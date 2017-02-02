Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Теннис  Веснина- : -Корне
Футбол  ЦСКА- : -Виктория
Баскетбол  Фенербахче- : -ЦСКА
Хоккей  Сибирь- : -Адмирал
Баскетбол  УНИКС- : -Олимпиакос
Футбол  Камерун- : -Гана
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Как Овечкин забил гол №550. Этот рубеж в НХЛ покорили только 27 человек (видео)

Павел Лысенков
Павел Лысенков
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Как Овечкин забил гол №550. Этот рубеж в НХЛ покорили только 27 человек (видео)

Александр Великий отличается второй день подряд – теперь он поразил ворота «Бостона».


В последнее время «Вашингтон» очень хорошо играет дома в Verizon Center – семь побед подряд, разница шайб 35-9. Так что задача перед их соперником «Бостоном» стояла титаническая. Как остановить такую машину?

Лучший в составе «Брюинз» – Брэд Маршан. Тот паренек, который так зажигал в тройке с Сидни Кросби и Патрисом Бержероном на Кубке мира. Маршан прошлой осенью не имел контракта на перспективу, и многие говорили о том, что ему лучше перейти в «Питтсбург». Постарел Крис Куниц, который раньше выступал с Сидом в одном звене, стабильного партнера у Кросби нет. И эта связка могла бы стать легендарной.

Но Маршан остался в «Бостоне», подписав восьмилетний контракт на $49 млн. И вот теперь, на сегодняшний день, забил уже 23 гола. Овечкин имеет 25. Может, Брэд тоже включится в гонку за «Морис Ришар Трофи» (приз лучшему снайперу лиги)?

Так вот, матч начался как раз с ошибки Маршана. Он допустил обрез в чужой зоне. Никлас Бэкстрем сделал перехват и отправил в атаку Ти-Джея Оши, который реализовал выход «один в ноль».

Второй гол забил сам Бэкстрем, накатив на отскочившую к нему шайбу. Щелчок у него получился на славу!

Потом Брэд Маршан сделал все, чтобы исправиться – и забил два гола в большинстве, сравняв счет.


А переломный гол в матче забил Александр Овечкин. Все получилось очень банально. Большинство «Вашингтона», шайба приходит на левый круг вбрасывания. Мощный бросок Ови, и один из лучших вратарей мира Туукка Раск только всплескивает руками.

Нет банальности только в том, что этот гол стал для Овечкина уже 550-м в карьере. Понятно, что из россиян в НХЛ столько не забивал никто. Всего же в истории лиги этот рубеж покорили лишь 27 человек. Вечный лидер – Уэйн Гретцки (894). Из действующих игроков это Яромир Ягр (758) и Джером Игинла (617). Ну вот теперь и Овечкин (550).

Вот нам в редакцию приходят письма: «Зачем вы уделяете так много внимания Александру Овечкину? Есть же другие достойные хоккеисты».

Во-первых, никакой другой достойный хоккеист в этот день не смог оторваться от Рона Фрэнсиса (549) по голам за карьеру и сделать еще один шаг в сторону Джонни Бьюсика (556) – великого игрока, кстати, тоже из «Бостона». Это 27-е место в истории НХЛ, и эту историю Ови переписывает чуть ли не каждый день. Как на это закрывать глаза?

Во-вторых, видели бы вы, какое колоссальное внимание НХЛ уделяет Овечкину, как много о нем выходит заметок, как часто он мелькает на всех сайтах о хоккее. Если в Америке так раскручиваются его рекорды и подвиги, почему же мы в России должны закрывать на это глаза? Представьте себе, что в футболе у нас появился паренек, который в один день бил рекорд Эйсебио, а в другой – на равных спорил бы с Месси. Что, об этом бы в России никто не писал? Да трубили бы во все трубы!

После этого «Вашингтон» забросил еще две шайбы. Классный гол забил Евгений Кузнецов.


Женя набрал 2 (1+1) очка. И как вы помните, именно его признали первой звездой НХЛ в январе (18 очков в 14 матчах). Кузнецов на подъеме, как и весь «Вашингтон».

«Я чувствую, что мы играли хорошо, - сказал Овечкин. – В первом периоде ничего не дали сделать сопернику. Знали, что «Бостон» будет действовать в силовом стиле, и матч получится тяжелым. Но мы не отходили от своего хоккея и не предоставили им много шансов».

Матч

Вашингтон - Бостон - 5:3 (2:1, 1:1, 2:1)

Голы:

Оши (Бэкстрём), 3:06 (1:0). Бэкстрём (Нисканен, Оши), 13:34 (2:0). Маршанд (Бержерон, Пастрняк), 18:46 (2:1). Маршанд (Спунер, Пастрняк), 22:49 (2:2). Овечкин (Бэкстрём, Нисканен), 39:45 (3:2). Коннолли (Кузнецов, Орлов), 43:29 (4:2). Кузнецов (Уилсон), 55:53 (5:2). Крейчи (Маршанд, Пастрняк), 58:29 (5:3).

