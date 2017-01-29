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Алексей Тищенко: Боксировать в кроссовках? Свой первый турнир я выиграл в кедах

Владислав Усачев
Владислав Усачев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Алексей Тищенко: Боксировать в кроссовках? Свой первый турнир я выиграл в кедах

Двукратный олимпийский чемпион Алексей Тищенко рассказал о своей жизни после завершения карьеры, а также поделился мнением о боях российских боксеров, выступающих на профессиональном ринге.

«ПОСЛЕ ЗАВЕРШЕНИЯ КАРЬЕРА ДВА ГОДА В ЗАЛ НЕ ЗАХОДИЛ»

– После того, как вы покинули бокс, о вас было мало слышно. Говорили что-то про политическую карьеру. Чем вы занимаетесь сейчас?
Я являюсь директором центра олимпийский подготовки по боксу. Это бюджетное учреждение в московской области. Основная моя деятельность направлена в управлении этим учреждением: подготовке, поиске и доведение до высших спортивных результатов молодых талантов.

– Вы завершили карьеру из-за травмы шейного позвонка. Сейчас она вас беспокоит?
– В целом, нет. Но бывают ситуации, когда она дает о себе знать. Большого дискомфорта не испытываю.

– Значит, жить можно, но заниматься спортом вам нельзя?
– Не то, чтобы нельзя. Травма не позволяет мне выполнить необходимый объем нагрузок при подготовке к соревнованиям, чтобы выйди на нужный уровень. 

– Без бокса и без ринга вам не скучно? Трудно было себя найти за его пределами? Боксировать не хочется?
– Боксировать – не хочется. Первые два года после завершения карьеры даже в зал не заходил. И перчатки не надевал. Потом пришло желание, изредка, но договариваюсь с тренерами, чтобы мне «лапы» подержали. По возможности тренируюсь, форму поддерживаю. Это уже в охотку.

Что касается выступлений, желания нет. Мы говорили, что уровень бокса достаточно сильно упал. Мы в своем регионе что-то пытаемся сделать, ищем, готовим, тратим деньги и периодически возвращаемся к теме, зачем это делаем, когда у нас есть Тищенко? Подготовим его, отправим на чемпионат России, и он 100 процентов займет призовое место. И будет хоть какой-то результат и эффект от работы.

Я часто смотрю соревнования, и не могу сказать, что такая задача не невыполнима. Она реальна. По зубам. Но понимаю, что мое здоровье не позволит достичь того уровня, который позволит выступать.

– Вы раньше выступали в весовой категории до 60 килограмм. Чисто гипотетически, какой вес вам был бы удобен теперь?
– Думаю, такой же.

– Уложились бы?
– При нынешнем весе в 70 килограмм, если бы я начал серьезно тренироваться, в 60 килограммах, думаю, чувствовал себя вполне комфортно.

«КОГДА НЕТ ЕДИНЕНИЯ, РЕЗУЛЬТАТЫ ПАДАЮТ»

– Александр Борисович (Лебзяк) говорил, что на последней Олимпиаде у нас не было команды. Что слово «команда» означает в таком индивидуальном виде спорта, как бокс? На что оно влияет?
– На самом деле, да. Бокс – индивидуальный вид спорта, но индивидуальным он становится только тогда, когда ты выходишь на ринг. Все что за пределами ринга, а это общение и бытовые моменты… Допустим, большая разница – один ли ты идешь в столовую или в компании пяти человек.

Я мои время у нас постоянно были какие-то соревнования: бильярд, настольный хоккей, на рыбалку ходили. Это сплачивает коллектив. И когда мой товарищ идет боксировать, остальные сидят на трибунах и поддерживают. Это ощущается.

– Это важный момент?
– Конечно, важный. Я полностью поддерживаю слова Александра Борисовича. Я не был в команде, когда она готовилась к Олимпийским играм и ситуации досконально изнутри не знаю. Но во время подготовки два раза посещал тренировки. В одном из разговоров я спросил у боксера, который тренировался в составе сборной: «Как дела? Как команда?» Он удивленно посмотрел и сказал, что команды нет. «Почему нет?» – уточняю. «У этих своя кучка, у других – своя. Один приходит и со всем здоровается. Второй ни с кем не общается». Когда нет единения, результаты падают.

– Вы были в одной команде с Александром Поветкиным, Рахимом Чахкиевым, Артуром Бетербиевым, Матвеем Коробовым, Давидом Айрапетяном. Узнаваемые люди, сейчас выступают в профессионалах. Вы с ними сохранили контакт? Общаетесь?
– Да. Например, Александр Поветкин был на турнире моего имени, который состоялся в этом году. Я с удовольствием его пригласил. Надеюсь, что приглашение он принял с таким же удовольствием. Он посетил соревнования в качестве почетного гостя. Приехал в Омск, посетил мой турнир. Приезжал Олег Саитов. Были ветераны Виктор Рыбаков, Вячеслав Яновский, Шамиль Сабиров, Игорь Высоцкий и другие. Общаемся и с теми ребятами, которые были в команде и с ветеранами.

«БОКСИРОВАТЬ В КРОССОВКАХ – НИЧЕГО СТРАШНОГО»

– Видели последний бой Александра Поветкина с Йоаном Дюопа?
– Полностью – нет. Отрывками понаблюдал.

– Его соперник вышел на бой явно не в оптимальном спортивном инвентаре. У вас что-то подобное бывало? Как это влияет? Есть ли на этот случай регламент?
– К счастью, мой багаж не терялся. Форма не портилась. Есть определенные правила в любительском боксе. Например, форма должна соответствовать цвету угла. В синей майке нельзя боксировать в красном углу. Просто не выпустят.

На этот случай есть взаимовыручка. Помню в детстве и перчатки и боксерки друг другу передавали. Формой менялись. 

– То есть по ходу одного турнира?
– Да. В 12-14 лет.

– Провел бой, отдал форму другу. И она так шла дальше?
– Да. Часто так бывало. А что произошло с французом – потерялся багаж. Знаю, что очень непросто найти специальную боксерскую обувь большого размера. Это редкость. Но нет ничего страшного в том, чтобы выйти и боксировать в кроссовках.

– Разница небольшая?
– У очень долгое время не было боксерок вообще. В мое время они были редкость. Их сложно было достать и стоили денег, которых у меня не было. Я боксировал в кедах. По старшим юношам я впервые выиграл первенство Сибирского федерального округа. Тогда уже у многих боксерки были. Выступал я в кедах и это никак не наказывалось. И именно меня признали лучшим боксером турнира.

– Сейчас Александр находится в непростой ситуации. Говорили ли вы с ним? Что могли бы пожелать?
– Я не разговаривал с ним. Отправил ему сообщение со словами поддержки. Я не могу сказать, как остарин попал в его организм. Но на 100 процентов уверен, что Саша не принимал этот препарат. Как он оказался в организме? Наверное, только расследование даст ответ.

Зная Сашу, зная его отношение и зная, что он находится под наблюдением антидопинговой организации, было бы глупо, тупо и нелогично принимать какой-то препарат перед боем за титул временного чемпиона. Этот же бой предшествовал главному поединку жизни. Чья это ошибка и вина? Не знаю, но не на 100, а на 200 процентов уверен, что Александр сам и осознанного этого не делал.

«УАЙЛДЕРА НА ПРОФПРИГОДНОСТЬ НИКТО ХОРОШО НЕ ПРОВЕРИЛ»

– Поветкин уже должен был боксировать за титул в мае 2016 года. И в декабре он показал, что находится в очень хорошей форме. Если бы бой с Деонтеем Уайлдером состоялся, насколько высоки были бы шансы Александра на победу?
– Шансы были бы намного выше, чем в поединке с Владимиром Кличко, когда у него уже была возможность стать чемпионом мира. Я уверен, что Уайлдер ему по силам. Соотношение сил 70 на 30 в пользу Поветкина. Я уверен, что по стилю видения боя американец удобен для Саши.

Я видел, как боксирует Уайлдер еще в 2007 году, когда он был любителем. Был матч Россия – США в Магнитогорске. Тогда Евгений Романов сумел нокаутировать Уайлдера. После этого Деонтей, конечно, прибавил. Почти 10 лет прошло. Но побеждать его можно. И думаю, бой десятилетней давности психологически отложился в его памяти. Он помним, как он боксировал в России и как проиграл. Поэтому опасается сюда приезжать. 

