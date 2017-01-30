Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Торпедо- : -Спартак
Бенди  Казахстан- : -Россия
Хоккей  Йокерит- : -Динамо Минск
Футбол  Лас-Пальмас- : -Валенсия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Джефферсон Фарфан: В последнее время слышал, дескать, не хочу играть в футбол

Юлия Яковлева
Юлия Яковлева
Комментарии
Джефферсон Фарфан: В последнее время слышал, дескать, не хочу играть в футбол
Источник: ФК «Локомотив»

Нападающий «Локомотива» Джефферсон Фарфан рассказал в интервью Diario de un Scout, что с ним происходило в ОАЭ, и почему он выбрал Россию.

Фарфан перешел в «Локомотив». Таблица трансферов РФПЛ

«В «Аль-Джазире» была проблема с контрактом»

- Джефферсон, мы давно о вас не слышали. Расскажите, что с вами происходило?
- В последние годы меня преследовало невезение. Во-первых, получил травму колена в «Шальке». И не играл почти 9 месяцев. Потом уже в «Аль-Джазире» травмировал лодыжку, и перенес операцию в декабре 2015-го года. Это были очень трудные месяцы. И я часто слышал, дескать, не хочу играть в футбол. Но на самом деле я был травмирован и должен был хорошо восстановиться. Сначала пошел на специальную реабилитацию в Бразилии. Затем заканчивал восстановление в Лиме, чтобы хорошо подготовиться к новому сезону.

Джефферсон Фарфан: Верю, что с «Локо» поучаствуем в еврокубках

- Вы преодолели травмы. И вернулись в футбол?
- Да, начал предсезонную подготовку с «Аль-Джазирой» в июле 2016-го. И неплохо сыграл в товарищеских матчах. Потом начался чемпионат, кубок. Я отыграл несколько матчей, забивал голы.

- Тогда почему ушли из «Аль-Джазиры»?
- Возникла проблема с контрактом. После неисполнения клубом некоторых его пунктов, а также других проблем, я решил разорвать соглашение в конце октября 2016-го. Я был в отличной форме, забивал голы, но появилась юридическая проблема. И тут я уже ничего поделать не мог. Оставалось лишь принять решение.

«Говорят, будто футбол мне стал неинтересен»

- О вас ходило много слухов в последние месяцы. Что скажете?
- Я многое читал и слышал про себя: что не знаю, хочу ли продолжать карьеру, что не разобрался в приоритетах. Печально, что приходится все это слушать, ведь футбол всегда был и остается моей главной страстью. Я 11 лет провел в Европе (4 в Голландии и 7 в Германии), играя в лучших чемпионатах, участвуя в международных турнирах. И делал все возможное, чтобы выступать на высоком уровне, сделать себе имя в футболе. Жаль, что сейчас говорят, будто футбол Фарфану стал неинтересен. Это неправда. Но люди часто высказывают безосновательные мнения. Никто не знает, через что мне пришлось пройти, о травмах, о личных проблемах и с контрактом. И несмотря на это я никогда не переставал тренироваться, готовиться в частном порядке с физиотерапевтами, чтобы поддерживать форму. Все это для того, чтобы быть готовым в любой момент заиграть в новом клубе. Знал, что новая возможность появится, поэтому не опускал рук.

- Что думаете о шансах попасть в сборную?
- Знаю, что в национальную команду вызывают сильнейших, а потому все зависит от меня. Уверен в своем мастерстве, и буду усердно работать в клубе, чтобы вернуться в сборную.

Фарфан и Галаджан в помощь. Как «Локомотив» обыграл хорватский клуб

- Вы едете в Россию. Что чувствуете?
- Очень рад быть в клубе. Я знаю лигу, играл против российских клубов в матчах Лиги чемпионов, и знаю футболистов, которые выступали в России. Пришел в команду с большими традициями и историей.

- Почему выбрали «Локомотив»?
- У меня было несколько предложений из разных лиг. Выбрал «Локомотив», так как тут высокий уровень конкуренции, это Европа. И еще думаю, что конкуренции пойдет мне на пользу. К тому же, буду играть в стране, где через год состоится чемпионат мира. Весь мир будет наблюдать, что происходит в России и местном чемпионате.