Место и дата

02 февраля 04:00, Верайзон Центр, Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Григоренко и Задоров не спасли «Колорадо» от поражения в матче с «Лос-Анджелес»«Лос-Анджелес» разгромил «Колорадо» (5:0) в матче регулярного чемпионата НХЛ.НХЛ. «Лос-Анджелес» разгромил «Колорадо». «Калгари» победил «Миннесоту» и другие матчиРезультаты матчей регулярного чемпионата НХЛ.Шарапова в «Вечернем Урганте», Миранчук покидает «Локомотив», Овечкин и Кузнецов забивают Бостону»«Советский спорт» предлагает начать день с главных новостей утра четверга.Голы Кузнецова и Овечкина принесли «Вашингтону» победу над «Бостоном»«Вашингтон» одержал победу над «Бостоном» (5:3) в матче регулярного чемпионата НХЛ.Овечкин забросил 550-ю шайбу в НХЛФорвард «Вашингтона» Александр Овечкин забил гол в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Бостоном».Евгений Кузнецов – первая звезда января в НХЛНациональная хоккейная лига (НХЛ) назвала трех лучших игроков прошлого месяца.Илья Брызгалов: Сколько будет 2+2*2? Все американцы ответили, что 8! (видео)Илья Брызгалов: Сколько будет 2+2*2? Все американцы ответили, что 8! (видео)Бывший голкипер Илья Брызгалов на «Матче звезд» в Лос-Анджелесе блистательно проявил себя в роли корреспондента.«Сент-Луис» отправил Хичкока в отставку«Сент-Луис» объявил об отставке Кена Хичкока с поста главного тренера.Куда пропали 8 миллиардов рублей! Топ-5 спортивных скандалов неделиКуда пропали 8 миллиардов рублей! Топ-5 спортивных скандалов недели«Советский спорт» традиционно собирает пятерку самых громких спортивных событий России со знаком минус за прошедшую неделю.Ахо, Пачиоретти и Матесон – три звезды игрового дня в НХЛОфициальный сайт НХЛ представил тройку лучших хоккеистов прошедшего игрового дня.«Список держали в строжайшем секрете». Правда о том, как составляли топ-100 НХЛ«Список держали в строжайшем секрете». Правда о том, как составляли топ-100 НХЛОбозреватель «Советского спорта» беседует с Игорем Куперманом, участвовавшим в составлении списка «100 величайших игроков в истории НХЛ».Майк Салливан: Малкин вернется в состав «Питтсбурга» в ближайшее времяГлавный тренер «Питтсбург Пингвинз» Майк Салливан поделился информацией о состоянии здоровья российского форварда Евгений Малкина.Овечкин… встал в ворота «Вашингтона», а потом забил исторический гол (видео)Овечкин… встал в ворота «Вашингтона», а потом забил исторический гол (видео)Александр Великий покорил еще одну веху – теперь он взошел на 27-е место среди лучших снайперов в истории НХЛ.НХЛ. «Анахайм» разгромил «Колорадо», «Сан-Хосе» обыграл «Чикаго» и другие матчи«Советский спорт» предлагает вашему вниманию результаты матчей игрового дня в Национальной хоккейной лиге.Поражение «Арсенала», по два очка Кузнецова, Радулова и Тарасенко в НХЛ и вылет «Интера» из Кубка Италии. Главные новости утра«Советский спорт» предлагает начать день с главных новостей утра среды.«Торонто» проиграл «Далласу», несмотря на гол Сошникова и передачу Зайцева«Торонто» проиграл «Далласу», несмотря на гол Сошникова и передачу ЗайцеваВ матче регулярного чемпионата НХЛ «Даллас» на домашнем льду обыграл «Торонто» со счетом 6:3.«Сент-Луис» уступил «Виннипегу», в активе Тарасенко гол и передача«Сент-Луис» уступил «Виннипегу», в активе Тарасенко гол и передачаВ матче регулярного чемпионата НХЛ «Сент-Луис» на домашнем льду проиграл «Виннипегу» со счетом 3:5.Два очка Радулова и передача Маркова помогли «Монреалю» обыграть «Баффало»Два очка Радулова и передача Маркова помогли «Монреалю» обыграть «Баффало»В матче регулярного чемпионата НХЛ «Монреаль» на домашнем льду обыграл «Баффало» со счетом 5:2.Два очка Кузнецова и шайба Овечкина не спасли «Вашингтон» от поражения в матче с «Айлендерс»Два очка Кузнецова и шайба Овечкина не спасли «Вашингтон» от поражения в матче с «Айлендерс»В матче регулярного чемпионата НХЛ «Нью-Йорк Айлендерс» на домашнем льду обыграл «Вашингтон Кэпиталз» со счетом 3:2.Андрей Марков: Я хорошо себя чувствую и готов игратьЗащитник «Монреаля» Андрей Марков высказался о новичке команды Никите Нестерове и рассказал, как чувствует себя после травмы.
Главные новости
Футбол
Шарапова в «Вечернем Урганте», Миранчук покидает «Локомотив», Овечкин и Кузнецов забивают Бостону»
Футбол
Жозе Моуринью – журналисту : Если вы не разбираетесь в футболе – не берите в руки микрофон
MMA
Расул Мирзаев: Надеюсь, что смогу выйти на ринг в июне
Футбол
Хосеп Гвардиола: Конте не должен волноваться, у его команды отрыв в девять очков
Биатлон
Йоханнес Бе: Я бы не хотел видеть Логинова на стартах
Бокс
Допинг-проба «Б» Поветкина дала положительный результат
Футбол
Илья Кутепов: Новички «Спартака» хорошо влились в команду
Футбол
День в истории. Игорю Шалимову - 48!
Футбол
«Манчестер Юнайтед» предложил Гризманну зарплату 18 млн евро в год
Футбол
«Краснодар» не сможет выкупить Шишкина у «Локомотива» после окончания аренды
все новости
Александр Овечкин
Александр Овечкинвсе новости
НХЛ
НХЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости