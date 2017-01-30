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Анна Погорилая: Когда в мою машину врезалось такси, подумала - за что?

Андрей Симоненко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Анна Погорилая
Анна ПогорилаяИсточник: «Советский спорт»

Бронзовая медалистка прошлогодних чемпионатов мира и Европы Анна Погорилая на завершившемся европейском первенстве в Остраве впервые поднялась на вторую ступень пьедестала. После соревнований корреспондент «Советского спорта» поговорил с фигуристкой о способах преодоления, судьбоносности трудностей, теории падающего бутерброда и предстоящем чемпионате мира.  

«Перед произвольной программой смотрела фильм»

- Анна, чемпионат Европы стал одним из редких турниров, где между короткой и произвольной программой был свободный день.
- В подготовке такой график ничего не меняет, просто маленькая передышка. И чем-то надо себя занять. Время шло очень долго, я уже не знала, куда себя деть последние часы до тренировки. А вот в день произвольной программы, наоборот, часы перед выступлением пролетели очень быстро, хотя я вообще ничего не делала. Даже удивительно, насколько отличались эти дни.

- Некоторые фигуристы рассказывают: в день перерыва ходят, гуляют, пытаются отвлечься, а в голове прокручивается программа.
- У меня такого нет. Совсем отстраняюсь от этих мыслей и настраиваю себя только в тот момент, когда нужно. Если начать думать раньше времени, можно перегореть, переволноваться, все выплеснуть, и на старт ничего не останется.

- Какие-нибудь специальные методы отвлечься есть?
- Одного конкретного нет. Перед произвольной программой фильм смотрела. В номере интернет был не очень, так что села около лифта. Люди мимо проходят - а я фильм смотрю.

«Практику вождения было сдать легче, чем теорию»

- Мне кажется, есть два способа настроиться на выполнение задачи, где требуется полная собранность. Либо убедить себя в том, что ты все можешь, либо думать о плохом, что будет, если ничего не получится - и тогда организм подсознательно сконцентрируется.
- В фигурном катании лучше второй вариант не использовать, мне кажется. Я спокойна, я уверена в себе, я иду - и все делаю. А вот в жизни у меня бывают такие ситуации, когда настраиваешься на худшее. Но в итоге действительно получается ничего страшного.

- Экзамены любите сдавать?
- Вообще не люблю. Самый последний мой экзамен был на водительские права. И практику мне было сдать намного легче, чем тесты. Мой брат - наоборот, он больше теоретик, химик, весь в учебе. А я практик. И перед тестами сидела и чуть ли не молилась - настолько страшно мне было. Но при этом сконцентрировалась.

- На тренировке в тот самый свободный день между программами у вас не все получалось. От этого страшно не было?
- Нет, я, скорее, расстраивалась. Но на следующий день поняла, что все хорошо.

- Фигурное катание не снится?
- Было пару раз, но уже давненько.

- Хорошие выступления снились?
- Не выступления, а конкретные элементы. Как я в них захожу. А вот как выходила из них - не помню. Сны забываются.

- Предчувствия перед стартом бывают?
- Да. Нечасто, но бывают. Но здесь, на чемпионате Европы, я была более-менее спокойна. В отличие от чемпионата России. Там больше волновалась.

«Если бы в Челябинске не упала, может быть, случилось бы нечто худшее»

- Нелепое падение на тренировке в Челябинске, из-за которого выступать пришлось с болью - это следствие волнения?
- Думаю, три было причины. Первая - теряла концентрацию. Вторая - волновалась. А третья - так должно было сложиться.

- Упасть с шага, фактически на ровном месте?
- Да. Может быть, если бы я не упала, случилось бы нечто еще худшее. По крайней мере, это один из моих способов успокоиться - думать так. Например, если бы я в начале прошлого сезона не каталась так плохо, может быть, не было бы всего того, что есть сейчас.

- Не возникло мысли после этого падения - за что мне это?
- Относительно всего, что связано с фигурным катанием, у меня такой мысли не возникает. Зато она возникла в момент, когда в мою машину врезалось такси. Я искренне не понимала - ну почему именно в меня? Сижу, рядом мама, и я как раз говорю эти слова - за что?

- Вы же совсем недавно права получили!
- В сентябре.

- И уже успели побывать в аварии?
- Вот как раз незадолго до чемпионата Европы. Я только выехала с катка, метров сто. А таксист ехал на большой скорости во дворе. Дорога была ледяная, и он не успел остановиться.

- Отвлекло от подготовки, наверное!
- Так может оно и к лучшему?

