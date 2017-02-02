Как Овечкин забил гол №550. Этот рубеж в НХЛ покорили только 27 человек (видео)

Александр Великий отличается второй день подряд – теперь он поразил ворота «Бостона».





В последнее время «Вашингтон» очень хорошо играет дома в Verizon Center – семь побед подряд, разница шайб 35-9. Так что задача перед их соперником «Бостоном» стояла титаническая. Как остановить такую машину?

Лучший в составе «Брюинз» – Брэд Маршан. Тот паренек, который так зажигал в тройке с Сидни Кросби и Патрисом Бержероном на Кубке мира. Маршан прошлой осенью не имел контракта на перспективу, и многие говорили о том, что ему лучше перейти в «Питтсбург». Постарел Крис Куниц, который раньше выступал с Сидом в одном звене, стабильного партнера у Кросби нет. И эта связка могла бы стать легендарной.

Но Маршан остался в «Бостоне», подписав восьмилетний контракт на $49 млн. И вот теперь, на сегодняшний день, забил уже 23 гола. Овечкин имеет 25. Может, Брэд тоже включится в гонку за «Морис Ришар Трофи» (приз лучшему снайперу лиги)?

Так вот, матч начался как раз с ошибки Маршана. Он допустил обрез в чужой зоне. Никлас Бэкстрем сделал перехват и отправил в атаку Ти-Джея Оши, который реализовал выход «один в ноль».

Второй гол забил сам Бэкстрем, накатив на отскочившую к нему шайбу. Щелчок у него получился на славу!

Потом Брэд Маршан сделал все, чтобы исправиться – и забил два гола в большинстве, сравняв счет.





А переломный гол в матче забил Александр Овечкин. Все получилось очень банально. Большинство «Вашингтона», шайба приходит на левый круг вбрасывания. Мощный бросок Ови, и один из лучших вратарей мира Туукка Раск только всплескивает руками.

Нет банальности только в том, что этот гол стал для Овечкина уже 550-м в карьере. Понятно, что из россиян в НХЛ столько не забивал никто. Всего же в истории лиги этот рубеж покорили лишь 27 человек. Вечный лидер – Уэйн Гретцки (894). Из действующих игроков это Яромир Ягр (758) и Джером Игинла (617). Ну вот теперь и Овечкин (550).

Вот нам в редакцию приходят письма: «Зачем вы уделяете так много внимания Александру Овечкину? Есть же другие достойные хоккеисты».

Во-первых, никакой другой достойный хоккеист в этот день не смог оторваться от Рона Фрэнсиса (549) по голам за карьеру и сделать еще один шаг в сторону Джонни Бьюсика (556) – великого игрока, кстати, тоже из «Бостона». Это 27-е место в истории НХЛ, и эту историю Ови переписывает чуть ли не каждый день. Как на это закрывать глаза?

Во-вторых, видели бы вы, какое колоссальное внимание НХЛ уделяет Овечкину, как много о нем выходит заметок, как часто он мелькает на всех сайтах о хоккее. Если в Америке так раскручиваются его рекорды и подвиги, почему же мы в России должны закрывать на это глаза? Представьте себе, что в футболе у нас появился паренек, который в один день бил рекорд Эйсебио, а в другой – на равных спорил бы с Месси. Что, об этом бы в России никто не писал? Да трубили бы во все трубы!

После этого «Вашингтон» забросил еще две шайбы. Классный гол забил Евгений Кузнецов.





Женя набрал 2 (1+1) очка. И как вы помните, именно его признали первой звездой НХЛ в январе (18 очков в 14 матчах). Кузнецов на подъеме, как и весь «Вашингтон».

«Я чувствую, что мы играли хорошо, - сказал Овечкин. – В первом периоде ничего не дали сделать сопернику. Знали, что «Бостон» будет действовать в силовом стиле, и матч получится тяжелым. Но мы не отходили от своего хоккея и не предоставили им много шансов».