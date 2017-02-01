«Спартак» «Ювентус» не копирует. Экспертиза первого сбора красно-белых

Обозреватель «Советского спорта» Михаил Борзыкин подводит итоги первого межсезонного сбора «Спартака» в Абу-Даби.

Прежний курс

14 тренировочных дней, два контрольных матча и 22 футболиста, принявших в них участие, – вот главные цифры «Спартака» на первом сборе. Особенность красно-белых в том, что они приступили к работе позже всех клубов премьер-лиги, не считая «Томи», и изначально планировали провести всего один спарринг. Кто-то к такому оригинальному календарю отнесся спокойно: куда, собственно, торопиться? Другие встревожились: а не промахнулся ли Массимо Каррера, ранее не готовивший команду зимой? К этой теме мы обязательно вернемся весной, когда будем объяснять неудачи или триумф «Спартака».

Только весна покажет, прав ли был тренерский штаб «Спартака». А первый сбор показал, что команда движется прежним курсом. Без шараханий и тем более революций, как, например, в осваивающем новую тактику ЦСКА. На модель 3–5–2 красно-белые не переходят, «Ювентус» не копируют, стиль игры не меняют, а шлифуют все то, что успешно себя зарекомендовало осенью. Это вовсе не значит, что «Спартак» не будет играть по другой схеме – в каких-то матчах, как и раньше, будет. Но фундамент тот же: 4–1–4–1 (4–2–3–1), контроль мяча, но без фанатизма, прагматичность, сбалансированность.

Матч с «Жилиной»







Новички

Появятся в игре и какие-то новые штрихи. Как иначе, если столько новичков, у каждого из которых свои сильные стороны. Их надо раскрывать, обогащая командную игру новыми тактическими приемами. Для того и брали. Джикия, Адриано и Самедов провели на поле наибольшее количество минут – 180, 152 и 136 соответственно. Против дубля «Жилины» отличились все трое: Джикия выиграл 100% единоборств (5/5), Адриано стал самым бьющим игроком (5/2), а Самедов – лучшим по ключевым передачам (4/2). Проявил себя и Селихов – ни одного пропущенного гола и ни одной ошибки за 88 минут. Уже что-то.

В матче с «Копенгагеном» провалились и Самедов, и Адриано. Бразилец вообще сделал всего 6 точных передач за час игры, и все – назад. Столь печальная статистика говорит о пассивности нападающего: мало двигался, не открывался, не оттягивался в глубину в поисках мяча. Но драматизировать по этому поводу не стоит. Плохое движение – следствие слабой функциональной готовности. Адриано, как известно, давно не играл, а тут за пару дней до матча с датчанами отпахал 90 минут против словаков. И все это на фоне очень приличных нагрузок, которыми славится первый сбор почти любой команды.

Осталось выяснить, в каком статусе находятся новички – игроков основной обоймы или стартового состава? Джикия словно всю жизнь играет в «Спартаке» и прекрасно понимает партнеров; переход на тактику с двумя центральными защитниками («Амкар» играет с тремя) ему дался как-то очень легко. С Самедовым и Адриано сложнее. На первом сборе вне игры остались Зе Луиш и Промес (как и Боккетти, зону которого и охранял Джикия), и пока нет понимания того, кто на какой позиции будет номером один. Если Промеса и Самедова можно представить одновременно на поле, то Зе Луиша и Адриано – нет.

Матч с «Копенгагеном»







Оборона и атака

В спарринге с датчанами понравился комбинационный выход из обороны. Причем даже в пожарных ситуациях, когда мяч обычно выносится на орбиту Земли. Видно, что над контролем мяча работали на тренировках и решили проверить свое мастерство в «боевых» условиях. Спасибо «Копенгагену» за прессинг – тем больше мы узнали. Контроль мяча на своей половине поля у «Спартака» отлажен. Еще бы вертикальных передач побольше – цены бы не было. А так темп выхода из обороны в атаку весьма обычный. Можно лучше. Но не сейчас. Наивно на это рассчитывать на 14-й день после выхода из отпуска.

По-прежнему тревожат коридоры между центральными и фланговыми защитниками. Кто-то где-то обязательно не успевает. Тут даже не подстраховка хромает, а перестроение всей линии. Идет атака соперника по правому флангу (флангу Комбарова), квартет защитников смещается левее: Кутепов оказывается на позиции Джикии, а Ещенко – на позиции Кутепова. В этот-то момент и возникает брешь. Гол «Жилины» – хрестоматийный. Впрочем, это бич большинства команд. Это и называется растянуть, расшатать оборону. «Спартак», как и все, допускает ошибки. И надо работать над тем, чтобы их стало меньше.

Есть пробелы и в атаке. Первый сбор не внес ясность в вопрос, кто же будет играть на позиции центрального атакующего полузащитника. В обоих матчах в стартовом составе выходил Попов. Но тут такое дело – игра болгарина не поддается анализу. Смотришь на него – ходячий кошмар! Смотришь статистику – обострял игру чаще всех. Или вот забил два мяча словакам – ну, молодец же! А все равно, как нынче модно говорить, не то. Не то! И ничего ты с этим не поделаешь. Не хватает Попову какой-то, что ли, выразительности. И убедительности. Но если Каррера его наигрывает, значит, веру в болгарина не потерял.

На втором сборе наверняка появится что-то новое. И в тактическом рисунке, и в стартовом составе. Да и футболисты будут уже не под нагрузками, что поможет лучше понять общекомандный уровень. Можно ожидать Промеса на своей позиции (точнее, в своей роли, позиции у него нет) и Самедова в центре полузащиты. Почему-то есть в уверенность в том, что такой эксперимент будет. Огорчает то, что Зобнин продолжает вести неспокойную жизнь кочевника. Ему бы в самый центр, в box-to-box – а занято. Нынешнего Глушакова не подвинешь, даже если ты сам Кристиан Натхович Дзагоев…

Второй сбор «Спартака», теперь в Испании, стартует в субботу. Впереди как минимум еще два контрольных матча. Смотрим, анализируем, делимся впечатлениями. Так и февраль пролетит незаметно.