Евгения Медведева: Исинбаева закрывалась от всех полотенцем, а я - наушниками

Лучшая фигуристка планеты Евгения Медведева в Остраве завоевала второе золото чемпионата Европы в карьере. В интервью корреспонденту «Советского спорта» чемпионка рассказала об игре в каскады, как затыкать уши, о перспективах прыгнуть четвертной и своем понимании спорта.

«Строгая - не значит злая»

- Евгения, у меня всегда было убеждение, что ваш тренер Этери Тутберидзе - строгая. Но когда я смотрел, как вы в Остраве смеялись на всех тренировках и даже на соревнованиях, понял, что, видимо, это не совсем так.

- Почему-то все люди воспринимают слово «строгая» в смысле «злая». На самом деле Этери Георгиевна требовательная. Бывают моменты, когда нужно спортсменов заставлять что-то делать.

- Над чем все-таки здесь так веселились, если не секрет?

- Не секрет, но я что-то одно не вспомню. Очень много над чем. В Москве наши тренировки проходят точно так же весело. Естественно, когда прокаты и нужно работать, обстановка рабочая. Но вот как-то так получается, что и в рабочей обстановке получается повеселиться.

- Бывают моменты, когда она говорит - Женя, хорош уже!

- Да, конечно. Бывает, когда Этери Георгиевна так говорит, бывает, когда я сама думаю - ну ладно, достаточно, надо пойти поработать.

- Правильное ли ощущение, что у вас на чемпионате Европы было настолько расслабленное состояние, что вы вообще не волновались?

- Могу с этим согласиться. Этот старт был довольно спокойным, и я получила удовольствие, находясь здесь.

- От чего зависит спокойствие старта?

- Наверное, от физического и внутреннего состояния. Ты понимаешь, что готовность хорошая, надо просто выходить и наслаждаться.

- На «Скейт Канада» после болезни было больше волнения?

- Когда тебе что-то мешает, естественно, приходится сложнее.

- На чемпионате Европы и конкуренция все же не такая серьезная.

- Соперницы были, и серьезные. Но я согласна, что, конечно, не так много.

- Понятно, что у вас на любом турнире цель - справиться со своими задачами. Но про конкуренток я спросил потому, что в спорте присутствие сильного соперника может вывести из равновесия. Прыгуньям с шестом тоже нужно просто прыгнуть так, как они умеют, но сделать это, когда рядом Елена Исинбаева, куда сложнее. Они сами рассказывали.

- Я во время соревнований настолько закрываюсь в себе, что, бывает, просто не слышу, что вокруг происходит. Даже не знаю, хорошо это или плохо. Как будто под колпаком нахожусь.

- То есть та же Исинбаева закрывалась от всех полотенцем…

- А я - наушниками.

- Это, кстати, что-то новое.

- Почему это? Я всегда с наушниками. Просто раньше маленькие были, а недавно большие купила.

- Что в них - любимая корейская поп-музыка?

- Корейская, японская, рок. Что только в них не играет! Майкл Джексон, Рианна… Но я не буду говорить, какие именно песни слушаю перед выступлением.

- Большие наушники, наверное, лучше от окружающего мира закрывают…

- А, мне главное уши заткнуть. А там хоть наушниками, хоть пальцами, - смеется фигуристка.

«Дротиком в десяточку попала»

- Вашей «фирменной» историей становятся нелегальные каскады, которые вы исполняете уже не только на тренировках, но и на соревнованиях. Если так будет продолжаться, то…

- …Ничего хорошего из этого не выйдет! - Медведева перешла на хохот.

- Вот именно. Чемпионка мира глумится над правилами - нарочно делает лишние каскады, лишние прыжки и все равно ставит мировой рекорд. Все-таки, что это для вас - способ показать свою силу или развлечение, игра?

- Здесь, в произвольной программе на чемпионате Европы, скорее всего, последнее. Это было некое развлечение. Я попробовала и не знаю, буду ли продолжать это делать дальше.

- Если будете - что нового появится в этой игре? Каскад из четырех тройных прыжков - сальхова и трех тулупов, который вы здесь исполнили на тренировке перед произвольной программой? Пятый тройной прыжок в каскад добавите?

- Кстати, на запасной арене я здесь сделала еще флип-тулуп-тулуп-тулуп. Из пяти тройных прыжков каскад я еще не делала. Но нужно будет попробовать.

- А четверной прыжок?

- Пробовала его делать с подстраховкой. Это когда тренер за тобой едет с «удочкой».

