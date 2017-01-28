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Левый Самедов, холодный Адриано, хозяйственный Джикия. Колонка Цыбанева

Юрий Цыбанев
Юрий Цыбанев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Левый Самедов, холодный Адриано, хозяйственный Джикия. Колонка Цыбанева
Источник: ФК «Спартак»

«Спартак» провел первую игру в 2017-м. Массимо Каррера, в отличие от Мирчи Луческу, предпочел особо не шифроваться.

Желающий попиариться гражданин может, не слишком рискуя, учредить приз величиной в миллион денежных единиц (каких – в зависимости от возможностей учредителя) – тому дерзкому провидцу, который угадает стартовый состав «Зенита» через две недели на первый официальный матч года с «Андерлехтом». Ибо, тасуя всяко-разно обойму из трех десятков футбольных единиц, состоящих на щедром довольствии у клуба, румын порядочно затуманил кадровые реалии. Применительно к «Спартаку» номер с призом не пройдет.

Даже первый выход красно-белых на игровое поле предоставил осязаемую возможность заглянуть на месяц с лишним вперед, когда лидер чемпионата вернется к календарным делам.

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Да, вторая команда «Жилины» не тот оселок, на котором можно проверить игровые ценности. Но кадровый маневр Карреры все равно познавателен.

Из основных осеннего образца вне игры остались Глушаков, Промес, Зе Луиш и Ребров. А новичков итальянец недолго думая решил поставить сразу всех – Джикию, Луиса Адриано, Самедова и, со второго тайма, Селихова.

Самое весомое впечатление произвел Джикия – уверенно, домовито себя поставил на поле. В каких-то моментах руководил партнерами. К пропущенному мячу никаким боком причастен не был. Возможно, экс-амкаровец вырастет в командира обороны.

Больше всего удивила манипуляция с Самедовым. Ибо примерно полчаса классический правый инсайд обретался слева, не очень понимая, как ему здесь быть и что предпринимать. Читалось: Каррера, опять-таки не откладывая, решил тотчас посмотреть Самедова в абсолютно непривычной тому зоне на случай, если правый фланг останется вотчиной Промеса. Возможно, итальянец, едва попробовав левого Самедова, забракует этот вариант раз и навсегда.

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Луис Адриано показался мне слишком холодным для человека, истосковавшегося по игре. Да, он ловко забил с лета мяч, не засчитанный из-за офсайда, но ждалось-то от него здоровой жадности. Хотя бы такой, какая выгодно отличала в последнее время его конкурента Зе Луиша.

Из прочего информативным оказалось отсутствие Глушакова, накануне отметившего круглую дату. Мы ведь как рассуждали: зимой «Спартак» укрепил почти все уязвимые позиции – кроме разве что опорной зоны. А теперь остался здесь и без страховочного варианта – Ромуло отбыл домой. Но! Зобнин-то, зарекомендовавший себя у Карреры универсальным солдатом, на что? Именно он образовал связку с Фернандо в опорной зоне, где, к слову, и начинал взрослую карьеру в динамовскую бытность. Не исключено, что теперь, когда прибыло полку тех, кто может пошустрить на подступах к чужой штрафной, Зобнин переквалифируется даже и в основного опорного.

А вот где «Спартаку» может в самом деле не хватить прочности, так это на флангах обороны. Сюда стоило подтянуть зимой кого-то, пусть даже узкого специалиста, способного трудиться плотно и надежно. А ограничиваясь Ещенко и Комбаровым, «Спартак» обрекает себя на периодические или фрагментарные сквозняки в этих зонах.

«Если «Спартаку» хотя бы раз дадут пробить пенальти…». Обзор сборов (видео)
«Если «Спартаку» хотя бы раз дадут пробить пенальти…». Обзор сборов (видео)

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