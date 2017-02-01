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Емельяненко, Минаков и Штырков – в феврале. Самые ожидаемые бои месяца

Сергей Ващенко
Сергей Ващенко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Емельяненко, Минаков и Штырков – в феврале. Самые ожидаемые бои месяца

Федор Емельяненко возвращается в США, где проведет поединок против непростого соперника. Виталий Минаков вновь подерется в России против малоизвестного спортсмена. А вот Иван Штырков готов побить еще одного ветерана ММА с большим именем. «Советский спорт» рассказывает о самых ожидаемых поединках февраля.

UFC 208

Дата турнира: 12 февраля
Место проведения: Нью-Йорк (США)
Кто: Холли Холм (США) — Жермейн де Рандамье (Голландия)
Весовая категория: полулегкая (титульный бой)
Места в мировом рейтинге. Холм (5-е в легчайшем весе, бои 10 побед -2 поражения); Рандамье (15-е, бои 6-3).

В чем интрига?

Фанаты смешанных единоборств давно хотели, чтобы в UFC появился женский дивизион полулегкой весовой категории для того, чтобы увидеть в сильнейшей лиге мира великолепную Кристиан Жустино. И вот этот момент настал, однако, бразильянка попалась на допинге и отстранена от участия в соревнованиях. Вакантный титул оспорят экс-чемпионка промоушена в легчайшем весе Холли Холм и голландская спортсменка Жермейн де Рандамье.

Рейтинг боя по версии «Советского спорта»: 7 из 10.

Холли Холм не долго была чемпионкой UFC. Теперь у нее есть возможность вновь надеть на свою талию драгоценный пояс.
Холли Холм не долго была чемпионкой UFC. Теперь у нее есть возможность вновь надеть на свою талию драгоценный пояс.

Кто: Ислам Махачев (Россия) — Ник Ленц (США)
Весовая категория: легкая
Места в мировом рейтинге. Махачев (80-е, бои 13-1); Ленц (37-е, бои 27-7-2).

В чем интрига?

Махачев проведет свой четвертый поединок в UFC. На данный момент в американской лиге он одержал две победы и потерпел поражение. В прошлом поединке он по очкам победил крепкого Криса Уэйда и это настраивает на оптимистичный лад в преддверии боя с Ленцом. Американец никогда не выделялся среди середняков промоушена, поэтому шансы Ислама расцениваются, как высокие. Если дело дойдет до борьбы в партере, Махачев должен легко расправляться с соперником.

Рейтинг боя по версии «Советского спорта»: 6 из 10.
Кто еще подерется на турнире: Андерсон Силва, Дерек Брансон, Роналдо Соуза, Марчин Тыбура и другие.

Ислам Махачев является одним из сильнейших российских легковесов. Он тренируется вместе с Хабибом Нурмагомедовым. Вы еще не верите в его победу над Ленцом?
Ислам Махачев является одним из сильнейших российских легковесов. Он тренируется вместе с Хабибом Нурмагомедовым. Вы еще не верите в его победу над Ленцом?

M-1 Challenge 74

Дата турнира: 18 февраля
Место проведения: Санкт-Петербург (Россия)
Кто: Рашид Юсупов (Россия) — Штефан Пютц (Германия)
Весовая категория: полутяжелая (титульный бой)
Места в мировом рейтинге. Юсупов (21-е, бои 7-0); Пютц (25-е, бои 15-2).

В чем интрига?

Бывший чемпион М-1 немец Пютц потерял свой титул в поединке против Виктора Немкова в декабре 2015 года и с тех пор ему удалось одержать две победы и добиться боя за пояс чемпиона. Однако, реванша Немков — Пютц, которого так все ждали, не состоится. В мае 2016 года Виктор неожиданно проиграл в титульной схватке Рашиду Юсупову и отдал ему трофей. Многие бойцы ММА проводят по 15-20 поединков, прежде чем получают шанс стать чемпионом. Рашид может считать себя настоящим счастливчиком — быть лучшим в своем дивизионе, имея в активе лишь семь боев. Немец запрограммирован словно терминатор только на победу, не зря ведь у него прозвище «Т-800».

Рейтинг боя по версии «Советского спорта»: 7 из 10.
Кто еще подерется на турнире: Александр Бутенко, Абукар Яндиев и другие.

Пютц является, наверное, самым популярным бойцом ММА в Германии.
Пютц является, наверное, самым популярным бойцом ММА в Германии.