- Что-то еще добавите?
- Хочу поблагодарить клубы, которые были во мне заинтересованы. И спасибо тем, кто верил в меня: маму, детей, всю семью, друзей и фанатов. Я понимаю опасения болельщиков, принимаю их комментарии. Но я перевернул страницу и начинаю новый этап в жизни и карьере. И желаю вернуться на свой уровень, дарить радость людям и быть там, где мне больше всего нравится: на футбольном поле.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Иванович близок к подписанию контракта с «Зенитом»«Зенит» близок к тому, чтобы подписать контракт с защитником «Челси» Браниславом Ивановичем.Александр Григорян: На втором и третьем сборах будем наигрывать игровые связкиГлавный тренер «Анжи» Александр Григорян подвел итоги первого зимнего сбора команды, который прошел в Турции.ЦСКА все-таки трудоустроил Траоре. Свежие трансферные новости и слухиЦСКА все-таки трудоустроил Траоре. Свежие трансферные новости и слухи«Советский спорт» рассказывает о том, что произошло на трансферном рынке РФПЛ за минувшие сутки.«Спартак» мог вылететь в ФНЛ. Таблица РФПЛ с учетом только «российских» голов«Спартак» мог вылететь в ФНЛ. Таблица РФПЛ с учетом только «российских» голов«Советский спорт» поинтересовался, как изменилась бы таблица, если бы мы считали только голы российских футболистов.«Урал» проведет первый матч на новом стадионе весной 2018 годаПрезидент «Урала» Григорий Иванов рассказал, когда пройдет первый матч команды на стадионе в Екатеринбурге после реконструкции.Фарфан перешел в «Локомотив». Таблица трансферов РФПЛФарфан перешел в «Локомотив». Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и состоявшихся переходах в зимнее трансферное окно в РФПЛ.Вице-президент: В сезоне-2017/18 бюджет «Анжи» снизится на 40 %Вице-президент «Анжи» Зайдин Джамбулатов рассказал, как сократится бюджет махачкалинского клуба в 2017 году.Виктор Понедельник после операции пробудет в больнице около месяцаЛегендарный нападающий сборной СССР, автор победного гола в финале Кубка Европы 1960 года Виктор Пнедельник около месяца пробудет в больнице после перенесенной операции. об этом сообщил первый вице-президент РФС Никита Симонян.«Рубин» на втором сборе проведет пять контрольных матчейФутболисты «Рубина» проведут на втором сборе в Испании пять контрольных матчей, сообщает официальный сайт казанской команды.«Зенит» в апреле проведет три матча на «Крестовском»На стадионе «Крестовский» в апреле пройдут три матча «Зенита», сообщил председатель комитета по спорту Санкт-Петербурга Павел Белов.«Оренбург» арендовал Бордачева у «Томи»Защитник «Томи» Максим Бордачев проведет вторую половину сезона в аренде в «Оренбурге».«Локомотив» – «Осиек»: Миранчук и Михалик – лучшие по ключевым передачамВчера «Локомотив» в контрольном матче обыграл хорватский «Осиек» (2:1).Что Дзюба сказал Кокорину? Обзор сборов (видео)Что Дзюба сказал Кокорину? Обзор сборов (видео)«Советский спорт» рассказывает о подготовке клубов премьер-лиги ко второй части сезона.Максим Беляев: Съел икры, запил гранатовым соком и забилМаксим Беляев: Съел икры, запил гранатовым соком и забилЗащитник тульского «Арсенала» рассказал «Советскому спорту» о книгах по экономике, доверии Смородской и спартаковском прошлом.Иван Таранов: Я надеюсь, мы идем в правильном направленииКапитан «Крыльев Советов» Иван Таранов прокомментировал ничью со словацким «Шпортом» (1:1) в товарищеском матче на сборе в турецком Белеке.Дмитрий Баринов: Я готов процентов на 85Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов подвел итоги контрольного матча с «Осиеком» (2:1) и рассказал о своей физической форме.Борис Ротенберг: «Локомотив» должен побеждать в каждом матчеЗащитник «Локомотива» Борис Ротенберг подвел итоги контрольного матча с «Осиеком» (2:1) на втором сборе в Испании.Джефферсон Фарфан: Верю, что с «Локо» поучаствуем в еврокубкахДжефферсон Фарфан: Верю, что с «Локо» поучаствуем в еврокубкахНовичок «Локомотива», полузащитник Джефферсон Фарфан рассказал о своих первых впечатлениях в новой команде.Виктор Гончаренко: Мы три игры сыграли на ноль, но это не главный показательГлавный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал победу над «Хорсеном» (4:0) в товарищеском матче.«Саутгемптон» планирует арендовать у «Спартака» Таски до конца сезонаАнглийский футбольный клуб планирует арендовать защитника «Спартака» Сердара Таски до конца сезона, сообщает ESPN со ссылкой на источник, близкий к руководству английского клуба.
Главные новости
Биатлон
Виталий Мутко: Биатлонисты и фигуристы подарили поводы для гордости за российский спорт
Футбол
Иванович близок к подписанию контракта с «Зенитом»
Хоккей
Болельщики «Салавата Юлаева» потребовали объяснений от команды после семи поражений подряд
Футбол
«Шахтер» все домашние матчи в 2017 году будет проводить в Харькове
Биатлон
Медиа-служба СБР: Украинцы ушли с пьедестала во время исполнения российского гимна из-за технической накладки
Олимпиада
Сборная России лидирует в медальном зачете после первого дня Универсиады
Футбол
«Манчестер Юнайтед»: Арене причинен минимальный ущерб в связи с пожаром
Биатлон
Украинские биатлонисты не дослушали гимн России во время церемонии награждения призеров эстафеты на ЧЕ
Киберспорт
Новосибирский юрист требует запретить Dota 2 из-за пропаганды насилия и секса
Хоккей
Кархунен, Хиетанен и Мозякин признаны лучшими игроками недели в КХЛ
все новости
Локомотив
Локомотивкалендарьстатистика
Джефферсон Фарфан
Джефферсон Фарфанвсе новости
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости