

Проверить, насколько Логинов впишется в формат Кубка мира после двухлетнего дисквалификации за ЭПО перед Хохфильценом увы, не получилось. Что бы ни говорили тренеры, невключение Логинова в основной состав на протяжении всех предыдущих этапов, объясняется и допинговым прошлым спортсмена – слишком уж силен негативный фон вокруг его фигуры.

Безвестный доселе французский биатлонист обзывает Логинова мошенником, и это становится самой популярной новостью нескольких зимних дней, хотя обзывался не Фуркад и не кто-то более менее известный. Скромняга из IBU, для которого громко выступить по важному вопросу – пока единственный путь к славе. Я вот тоже не вспомню его имя, а гуглить лень – оно того не стоит.

Ну и в целом – многие участники Кубка мира и так косо смотрят в сторону сборной России, а такой авторитеты, как Соукалова, в рупор заявляет, что не верит даже Шипулину. И собрания, собрания. И бесконечные разговоры об отстранении россиян. Ну как в такой ситуации бросать еще хворосту в костер, который срочно надо затушить?

Я долго откладывала возможность поразмышлять по вопросу Логинова – потому что тут нет однозначного ответа: к сердцу прижать или к черту послать. Одна из главных тем, которая озадачивает, – а почему Логинов до сих пор громко никому не ответил? Собаки лают, караван идет. Но такой принцип, кажется, здесь неуместен. Пресс-конференци я, официальное обращение, письмо в биатлонную семью – что угодно организуй, но главное – извинись, пообещай, что больше «ни за что» и «никогда», что «осознал ошибку» и все такое.

Другие возвращаются и не извиняются? Но другим не нужно вырываться из капкана, в котором прочно сидит наша зимняя сборная накануне Игр 2018 года. В любви, говорят, нет гордости. Вот тут тоже никакой гордости не должно быть – мы ведь и правда по многим фронтам провинились. Поэтому нужно извиняться.

Перенесу эту ситуацию на свою работу, например. Взяла вот я наелась писательского допинга и написала текст лучше, чем Евгений Дзичковский. А без допинга написать лучше, чем Дзичковский, нельзя. И вот я кликов собрала, и часть его гонорара утекла в мой карман. И все об этом узнали. И Евгений Викторович тоже. Если б я впоследствии извинилась и объяснила свой поступок, мне кажется, он бы меня простил. А если б я, гордая, ходила мимо молча – вряд ли он бы со мной когда еще заговорил.

А что – в биатлонной семье другие законы? Не думаю. А нам кровь из носу неблагоприятный фон нужно сделать благоприятным – в пастельных тонах, без излишней яркости и черных дыр. Поэтому не нужно молчать – стоит объяснять свою позицию, быть в диалоге. Обстановка вокруг российской команды должна быть максимально ненакаленной, поскольку совсем скоро ответственные лица начнут решать – допускать ли и в каком составе нашу команду до корейской олимпиады.

И вот теперь главное, почему невключение Логинова в сборную может быть оправдано. Тут прежде нужно оговориться – что нам важнее: предстоящий чемпионат мира или грядущая олимпиада. Для большинства Игры – в приоритете. А у Логинова и всех уличенных когда-либо в применении допинга россиян очень высокий шанс получить запрет на включение в олимпийскую команду. Перед Рио нашу команду здорово почистили. Кто-то сомневается, что перед Пхенчханом будет то же самое? И что мы будет делать, если к тому времени Логинов станет железным эстафетчиком? А он станет, не сомневайтесь, если получит шанс.

Чем больше будет обкатываться в эстафете Логинов, тем меньше условный Матвей Елисеев. А потом, когда Логинова не пустят на Олимпиаду и мы не слишком удачно выступим там в эстафете, потому что случился провал на одном из этапов, мы услышим: «А что вы хотели – для Матвея (Саши, Коли) это был первый серьезный старт, и он не выдержал давления. Давайте еще четыре года подождем».

Чтобы этого избежать, нашим тренерам все же стоит обкатывать состав с безупречным бэкграундом – по крайней мере, в эстафете. Иначе наши мечты на белой Олимпиаде могут сгореть синим пламенем.

Чемпионат Европы

Душники Здруй (Польша)

Мужчины

Гонка преследования. 12,5 км. Четыре огневых рубежа.

1 (2). Александр Логинов (Россия) – +31.46,2 (0+0+0+1=1 промах)

2 (17). Евгений Гараничев (Россия) – +27,8 (0+0+1+0=1)

3 (4). Андрей Расторгуев (Латвия) – +59,5 (0+1+1+2=4)

4 (5). Алексей Волков (Россия) – +1.01,6 (0+0+0+1=1)

5 (3). Красимир Анев (Болгария) – +1.28,6 (0+1+1+0=2)

6 (8). Ветле Сьястад Кристиансен (Норвегия) – +1.31,4 (0+0+0+2=2)

16 (18). Дмитрий Малышко (Россия) – +2.12,9 (2+1+1+2=6)

20 (24). Петр Пащенко (Россия) – +2.33,9 (1+0+1+1=3)

22 (41). Юрий Шопин (Россия) – +2.42,9 (2+1+1+0=4)

35 (40). Алексей Слепов (Россия) – +3.27,5 (0+1+3+2=6)