RCC Boxing Promoutions

Дата турнира: 18 февраля
Место проведения: Челябинск (Россия)
Кто: Иван Штырков (Россия) — Гилберт Айвел (Голландия)
Весовая категория: тяжелая
Места в мировом рейтинге. Штырков (27-е, бои 8-0); Айвел (155-е, бои 39-16)

В чем интрига?

Иван Штырков стал известен после выигранных поединков у ветеранов ММА Джеффа Монсона и Антонио Силвы. Причем иностранцы уехали с Урала недовольными. Монсон заявил, что бой планировался постановочным, а Силва до сих пор уверен, что судьи его обокрали. Теперь на растерзание Уральскому Халку привезут еще одного «сбитого летчика». Лучшие годы голландского бойца Айвела давно позади. Представьте себе, он еще в рамках промоушена Pride проигрывал Роману Зенцову (11 лет назад!) и побеждал Чейка Конго (13 лет назад) в промоушене в промоушене It`s Showtime. Карьеру бойца ММА он начинал в далеком 1997 году. Таким образом, поединком против Штыркова он отметит 20-летие своего бойцовского творчества.


Рейтинг боя по версии «Советского спорта»: 7 из 10.
Кто еще подерется на турнире: Бой состоится в рамках вечера бокса.

Ивана Штыркова прозвали Уральским Халком. Согласитесь, выглядит устрашающе.
Ивана Штыркова прозвали Уральским Халком. Согласитесь, выглядит устрашающе.

Bellator 172

Дата турнира: 19 февраля
Место проведения: Сан-Хосе (США)
Кто: Федор Емельяненко (Россия) — Мэтт Митрион (США)
Весовая категория: тяжелая
Места в мировом рейтинге. Емельяненко (29-е, бои 36-4); Митрион (21-е, бои 11-5).

В чем интрига?

Федор Емельяненко возвращается в США. Именно там он потерпел те самые три поражения подряд, которые очень больно вспоминать российским фанатам. После двух побед после возвращения в спорт, Емельяненко все же решился подраться по-большому. Американский промоушен Bellator, с которым он подписал контракт на четыре поединка — это вам не японский цирк Rizin, а следующий его соперник Мэтт Митрион намного солиднее Джайдипа Сингха, которого Последний император «уничтожил» за пару минут. Многие эксперты и любители ММА скептически отнеслись к такому решению прославленного бойца, особенно после валидольного и не совсем понятного с точки зрения судейства боя с Фабио Мальдонадо. Но факт остается фактом, за Федором Емельяненко будет следить весь мир. Он по-прежнему огромная величина в смешанных единоборствах.

Рейтинг боя по версии «Советского спорта»: 9 из 10.
Кто еще подерется на турнире: Джош Томпсон, Чейк Конго, Анатолий Токов, Оли Томпсон и другие.

Федор Емельяненко. Сколько пацанов пошли заниматься в спортивные секции, благодаря ему?
Федор Емельяненко. Сколько пацанов пошли заниматься в спортивные секции, благодаря ему?

Fight Nights Global

Дата турнира: 23 февраля
Место проведения: Химки (Россия)
Кто: Виталий Минаков (Россия) - Ди Джей Линдерман (США)
Весовая категория: тяжелая
Места в мировом рейтинге. Минаков (18-е, бои 18-0); Линдерман (77-е, бои 20-11)

В чем интрига?

Виталий Минаков уже долгое время не может договориться с американским промоушеном Bellator о сотрудничестве. Россиянин хочет улучшить условия контракта, но американцы противятся. Из-за того, что он долго не выступал в Штатах, организация лишила его чемпионского пояса в тяжелом весе. Ходили слухи, что Минаков разорвет контракт и будет выступать в UFC. Но сам Виталий уверяет, что он еще подерется в Bellator и вернет себе пояс. Но факт остается фактом, Минаков провел последний поединок в США в апреле 2014 года и не верится, что он еще подерется в лиге Скота Коккера. Параллельно лучший тяжеловес России дерется на родине в организации Fight Nights и громит соперников как душа пожелает. На этот раз ему предстоит сразиться с малоизвестным американцем Линдерманом, у которого к тому же, 11 поражений за карьеру. Слабо верится, что он составит Виталию какую-либо конкуренцию.

Рейтинг боя по версии «Советского спорта»: 6 из 10.
Кто еще подерется на турнире: Ахмед Алиев и другие.

Виталий Минаков не только сильнейший тяжеловес России на данный момент, но и политик. Он успешно продвигает свои идеи в Брянской области.
Виталий Минаков не только сильнейший тяжеловес России на данный момент, но и политик. Он успешно продвигает свои идеи в Брянской области.

Голосование: Какой поединок вам наиболее интересен в феврале?

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