Честно говоря, я в этом уверен. Тем более, зная оппозицию Уайлдера. Следующий его бой должен был состояться против Анджея Вавжика. Но и этого соперника американца уличили в допинге. Были ли у поляка шансы на победу?
– Абсолютно нет. Такой бой планировался после длительного простоя Уайлдера, чтобы американец почувствовал уверенность в своих силах. Это как ягненка волку дать на растерзание. Я помню, как Поветкин «разобрал» Вавжика. Поляк – не уровень не то, что Поветкина и Уайлдера, это даже не человек, с которым чемпиону нужно боксировать. На таком сопернике в мастерстве не прибавишь. Не вижу смысла в таком поединке. 

– Были у Уайлдера соперники высокого уровня? Он боксировал с Дюопа, Бермейном Стиверном, Эриком Молиной, Сергеем Ляховичем, Артуром Шпилькой.
– Не все бои смотрел. Видел поединок со Шпилькой. Сейчас в тяжелом весе не так много ярких боксеров, которые могут составить конкуренцию. С действующими чемпионами он не дрался. Да и с топовыми претендентами тоже. Наверное, никто еще его на чемпионство на профпригодность хорошо не проверил. Единственный тест был в виде Поветкина. Он мог дать ответ, достоин ли Уайлдер носить звание чемпиона или просто временно оказался им.

«ХОТЕЛОСЬ БЫ УВИДЕТЬ БЕТЕРБИЕВА ПРОТИВ СТИВЕНСОНА»

– Большая конкуренция в полутяжах. Кроме наших, там Андре Уорд и Адонис Стивенсон…
– Да. Конкуренция очень серьезная. Мне было бы очень интересно посмотреть, на каком уровне находятся Бетербиев и Ковалев. Ему еще свои вопросы надо решить с Уордом. Может, даже интереснее было посмотреть Артура со Стивенсоном.

Насколько мне известно, Бетербиева уже хотят вывести на чемпионский бой. Шансы есть. Темповой, мощный и ударный боксер. Есть  удар – всегда есть шанс. По самоотдаче и работоспособности Бетербиев поход на Мурата Гассиева. Практически до 11 раунда в поединке с Денисом Лебедевым Гассиев оказывал большое давление и поддерживал высокий темп. Бил. Уверен, что Бетербиев тоже способен это делать. Но может ли он в этом весе претендовать на звание чемпиона мира, сложно сказать.

– А Гассиев. Он победил Лебедева? Споры то были.
– Немножко, но победил. Я смотрел бой по телевизору, и было ощущение, что он может закончиться в любой момент в пользу Мурата. В каждом его ударе была большая угроза для Дениса. И наоборот, Лебедев своей ударной мощностью никаких неприятностей не доставил своему оппоненту. Плюс нокдаун. Очень сильный и неприятный удар по корпусу. И высокий темп бою задал именно Мурат. Решение было по делу.

Учитывая возраст Мурата, его силу и темп, если он будет продолжать прогрессировать и проводить бои, у него будут хорошие шансы стать абсолютным чемпионом мира

«СОМНЕНИЙ В ПОБЕДЕ КОВАЛЕВА НАД УОРДОМ НЕ БЫЛО НИКАКИХ»

– Если по бою Лебедев – Гассиев споры были, по бою Ковалев – Уорд – споров нет? Ковалев победил?
– Однозначно. Смотрел этот бой и очень переживал за Сергея. Сомнений в том, что он выиграл, тем более сказали, что решение единогласное, у меня не было. Думал, железно Серега выиграл. И объявляют победу в другую сторону…          

– О чем подумали в этот момент?
– Было недопонимание. Какая-то тонкая политическая игра. Бой США, судят американцы. И профессиональный бокс – это бизнес и деньги. Продумали так, чтобы был реванш. Еще больше денег.

Такая же ситуация была в первом поединке Мэнни Пакьяо с Тимоти Брэдли. Я был уверен, что выиграл Пакьяо. Во втором поединке ему уже отдали победу. Но я уверен, что Брэдли проиграл второй бой лучше, чем выиграл первый.

– Как закончится реванш Ковалева с Уордом?
– Сложно сказать. Хочется верить, что Сергей сделает правильные выводы. Главное не гоняться за нокаутом. За его головой. Очень сложно попасть, хотя и удалось сделать в этом бою. Надеюсь, он внесет коррективы в подготовку и по очкам он должен выиграть.

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