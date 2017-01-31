«Мельницу» подсмотрел у Каспарайтиса». Интервью Андрея Миронова

Любимец болельщиков «Динамо» Андрей Миронов вернулся в строй после травмы – уже второй в этом сезоне. В эксклюзивном интервью «Советскому спорту» защитник рассказал о своей знаменитой «мельнице», капитанской нашивке в клубе и сборной и о необычных «призах» для худшего игрока команды.

…Я познакомилась с Андреем Мироновым в сентябре прошлого года. Тогда защитник московского «Динамо» как раз был на финишной прямой восстановления после травмы полученной на Кубке мэра Москвы по хоккею. Мне запомнилось то, с какими горящими глазами он рассказывал, что хоть сегодня готов помогать команде.

– Если врачи меня не выпустят к концу месяца, я сам на лед выбегу!– говорил Андрей.

С того времени Миронов успел побыть капитаном своего родного клуба и в том же статусе выиграть Кубок «Карьяла» в составе сборной России. Травма, полученная на этом этапе Евротура, снова вывела из строя одного из лучших игроков обороны КХЛ.

И вот, наконец-то, к завершающим играм «регулярки» Андрей вновь присоединился к бело-голубым.

«ПРИШЛОСЬ ЕХАТЬ НА ОПЕРАЦИЮ В ГЕРМАНИЮ»

– Андрей, этот сезон начал складываться для вас не лучшим образом. Сначала одна травма, потом вторая. Расскажите о них…

– С первой травмой, полученной в августе на Кубке мэра Москвы, сложно все было. Не мог даже передвигаться. Круглые сутки проводил на базе в лежачем состоянии, никуда не выбирался. Процедуры постоянно были по полдня. Вторую травму получил в ноябре последней игре Кубка «Карьяла» буквально на последних минутах матча. Не помню уже, что именно случилось – то ли бросок был, то ли удар, но руку я резко дернул. Матч доиграл – там пара смен оставалась. Потом было долгое обследование. У меня как раз на этой же руке травма была 7 лет назад, палец оперировали. В итоге она напомнила о себе – нашли осколок кости. Пришлось ехать на операцию в Германию, где достали этот осколок и почистили все суставы. Но любые физические нагрузки мне были запрещены еще на две недели.

– Чем занимались в это время?

– Английский пытался подтянуть. Когда-то даже с репетитором занимался. А сейчас нашел в интернете всякие ролики уроков английского языка, программы и приложения. Еще на базу ездил на физиотерапию. Спустя две недели мне разрешили тренироваться, чем я и занимался с утра до вечера. В зале на тренажерах и на льду, но без клюшки. Только на ноги нагрузку делал в основном.

– Вы сказали про английский язык… Собираетесь уехать в «Колорадо», который выбрал вас на драфте НХЛ-2015?

– У меня контракт с «Динамо» еще на год. Как будет дальше – не загадываю. Не буду отрицать, что меня туда зовут. Но сейчас в голове мысли только о том, как вкатиться в сезон и помочь команде, а не о «Колорадо».

– На клубном сайте была информация, что вы сможете выйти на лед только в начале февраля. Однако первый матч после перерыва вы провели уже 25 января против уфимского «Салавата». Связан ли ваш выход раньше срока с тем, что в игре против «Ак Барса» получил травму защитник «Динамо» Мэт Робинсон?

– Не скажу, что вышел раньше срока… Немецкие специалисты говорили, что от 6 до 8 недель нужно на восстановление. Но так получилось, что Робинсон получил травму. Спросили: «Готов играть?». Я ответил, что готов. И меня поставили в состав.

– И как прошел для вас первый матч? Игра для «Динамо» сложилась отлично. «Салават» был разгромлен 6:2. А вы даже успели немного подраться…

– Я не планировал махать кулаками, да там и драки-то как таковой не было – подъехали всей пятеркой, потолкались немного. А эмоции от первого матча после перерыва были потрясающие – я очень соскучился по игре, болельщикам, льду, атмосфере.

– У вас особые отношения с болельщиками «Динамо». Когда вы не выходите на лед, то почти всегда садитесь на арене рядом с ними. А что вы можете сказать о «мужском разговоре» фанатов «Спартака» с командой в раздевалке?

– Я видел это видео. Ну что можно сказать? Зашли, поговорили… Каждый имеет право на свое мнение и право высказать это мнение. Это просто эмоции. Их можно понять. Да и игроки сами все видят. Сами знают, когда сыграли плохо, и что фанаты будут переживать. Ведь большинство из них не первый год болеют за команду. Мы работаем, чтобы побеждать и радовать своих болельщиков. И играем не за то, что на спине написано, а за эмблему на груди, за свой клуб.

«Я В «ДИНАМО С ПЯТИ ЛЕТ»

– Для вас «Динамо» – родной клуб. Почему родители отдали вас именно под бело-голубые флаги? По территориальному принципу?

