Емельяненко, Минаков и Штырков – в феврале. Самые ожидаемые бои месяца
Федор Емельяненко возвращается в США, где проведет поединок против непростого соперника. Виталий Минаков вновь подерется в России против малоизвестного спортсмена. А вот Иван Штырков готов побить еще одного ветерана ММА с большим именем. «Советский спорт» рассказывает о самых ожидаемых поединках февраля.
UFC
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Дата турнира: 12 февраля
Место проведения: Нью-Йорк (США)
Кто: Холли Холм (США) — Жермейн де Рандамье (Голландия)
Весовая категория: полулегкая (титульный бой)
Места в мировом рейтинге. Холм (5-е в легчайшем весе, бои 10 побед -2 поражения); Рандамье (15-е, бои 6-3).
В чем интрига?
Фанаты
смешанных единоборств давно хотели,
чтобы в UFC
появился
женский дивизион полулегкой весовой
категории для того, чтобы увидеть в
сильнейшей лиге мира великолепную
Кристиан Жустино. И вот этот момент
настал, однако, бразильянка попалась
на допинге и отстранена от участия в
соревнованиях. Вакантный титул оспорят
экс-чемпионка промоушена в легчайшем
весе Холли Холм и голландская спортсменка
Жермейн де Рандамье.
Рейтинг боя по версии «Советского спорта»: 7 из 10.
Кто:
Ислам Махачев (Россия) — Ник Ленц
(США)
Весовая категория: легкая
Места в мировом рейтинге. Махачев (80-е, бои 13-1); Ленц (37-е, бои 27-7-2).
В чем интрига?
Махачев
проведет свой четвертый поединок в UFC.
На
данный момент в американской лиге он
одержал две победы и потерпел поражение.
В прошлом поединке он по очкам победил
крепкого Криса Уэйда и это настраивает
на оптимистичный лад в преддверии боя
с Ленцом. Американец никогда не выделялся
среди середняков промоушена, поэтому
шансы Ислама расцениваются, как высокие.
Если дело дойдет до борьбы в партере,
Махачев должен легко расправляться с
соперником.
Рейтинг боя по версии «Советского спорта»: 6 из 10.
Кто еще подерется на турнире: Андерсон Силва, Дерек Брансон, Роналдо Соуза, Марчин Тыбура и другие.
M-1 Challenge 74
Дата
турнира:
18 февраля
Место проведения: Санкт-Петербург (Россия)
Кто: Рашид Юсупов (Россия) — Штефан Пютц (Германия)
Весовая категория: полутяжелая (титульный бой)
Места в мировом рейтинге. Юсупов (21-е, бои 7-0); Пютц (25-е, бои 15-2).
В чем интрига?
Бывший
чемпион М-1 немец Пютц потерял свой титул
в поединке против Виктора Немкова в
декабре 2015 года и с тех пор ему удалось
одержать две победы и добиться боя за
пояс чемпиона. Однако, реванша Немков
— Пютц, которого так все ждали, не
состоится. В мае 2016 года Виктор неожиданно
проиграл в титульной схватке Рашиду
Юсупову и отдал ему трофей. Многие бойцы
ММА проводят по 15-20 поединков, прежде
чем получают шанс стать чемпионом. Рашид
может считать себя настоящим счастливчиком
— быть лучшим в своем дивизионе, имея
в активе лишь семь боев. Немец
запрограммирован словно терминатор
только на победу, не зря ведь у него
прозвище «Т-800».
Рейтинг боя по версии «Советского спорта»: 7 из 10.
Кто еще подерется на турнире: Александр Бутенко, Абукар Яндиев и другие.
RCC Boxing Promoutions
Дата
турнира: 18
февраля
Место проведения: Челябинск (Россия)
Кто: Иван Штырков (Россия) — Гилберт Айвел (Голландия)
Весовая категория: тяжелая
Места в мировом рейтинге. Штырков (27-е, бои 8-0); Айвел (155-е, бои 39-16)
В чем интрига?
