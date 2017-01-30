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Турникмен, «Профессор» и «дагестанская машина»

Артем Поздеев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Ахмет Чакаев
Ахмет ЧакаевИсточник: «Советский спорт»

«Советский спорт» рассказывает о новых лидерах сборной России по вольной борьбе, проявившихся по итогам 28-го Гран-при «Иван Ярыгин», прошедшего в Красноярске

Могу подтянуться раз 60

Самая ожидаемая схватка турнира между чемпионом Европы-2016 Гаджимурадом Рашидовым и финалистом Олимпиады-2016 японцем Реи Хигучи по воле жребия состоялась уже в первом круге веса до 61 кг. Рашидов уверенно разобрался с японцем, затем разгромил американца Брюэра, а в финале неожиданно проиграл Ахмеду Чакаеву.

- Чакаев обрел уверенность, здорово прибавил. Сегодня он борется как профессор, почти не допускает ошибок, - отметил главный тренер сборной Дзамболат Тедеев.

Старт нового цикла всегда сопровождается миграцией борцов в более тяжелые веса. Поэтому, особое значение имело появление новых имен в категориях до 57 и 74 кг, оставленных прежними лидерами. Новые герои не заставили себя ждать. Катком прошёл по всем соперникам 21-летний Заур Угуев в весе до 57, названый экспертами «новой дагестанской машиной». А в весе до 74 кг тотальное превосходство продемонстрировал Ахмед Гаджимагомедов. Роль лидера сборной ему предстоит доказать, но в послы ГТО его можно принимать уже сейчас.

- Могу подтянуть раз 60. Как-то поспорили на тренировке, и я выиграл. Очень не люблю проигрывать, - рассказал Ахмед Гаджимагомедов. Забойщиками сборной России также стали Ильяс Бекбулатов (65), Исраил Касумов (70), Даурен Куруглиев (86) и Алан Хугаев (125).

Победитель Олимпиады-2016 американец Кайл Снайдер (97) - единственный из гостей, выигравший мужской турнир. Зато в женском на пьедестале был полный интернационал – четыре золота взяли молодые японки, два – Монголия, по одному – США и Киргизия. В активе женской сборной России пять вторых мест.

- Нам не хватает агрессии на ковре и глубины резерва. В Японии девочки начинают заниматься в 5-6 лет, а у нас юридически это разрешено с 10, - обозначил проблему главный тренер женской сборной России Юрий Шахмурадов.   

В работе над ошибками россиянкам помогут соперницы. Летом в Сочи пройдёт совместный сбор с Монголией, есть приглашение на сбор в Канаду.

«Мир узнавал о Красноярске через борьбу»

Красноярский турнир впервые прошёл в новом футбольном манеже. Привычный дворец имени Ивана Ярыгина сейчас закрыт на реконструкцию к зимней Универсиаде-2019.

- Организационный опыт, наработанный в турнирах по борьбе, теперь помогает Красноярскому краю в подготовке к Универсиаде-2019. В этом году исполнится 20 лет чемпионату мира по вольной борьбе, прошедшему в Красноярске. Это был один первых турниров столь высокого статуса в новой истории России по всем видам спорта. Незадолго до этого Красноярск перестал быть закрытым городом, и мир узнавал его через борьбу. Иван Ярыгин убедил тогда премьер-министра Виктора Черномырдина подписать специальное распоряжение. Благодаря этому, в Красноярске были построены или отремонтированы аэропорт, дороги, гостиницы, дворец спорта. И сейчас, спорт вновь дал мощнейший импульс социально-экономическому развитию Красноярского края, - отметил заместитель председателя попечительского совета ФСБР Георгий Брюсов.

В этом году гран-при Ивана Ярыгина собрал борцов из 18 стран. В следующем сезоне его ждет официальное повышение в статусе.

- Красноярский турнир войдет в элитную серию, которую планирует внедрить Объединенный мир борьбы (UWW). Предполагается, что по регламенту в них сможет бороться максимум 5 борцов от страны-хозяина. При этом UWW возьмет обязательства по участию лучших борцов мира, - рассказала вице-президент UWW Наталья Ярыгина.

Борцов переоденут и перевесят

Реформа календаря продолжит комплекс преобразований, форсированное внедрение которых в  2013 году позволило спортивной борьбе остаться в олимпийской программе. Одним из новшеств этого года станет смена трико. После консультаций с телевидением UWW внедрил борцовскую форму в цветах национальных флагов. Сборную России, как и в прошедшем цикле, будет одевать японская корпорация ASICS.

- Мы поддерживаем курс реформ, направленных на повышение зрелищности спортивной борьбы, её популяризации. И наша корпорация гордится продолжением сотрудничества с сильнейшей в мире сборной, - подчеркнул генеральный директор ООО «АСИКС РУС» Глеб Лебедев.

Вместе с формой радикально изменится и содержание. Борцы начинают готовиться к увеличению количества весовых категорий с восьми до десяти при шести олимпийских и переходу на двухдневный формат борьбы с двумя взвешивания.

- Эти и многие другие нюансы проведения соревнований обсуждались в начале января на первом заседании новой технической комиссии UWW при участии президента UWW Ненада Лаловича. По ним сформирована позиция, которая будет представлена на утверждение бюро UWW. До конца зимы все вопросы будут закрыты, но все новшества вступят в силу с сезона-2018, - объяснил президент ФСБР, глава техкома UWW Михаил Мамиашвили.

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