– Я попал в детскую спортивную школу «Динамо» в пять лет. И она была совсем не рядом с домом. Я жил на окраине Москвы, а школа в районе Петровского парка, где станция метро «Динамо». Только на дорогу в метро тратил час, когда уже сам начал ездить. А на машине могли и полтора часа добираться. У меня двоюродный брат пошел заниматься хоккеем, и его родители предложили моим отправить меня за компанию, чтобы я не шлялся по подворотням.

– Сразу стали играть в обороне?

– Да, меня сразу в защиту поставили.

– Не обижались? Ведь в детстве все хотят голы забивать…

– Помню, что у нас многие ребята в команде вообще хотели в ворота встать. А я спокойно отнесся к тому, что защитником буду. У меня не было определенного желания. Куда сказали, туда и встал. Родители тем более не возмущались, потому что никто не думал, что я буду профессионально заниматься хоккеем.

– Есть ведь родители, которые вмешиваются в этот процесс…

– А то! В том-то и проблема, что родители в хоккей лезут и советуют детям больше, чем тренер, обучающий их игре, который сам, возможно, в прошлом чемпион мира. Но люди, никогда даже не занимавшиеся спортом, часто думают, что они умнее всех и видят уже, как их еще пятилетний сын играет в НХЛ.

– И за какой клуб он там играет!

– Вот именно! Уже все будущее ему напророчили. Но так обычно не бывает. Как Бог даст, так и должно сложиться. Никто не знает, что будет завтра.

– Вы – главный специалист по «мельницам» в КХЛ. Помните, когда впервые увидели этот прием?

– Помню, что у Дарюса Каспарайтиса часто его видел.

– Сам Каспарайтис рассказывал, что однажды применил «мельницу» против Эрика Линдроса и тот получил сотрясение мозга, а затем позвонил ему и сказал: «Отличный прием, здорово сыграл!». Вам кто-нибудь из тех, кого вы «запускали на орбиту», не звонил?

– Пока нет. Но я помню момент, когда с ЦСКА играли, и я поймал Сашку Радулова. После матча корреспонденты брали у него интервью и спросили, как он относится к тому, что против него так сыграли. Радулов сказал, что это игровой момент – все было сделано чисто, претензий нет. Когда еще в МХЛ выступал и ловил ребят, то могли после игры посмеяться над этими моментами. Они рассказывали, как в голове все закружилось.

– Вы замечали, что после «мельницы» игрок начинает буквально охотиться за вами?

– Конечно, и дело не только в том, что это «мельница». Такую реакцию вызывает любой силовой прием. Когда ты проводишь его против соперника, он заводится – кто-то больше, кто-то меньше. Иногда может в голове переклинить, и он даже от игры отвлекается – бегает за тобой лишь бы ударить посильней.

«У НАС В КОМАНДЕ – ВСЕ КАПИТАНЫ!»

– В сезоне вы успели побыть в роли капитана двух команд – сборной России на Кубке «Карьяла» и «Динамо»…

– Это очень почетно. И огромное спасибо тренерскому руководству сборной и тренерскому руководству «Динамо» за доверие.

– Что-то меняется, когда вы выходите на лед с капитанской нашивкой?

– Надо выполнять всю свою работу, не оглядываясь на нашивку. Ты же не должен выйти и сделать все сам? В одиночку спасти Россию, как говорится! Нет. Все получится только за счет пятерки, команды, слаженных действий коллектива. У нас в команде – все капитаны. Любой может высказать свое мнение и замечание. Это рабочие моменты. Сейчас нет никакой нашивки, и это ничего не меняет. Мы – одна команда, одна большая дружная семья. Если один из пяти пальцев выпадает, значит, кулака уже не будет.

– Состав сборной России по хоккею на Кубке «Карьяла» называли экспериментальным. Обижала ли такая приставка или, наоборот, давала свободу действий?

– Как это может обижать? Тебя вызвали в национальную сборную. Наоборот, и эмоции появляются дополнительные, и силы. Ты должен показать своей игрой, что достоин не только якобы, как сказали журналисты, экспериментального состава. Но и то, что ты можешь попасть и в более привычный для болельщиков список хоккеистов сборной. Экспериментальным наш состав назвали, а Кубок-то мы выиграли! Да пусть называют как хотят! На заборе тоже много чего написано, а там дрова лежат…

– Скоро очередной этап хоккейного Евротура. Если позовут в сборную…

– Даже не думал еще об этом. Я только вышел после травмы. Так что как будет, так будет. Сейчас моя задача каждую тренировку, каждую игру пахать и набирать тонус.

– Во время сезона вы посещаете много городов России. Привозите что-нибудь колоритное из поездок?