Иван Штырков стал известен после выигранных поединков у ветеранов ММА Джеффа Монсона и Антонио Силвы. Причем иностранцы уехали с Урала недовольными. Монсон заявил, что бой планировался постановочным, а Силва до сих пор уверен, что судьи его обокрали. Теперь на растерзание Уральскому Халку привезут еще одного «сбитого летчика». Лучшие годы голландского бойца Айвела давно позади. Представьте себе, он еще в рамках промоушена Pride проигрывал Роману Зенцову (11 лет назад!) и побеждал Чейка Конго (13 лет назад) в промоушене в промоушене It`s Showtime. Карьеру бойца ММА он начинал в далеком 1997 году. Таким образом, поединком против Штыркова он отметит 20-летие своего бойцовского творчества.
Рейтинг боя по версии «Советского спорта»: 7 из 10.
Кто еще подерется на турнире: Бой состоится в рамках вечера бокса.
Bellator 172
Дата
турнира:
19 февраля
Место проведения: Сан-Хосе (США)
Кто: Федор Емельяненко (Россия) — Мэтт Митрион (США)
Весовая категория: тяжелая
Места в мировом рейтинге. Емельяненко (29-е, бои 36-4); Митрион (21-е, бои 11-5).
В чем интрига?
Федор
Емельяненко возвращается в США. Именно
там он потерпел те самые три поражения
подряд, которые очень больно вспоминать
российским фанатам. После двух побед
после возвращения в спорт, Емельяненко
все же решился подраться по-большому.
Американский промоушен Bellator,
с
которым он подписал контракт на четыре
поединка
—
это вам не японский цирк Rizin,
а
следующий его соперник Мэтт Митрион
намного солиднее Джайдипа Сингха,
которого Последний император «уничтожил»
за пару минут. Многие эксперты и любители
ММА скептически отнеслись к такому
решению прославленного бойца, особенно
после валидольного и не совсем понятного
с точки зрения судейства боя с Фабио
Мальдонадо. Но факт остается фактом, за
Федором Емельяненко будет следить весь
мир. Он по-прежнему огромная величина
в смешанных единоборствах.
Рейтинг боя по версии «Советского спорта»: 9 из 10.
Кто еще подерется на турнире: Джош Томпсон, Чейк Конго, Анатолий Токов, Оли Томпсон и другие.
Fight Nights Global
Дата
турнира: 23
февраля
Место проведения: Химки (Россия)
Кто: Виталий Минаков (Россия) - Ди Джей Линдерман (США)
Весовая категория: тяжелая
Места в мировом рейтинге. Минаков (18-е, бои 18-0); Линдерман (77-е, бои 20-11)
В чем интрига?
Виталий
Минаков уже долгое время не может
договориться с американским промоушеном
Bellator
о
сотрудничестве. Россиянин хочет улучшить
условия контракта, но американцы
противятся. Из-за того, что он долго не
выступал в Штатах, организация лишила
его чемпионского пояса в тяжелом весе.
Ходили слухи, что Минаков разорвет
контракт и будет выступать в UFC.
Но
сам Виталий уверяет, что он еще подерется
в Bellator
и
вернет себе пояс. Но факт остается
фактом, Минаков провел последний поединок
в США в апреле 2014 года и не верится, что
он еще подерется в лиге Скота Коккера.
Параллельно лучший тяжеловес России
дерется на родине в организации Fight
Nights и
громит соперников как душа пожелает.
На этот раз ему предстоит сразиться с
малоизвестным американцем Линдерманом,
у которого к тому же, 11 поражений за
карьеру. Слабо верится, что он составит
Виталию какую-либо конкуренцию.
Рейтинг боя по версии «Советского спорта»: 6 из 10.
Кто еще подерется на турнире: Ахмед Алиев и другие.