- Если вернуться мысленно в Челябинск - тяжело было собраться после такого падения?
- Когда я первый раз упала на колено, смешно стало. А вот после того, как я упала и на следующий день, только выйдя на тренировку - стало страшно. Очень больно и очень не смешно. Теперь буду осторожнее.

- Наколенники на тренировках в Остраве действительно были только для подстраховки?
- Да. Просто я с тех пор еще несколько раз прикладывалась коленом, и в итоге мы решили тренироваться с наколенниками, чтобы не рисковать.

«После чемпионата России не поняли, почему нас так сдвинули»

- У вас еще в юниорском возрасте была болезнь Шляттера, из-за которой пришлось пропустить много времени, потом перед чемпионатом мира в Шанхае разрыв связки, сейчас в Челябинске колено, на финале Гран-при в Марселе на разминке какой-то ключ на лед падает… У вас нет ощущения, что ваш бутерброд не просто падает маслом вниз, а по жизни так лежит, и его отскребать приходится?
- Ну ключ - это вообще фигня. Я даже считаю, что в Марселе истории с ключом и тем, что споткнулась, когда выезжала на прокат короткой программы, мне помогли. Это же отвлекает на раз! Ты уже думаешь не о том, что, вот, надо чисто откататься, а так вздрагиваешь - ой, что произошло?! И спокойно катаешься. Так что это плюс.

- Но из-за травм-то вы тяжело идете по спортивной карьере, разве нет?
- Я бы не сказала. Стараюсь идти ровно, по чуть-чуть поднимая планку. А обстоятельства только закаляют. Ты понимаешь, как из них выкручиваться и что делать, чтобы такого больше не происходило.  

- После удачных произвольных программ этого сезона вы радовались до слез, но в Остраве этого не было.
- Потому что я пыталась понять, что произошло. А потом, когда увидели с тренером оценки и итоговый результат, радость у нас была безумная.

- Ценность медали зависит от переживаний и боли, через которые ради нее пришлось пройти?
- От всего в совокупности. В целом - когда ты катаешься хорошо и понимаешь, что ты сделал максимум, и при этом занимаешь хорошее место, то оно для тебя ценно.

- На чемпионате России медаль вы не выиграли, но не тот ли это случай, когда даже четвертое место, позволившее отобраться на чемпионаты Европы и мира, после нелепых падений принесло радость?
- Нет, на самом деле четвертое место было вообще не в радость. Мы с тренерами немного расстроились и не поняли, почему нас так сдвинули. Понятное дело, тренировки, травма, но прокаты были неплохие. Ладно, что было, то было.

«Из прыжков с переворотами наконец-то выросла»

- До чемпионата мира почти два месяца. Можно в отпуск уехать?
- Нет, я после чемпионата Европы сразу лечу на шоу в Швейцарию на 10 дней. Это, мне кажется, будет такой разгрузкой для головы. Потом, наверное, дадут пару выходных - и начнем готовиться заново. А вот отпуск - это тема каверзная. В том сезоне, когда я порвала связку, я как раз поехала в отпуск - мы с мамой улетели в Египет после чемпионата Европы. Первый тренировочный день после отпуска начался отлично: утром я вспомнила все тройные прыжки, вечером - каскады «3-3», а потом на ОФП со степа я подворачиваю с разрывом ногу. Потому что тело после отпуска оказалось не подготовлено. Так что с отпусками мы теперь аккуратно.

- Прошлогодний чемпионат Европы с жуткими падениями перед нынешним не вспоминали?
- Нет. У меня так устроена память, что я плохое забываю. Тот чемпионат мира в Шанхае, где я каталась после разрыва связки, не помню - только то, что заняла 13-е место. Но конкретно как - не помню. А прошлый чемпионат Европы вспоминала только когда с друзьями пересматривали прокат и смеялись над риттбергером с переворотом.

- Но именно после этого чемпионата Европы с вами произошло что-то такое, что вывело катание на совершенно новый уровень. Больше ведь никаких переворотов не было!
- Выросла из этого, наконец-то. На самом деле, мы прекрасно понимали причину таких вещей. Технические ошибки, волнение… Надо было просто над этим работать.

- Вы рассказывали, что перед турнирами стараетесь узнать, что интересного в стране, куда вы поедете. Что уже успели узнать о Финляндии, где пройдет чемпионат мира?
- Ну я вообще уже была в Финляндии, мне нравится эта страна. Все спокойные, природа похожа на русскую. Березки… А подробнее еще посмотрю.

- На чемпионат мира поедете побеждать?
- Да!

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