– Колбасу привозили раньше из Казани и Нижнекамска, – улыбается Андрей. – Когда Максим Пестушко в составе «Динамо» играл, то всякий раз после матчей в этих городах, ему к самолету привозили несколько ящиков колбасы и других мясных деликатесов местной кухни. Ходил потом по салону, раздавал всем…

– Как справляетесь с трудностями перелетов? Все-таки самолет не самое удобное место для восстановления сил…

– Матрасы надувные с собой возим. Кладем на три сиденья сразу, чтобы выспаться. А я вообще часто на полу сплю.

«НАГРАДА» ХУДШЕМУ – ПОЛЕНО»

Фото из архива пресс-службы «Динамо» (Москва)

– Что помогает поддерживать хорошее настроение внутри коллектива?

– У нас есть внутрикомандные «трофеи». Раньше мы розовую майку с надписью «Буратино» разыгрывали. После тренировки буллиты били по очереди. Забиваешь – уходишь со льда, и так до последнего игрока. Кто остается, тот одевает майку. Я ее даже выигрывал когда-то вроде. Коня деревянного расписного как-то на складе нашли и тоже сделали призом за сомнительные хоккейные достижения. Конь всегда путешествовал со своим хозяином на игры: и на домашние, и на выездные. В этом году – полено. Тяжелое, но все равно нужно его везде с собой в бауле таскать до следующего розыгрыша.

– Какой отдых предпочитаете?

– Больше люблю активный. В отпуске максимум неделю могу отдыхать, отключаясь от всего. А потом меня начинает колбасить – нужно какое-то движение, спорт. Летом чаще всего на море выбираюсь.

– Видела вашу оригинальную фотографию с отдыха на курорте. Там у вас на плечах морские звезды лежат, словно погоны. Это живые существа были?

– В Доминикане дело было. Да, звезды – живые.

– И не опасно такое развлечение?

– Нет, они не опасные. Мы поехали на экскурсию на остров Саона, так как нам перед этим рассказали, что именно там снимали рекламу батончика «Bounty». Хотя так на всех похожих курортах говорят, куда приезжаешь. Плыли на катере и остановились в относительно мелком месте, где плавали эти морские звезды. Решили посмотреть и сфотографироваться. Фантазировали как могли!

– Фантазии вам не занимать! Расскажите про историю создания ваших необычных «коньков» из сланцев? Кому в голову пришла такая идея?

– Летом были сборы в Балашихе. Приехал тренер по катанию и мой друг Андрей Лавров со своим приятелем. Они затачивали мне лезвие на коньках, «стаканы» меняли и решили надо мной пошутить. Взяли сланцы и прикрепили к ним лезвия и «стаканы». А потом мы решили выйти в них на лед и снять ролик.

– И как? Прокатились?

– Нет, конечно! Очень опасно. Я надел этот тапочек, мне максимально сильно зафиксировали голеностопы скотчем. Задача была в том, чтобы просто выйти на лед и стать у бортика. Чтобы на них кататься – об этом и речи не было!

«НАША ЦЕЛЬ – КУБОК ГАГАРИНА»

– Клюшку не по назначению использовали?

– Если что-то из-под кровати достать нужно было. Еще я слышал, что кто-то из сломанных клюшек заборы себе делает на даче.

– Мне как-то рассказывали, как помидоры на старые клюшки подвязывали…

– Да? Нужно у бабушки спросить, может, она тоже помидоры с огурцами подвязывала. Клюшек-то много было на даче.

– Слышала, что ваша сестра Маргарита помогает бездомным животным…

– Она забрала из приюта собаку. Рита однажды увидела пост в Инстаграм о помощи бездомным животным, перешла по ссылке и заинтересовалась. Сейчас она часто на выходных посещает Кожуховский приют для безнадзорных животных. Старается помогать им и информационно, и финансово. Благодаря ее стараниям уже две кошки обрели дом. Рита считает, что люди должны творить добро, быть одной командой и жить с девизом: «Кто, если не мы? Никто, кроме нас!».

– Мы встречаемся в преддверии первой недели февраля, когда проходят встречи одноклассников. Помните своих школьных друзей?

– Конечно! У меня лучший друг к хоккею отношения не имеет. Это мой одноклассник Слава Швычков, с которым мы с 6 лет знакомы. Жили в одном подъезде: он на 10 этаже, я на 12. В школу каждое утро ходили и свободное время вместе проводили.

– Ваши товарищи по команде говорят, что у Андрея Миронова в каждом городе своя армия поклонников, которые дарят вам что-то от себя на память. Какой подарок больше всего запомнился?

– В Новосибирске мне подарили очень красивую картину, написанную масляными красками. Она у меня дома на стене висит. Спасибо огромное, это было неожиданно и приятно.

– Регулярный чемпионат подходит к завершению. Как оцените шансы «Динамо» в Кубке Гагарина?

– Не люблю говорить о шансах. Невозможно предсказать, как все сложится, как повезет… Как Бог даст так и будет. Наша задача – биться в каждой игре, а цель – поднять Кубок Гагарина над головой.