- Далеко еще до первой настоящей попытки?

- Между прыжком с подстраховкой и самостоятельным заходом колоссальная разница. До чемпионата мира пробовать точно не буду.

- Я заметил радость, которую вы испытали, когда каскад «3-3-3-3» получился. С чем ее можно сравнить?

- Дротиком в десяточку попала. Примерно такое же ощущение.

«Не хочу забывать, что я фигуристка»

- Золотая медаль чемпионата Европы - дополнение к радости от того, что вы показали космический уровень катания?

- Это часть моего удовлетворения от этого старта. Я рада, что получила удовольствие, после произвольной программы у меня появилось ощущение, что сил прибавилось. А потом еще уснуть не могла до четырех утра.

- Что для вас спорт - все выиграть или познать себя?

- Наверное, возможность показать себя. И вообще возможности человека. Если брать не только фигурное катание, но и другие виды спорта - везде ставятся рекорды, везде поднимаются планки. И очень хорошо, когда люди друг друга мотивируют. Это правильно.

- То есть для вас мировые рекорды все же имеют значение?

- Для меня самое главное - отказаться в свое удовольствие. Оценки ставят судьи. Они решают, насколько хорошо ты откатался.

- Я знаю, что это не так, но у многих есть ощущение, что вам все дается легко. Что им сказать?

- Спорт - штука нелегкая, это я могу сказать точно. Как и любое другое дело, если им заниматься, вкладывая всю душу. Неважно, какая это профессия или какое это увлечение - на него вы будете тратить очень много сил. Бывают моменты, когда тяжело, когда не хочется что-то делать. Но ты берешь и заставляешь себя это делать. Ради того чувства удовлетворения, которое потом получаешь.

- Как заставить себя встать с кровати, когда ты устал и дико хочется спать, а надо на тренировку? О чем конкретно надо подумать?

- Нужно понять, что ты хочешь. Подумать - ну пойдешь ты, ляжешь и поспишь. А дальше что? Просплю разминку, к примеру. У меня такого никогда не было, я говорю чисто теоретически. Так вот, потом нужно будет идти на лед. А без разминки можно получить травму. Вот так одно за другим цепляется, и ты понимаешь - надо делать.

- Многие считают, что организм нам подает сигналы - я устал, мне надо отдохнуть.

- А я так не считаю. И тренер тоже. Она видит, что ты устал, и говорит - иди и делай! Есть часы работы и есть часы отдыха.

- У вас получается напрочь отвлекаться от фигурного катания? Забывать, что вы фигуристка, например.

- Жизнь складывается так, что не получается. Я просыпаюсь каждый день ровно в 9 утра, умываюсь, иду готовить себе завтрак - то есть, у меня режим. Изо дня в день. Следишь за тем, что ты ешь, что полезно, а что нет. И ты настолько погружаешься в эту рутину, что даже когда я сижу перед зеркалом и не как фигуристка, а как девушка делаю себе макияж, то все равно думаю о том, как это будет смотреться на льду.

- Значит, и не нужно?

- Наверное, я просто не хочу об этом забывать.

- Даже на Новый год?

- Новый год я встретила в Мадриде, выступала в шоу. Так что вот вам и ответ.

- Кстати, вы в том шоу впервые выступили в нехарактерном для себя стиле - с лирическим номером. Как ощущения?

- Мне было комфортно. Понравилось кататься под живую музыку. Понравилось, что девушка тоже стояла на льду и пела. Это были новые ощущения.

- И вы в самом начале этого номера катались в паре с Мишей Джи…

- Да-а-а, покатались! Я не могу сказать, что впервые каталась в паре - пробовала делать беговые шаги с человеком, который выступал в парном катании. И мне было жутко неудобно. Меня раскручивало в разные стороны. А с Мишей встали и поехали. Наверное, как одиночники поехали, поэтому и удобно было.

- Недавно вы сказали, что будете менять стиль. Это было начало?

- Не могу так сказать, честно говоря. Просто показательный номер.

- Идеи того, с какими программами вы будете выступать в новом сезоне, уже есть?

- Есть. Но вы же понимаете, что если спросите какие, то я не отвечу? - со смехом говорит Женя.

- Скоро чемпионат мира. О нем пока не думаете?

- Да не могу дождаться! Мне так интересно будет еще раз побывать на чемпионате мира, погрузиться в атмосферу.

- Атмосферу чего - драйва, адреналина?

- Атмосферу масштаба того, что происходит вокруг тебя. Я надеюсь, что там тоже будет полный зал.