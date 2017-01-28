Левый Самедов, холодный Адриано, хозяйственный Джикия. Колонка Цыбанева

«Спартак» провел первую игру в 2017-м. Массимо Каррера, в отличие от Мирчи Луческу, предпочел особо не шифроваться.

Желающий попиариться гражданин может, не слишком рискуя, учредить приз величиной в миллион денежных единиц (каких – в зависимости от возможностей учредителя) – тому дерзкому провидцу, который угадает стартовый состав «Зенита» через две недели на первый официальный матч года с «Андерлехтом». Ибо, тасуя всяко-разно обойму из трех десятков футбольных единиц, состоящих на щедром довольствии у клуба, румын порядочно затуманил кадровые реалии. Применительно к «Спартаку» номер с призом не пройдет.

Даже первый выход красно-белых на игровое поле предоставил осязаемую возможность заглянуть на месяц с лишним вперед, когда лидер чемпионата вернется к календарным делам.

Да, вторая команда «Жилины» не тот оселок, на котором можно проверить игровые ценности. Но кадровый маневр Карреры все равно познавателен.

Из основных осеннего образца вне игры остались Глушаков, Промес, Зе Луиш и Ребров. А новичков итальянец недолго думая решил поставить сразу всех – Джикию, Луиса Адриано, Самедова и, со второго тайма, Селихова.

Самое весомое впечатление произвел Джикия – уверенно, домовито себя поставил на поле. В каких-то моментах руководил партнерами. К пропущенному мячу никаким боком причастен не был. Возможно, экс-амкаровец вырастет в командира обороны.

Больше всего удивила манипуляция с Самедовым. Ибо примерно полчаса классический правый инсайд обретался слева, не очень понимая, как ему здесь быть и что предпринимать. Читалось: Каррера, опять-таки не откладывая, решил тотчас посмотреть Самедова в абсолютно непривычной тому зоне на случай, если правый фланг останется вотчиной Промеса. Возможно, итальянец, едва попробовав левого Самедова, забракует этот вариант раз и навсегда.

Луис Адриано показался мне слишком холодным для человека, истосковавшегося по игре. Да, он ловко забил с лета мяч, не засчитанный из-за офсайда, но ждалось-то от него здоровой жадности. Хотя бы такой, какая выгодно отличала в последнее время его конкурента Зе Луиша.

Из прочего информативным оказалось отсутствие Глушакова, накануне отметившего круглую дату. Мы ведь как рассуждали: зимой «Спартак» укрепил почти все уязвимые позиции – кроме разве что опорной зоны. А теперь остался здесь и без страховочного варианта – Ромуло отбыл домой. Но! Зобнин-то, зарекомендовавши й себя у Карреры универсальным солдатом, на что? Именно он образовал связку с Фернандо в опорной зоне, где, к слову, и начинал взрослую карьеру в динамовскую бытность. Не исключено, что теперь, когда прибыло полку тех, кто может пошустрить на подступах к чужой штрафной, Зобнин переквалифируетс я даже и в основного опорного.

А вот где «Спартаку» может в самом деле не хватить прочности, так это на флангах обороны. Сюда стоило подтянуть зимой кого-то, пусть даже узкого специалиста, способного трудиться плотно и надежно. А ограничиваясь Ещенко и Комбаровым, «Спартак» обрекает себя на периодические или фрагментарные сквозняки в этих зонах.