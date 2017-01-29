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«Спартак» в 2,5 раза популярнее, чем «Зенит» и ЦСКА. Обзор сборов (видео)

Михаил Борзыкин
Михаил Борзыкин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
«Спартак» в 2,5 раза популярнее, чем «Зенит» и ЦСКА. Обзор сборов (видео)

«Советский спорт» рассказывает о подготовке клубов премьер-лиги ко второй части сезона.

«Спартак» и болельщики

В первом контрольном матче этого года «Спартак» размялся на словацкой «Жилине» (5:1). Новички не только дебютировали, но и оставили автографы на табло. Адриано и Джикия стали единственными, кто провел полный матч. Бразилец показал хорошее движение, стартовую скорость, технику. Самедов выдал содержательный тайм: отметился на двух позициях (слева и справа в полузащите), забил гол и принял участие в нескольких классных комбинациях. А Селихов, заменивший Песьякова в перерыве, отыграл на ноль.

Вот зачем «Спартаку» новички. Михаил Борзыкин – о первом матче красно-белых

Левый Самедов, холодный Адриано, хозяйственный Джикия. Колонка Цыбанева


Безусловно, болельщики соскучились по «Спартаку». Уже сыграли все: ЦСКА, «Локомотив», «Краснодар» и другие клубы премьер-лиги, причем неоднократно; «Зенит» вчера провел восьмой спарринг! Так что первая игра красно-белых ожидаемо приковала поклонников к мониторам. Во втором тайме количество онлайн зрителей достигло почти 40 тысяч – рекорд зимы. А всего контрольный матч с «Жилиной» посмотрели уже 236 тысяч человек. И эта цифра будет расти.


А как было у других клубов? Дебютный матч «Зенита» с «Айнтрахтом» посмотрело почти 98 тысяч человек. Аналогичный показатель у первого спарринга ЦСКА с «Воленом» – 97 тысяч. У «Локомотива» с молодежкой «Вердера» – 31,5 тысяча. Все эти матчи клубы транслировали на Youtube, никакого альтернативного показа на «Матч ТВ» не было. То есть цифры объективны. Получается, что у «Спартака» аудитория больше, чем у «Зенита», ЦСКА и «Локо» вместе взятых.

Кокорин и метаморфозы

«Зенит» расправился с польской «Легией» (2:0), оба мяча забил Кокорин. Всего у Александра 7 голов в контрольных матчах. Результативность на сборах – так себе показатель, это понятно. Всегда можно усмехнуться: да вы посмотрите, кому он забивает! Но почему тем же оманским мальчикам и несчастным китайцам столько не забивают другие? Кокорин оформляет гол каждые 44 минуты. Всего он провел на поле 309 минут. Молло – 319, на той же позиции, и – ни одного забитого мяча. Джорджевич сыграл еще больше – 330 минут, причем на позиции центрфорварда, но отличился только три раза.


Фото: официальный сайт «Зенита»

В общем, следите за Кокориным. Вполне возможно, с ним сейчас происходит та же метаморфоза, что приключилась со Смоловым пару лет назад. А может, и нет…

Капитан Дзюба, бомбардир Кокорин. «Зенит» обыграл бывшую команду Черчесова

«Зенит ТВ» выложил очередной оригинальный ролик, на этот раз о том, как команда вылетала в Испанию на второй сбор.


ЦСКА и Оланаре

Над трансферной кампанией ЦСКА в последние годы можно слагать анекдоты. ЦСКА не покупает, а возвращает игроков. Вот вернулся Оланаре, неплохо проявивший себя прошлой весной, но выбывший надолго из-за серьезной травмы.

– Я очень доволен, по-настоящему счастлив! ЦСКА – единственная команда, в которой я хотел продолжить карьеру, чудесно, что именно так и произошло. Я хорошо знаком и с нынешними тренерами, и почти со всеми ребятами, поэтому уверен, что мне удастся без проблем заново влиться в коллектив. А главное – я очень хочу проявить себя как можно лучше и принести команде максимум пользы! – поделился впечатлениями Оланаре.


Фото: официальный сайт ЦСКА

А сегодня армейцы сыграют с датским клубом «Хорсенс». Это первый спарринг команды Виктора Гончаренко на втором сборе в Кампоаморе.


«Краснодар» и Шишкин

В одном из первых номером в этом году «ССФ» выявил болевые точки у топ-клубов премьер-лиги. То есть определил позиции, которые необходимо усилить. У «Зенита» это центр обороны, у «Краснодара» – фланги обороны, у ЦСКА – центр атаки. Приятно, что экспертиза оказалась точной. Во всяком случае, «Зенит» сейчас ищет именно центрдефа, в ЦСКА приехал Оланаре, а состав «Краснодара» пополнил Шишкин.


Фото: официальный сайт «Краснодара»

А сегодня стартует второй сбор «быков». В Испании команда Игоря Шалимова сыграет пять контрольных матчей.

Накануне состоялось еще несколько спаррингов. «Ростов» сыграл вничью с польской «Ягеллонией» (2:2). На дворе 2017 год, но «Ростов» – чуть ли не единственный клуб премьер-лиги, кто отказывается (может, но не хочет) показывать свои контрольные матчи. Странно. «Амкар» сыграл вничью с македонским «Вардаром» (1:1). А «Урал», играющий по два матча в день, сначала уступил румынской «Астре» (0:1), а затем разошелся миром с польским клубом» Погонь» (0:0).

В качестве бонуса – интервью Марко Девича, новичка «Ростова».


Ближайшие матчи
29.01. «Локомотив» – «Осиек», Хорватия
29.01. ЦСКА – «Хорсенс», Дания
29.01. «Крылья Советов» – «Шпорт», Словакия
29.01. «Томь» – «Динамо»
31.01. «Спартак» – «Копенгаген», Дания
31.01. «Ростов» – «Жилина», Словакия
31.01. «Томь» – «Сплит», Хорватия
01.02. «Зенит» – «Одд», Норвегия

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Михаил Борзыкин
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