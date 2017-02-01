Евгений Бушманов: Поговорил с Федуном. И он меня понял

Главный тренер молодежной сборной России Евгений Бушманов ответил на актуальные вопросы.

«С КАРРЕРОЙ НЕДОПОНИМАНИЯ НЕ БЫЛО»

- Вы определились, кто будет помогать вам в сборной?

- Тренер Андрей Коновалов, тренер вратарей Василий Кузнецов и менеджер Юрий Бавыкин, которые работали со мной в «Спартаке 2». Возглавить молодежную сборную – честь для меня. Буду стараться сделать все, чтобы наши молодые игроки максимально раскрылись.

- Вас хотели удержать в «Спартаке»?

- Говорил с Леонидом Арнольдовичем Федуном. Он с пониманием отнесся к моему выбору, сказал, что это шаг наверх, возможность проявить себя на новом уровне.

- Были слухи, что Массимо Каррероа хотел видеть определенную тренерскую вертикаль в клубной системе, с чем и связан ваш уход. Как можете это прокомментировать?

- У нас с Массимо Каррерой был профессиональный диалог по всем вопросам. Недопонимания не было.

- Вы 3,5 года работали в «Спартаке-2». Что вам дал этот опыт?

- С нуля создавали команду. Спасибо Николаю Писареву, который стал инициатором создания вторых команд. Леонид Федун большое участие принимал, лоббировал этот проект. Он и сейчас второй команде уделяет большое внимание.

- За это время только Кутепов дорос до главной команды «Спартака»...

- Надо понимать, что мы два года играли в ПФЛ, потом вышли в ФНЛ. Прочитал интервью одного из руководителей «Баварии», кажется, Хенесса о подготовке молодых игроков для основы «Баварии». Так вот он говорит, что если за два-три года один игрок переходит из второй команды в первую – это отличный результат. Потому что это непросто. «Спартак» в России – топ-клуб. И если игрок пробивается в основу «Спартака», «Зенита», ЦСКА, он фактически становится кандидатом в сборную. Поэтому пройти путь от второй лиги до сборной, как Кутепов... Это говорит о многом.

«ЗАГНАТЬ ВСЕХ В ОДИН КЛУБ НЕВОЗМОЖНО»

- Будете говорить с тренерами клубов, как важна для игроков «молодежки» практика?

- Обязать тренера клуба РФПЛ ставить игрока на матч никто все равно не может. Но разговаривать нужно, акцентировать внимание. Только все в основном зависит от самих футболистов. Поэтому буду с ребятами говорить – чтобы они показывали себя. И в молодежной сборной, и в клубах.

- Периодически возникают разговоры о создании базового клуба для сборной. Как вы относитесь к этой идее?

- Сейчас – рыночные отношения. И загнать игроков в один клуб невозможно.

- В марте сборная впервые соберется под вашим руководством. Будет ли товарищеский матч?

- Планируем сбор в Марбелье – с 20 по 28 марта. Хотим провести две игры с максимально сильными соперниками. До этого отправлюсь в Испанию в командировку – посмотрю на игроков «Краснодара», «Локомотива» и других команд.

- У вас уже был разговор с главным тренером национальной сборной Станиславом Черчесовым, как взаимодействовать командам?

- Взаимодействие будет. Разговор об этом у нас был.

- Вы уже руководили сборной ФНЛ в матче против сборной итальянской Серии В. Это опыт?

- Короткий, но опыт. Можно сказать, пробный шар.

- Вы хорошо знаете игроков «Спартака-2», «Зенита-2». Оттуда будет много игроков в «молодежке»?

- Будем следить за всеми. У нас есть кандидаты и в клубах РФПЛ, и в клубах ФНЛ. Часто ребята в РФПЛ, в отличие от ФНЛ, получают меньше игровой практики, чем хотелось бы нам. Но не скажу, что станем отдавать им предпочтение. Есть и «Енисей», и «Тосно». Плюс ребята из европейских клубов. Например, Митрюшкин регулярно играет в Швейцарии, Ходжаниязов – в Дании.

«ПОСТАРАЕМСЯ ПОПАСТЬ НА ИГРЫ-2020»

- Понимаете, почему предыдущий отбор «молодежка» провалила и опередила в группе только Фареры?

- Не считаю правильным оценивать ту кампанию. Сейчас новая сборная. У нас есть задачи и мы настраиваемся на их выполнение. Наверное, можно считать, что Сербия и Австрия – наши основные соперники по группе. Но и с Македонией наверняка предстоят непростые игры. Армения и Гибралтар на бумаге – аутсайдеры. Но убежден, что нужно правильно подходить к каждому сопернику.

- Сколько игроков сейчас у вас в списке кандидатов в «молодежку»?

- Около 50 игроков.

- Когда сборная России сыграет на Олимпиаде? Последний раз сборная СССР там участвовала в 1988-м...

- Постараемся отобраться на ближайшую – в 2020-м в Токио. Но сначала надо пройти отбор на Евро-2020. Плюсом можно назвать то, что ребята 1996 года рождения, которые сейчас в сборной, уже выигрывали Евро в сборной до 16 лет, стали серебряными призерами сборной на Евро до 19. Они почувствовали, что могут выигрывать.

- Сборные Игоря Колыванова и Дмитрия Хомухи, которые выигрывали Евро в категории U-17, критиковали за то, что ориентир только один – результат. Вы тоже сосредоточитесь только на результате или уделите внимание подготовке игроков в ущерб результату?

- В ущерб результату делаться ничего не будет. Те, кто видел игру «Спартака-2», представляет, в какой футбол играла команда под моим руководством. Постараемся совмещать результат с качественной и зрелищной игрой.

- Где будет играть молодежная сборная?

- Говорили об этом с Виталием Мутко. Он отмечал, что желательно, чтобы это была не Москва, а регионы. Поддерживаю эту позицию.

- Футбольная «молодежка» станет, как хоккейная, которую все смотрят на ЧМ?

- Почему бы нет?