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Эрик Штоффельсхаус: Здорово, если у «Локо» появятся свои Нойер и Дракслер

Юлия Яковлева
Юлия Яковлева
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Эрик Штоффельсхаус: Здорово, если у «Локо» появятся свои Нойер и Дракслер
Источник: ФК «Локомотив»

Спортивный директор «Локомотива» Эрик Штоффельсхаус рассказал, как построит работу в клубе, и что думает о развитии молодых игроков.

- Расскажите, как получили приглашение от «Локомотива»? И сильно ли удивились звонку из России? 
- Сначала удивился, так как специально не планировал ехать на работу в Москву. Но ведь я долго работал в «Шальке», у которого есть связи с Россией, с российским футболом. Через общих знакомых «Локомотив» и вышел на меня с предложением. Я очень хорошо пообщался с Ильей Геркусом. Мы говорили о философии клуба, о футболе в целом. Несколько раз пообщались по скайпу, так как я находился в Торонто. Потом у меня появилась возможность посмотреть последний матч «Локо» перед перерывом (против «Терека»). И мне все очень понравилось. 

- Где игру смотрели? 
- Прямо на стадионе, так как на определенном этапе мне нужно было понять, что «Локомотив» за команда. И получить первые впечатления, увидеть инфраструктуру клуба. Ведь ТВ-картинка много информации передать не может. 

- Ваша главная задача - развитие академии или поиск игроков для первой команды? 
- И то, и другое. Первая команда – отражение нашей общей работы. Мы должны быть успешными. Ведь болельщики смотрят на результаты первой команды, с нетерпением ждут ее матчи, приходят на стадион. Второй момент – это то, как мы подбираем состав, костяк, на чем мы сделаем акцент. Моя философия – иметь в первой команде как можно больше воспитанников. Но это требует времени. Нельзя предсказать, когда появится новый талант. Единственное, что можем сделать, создать все условия, чтобы этот талант мог расти. Мы попытаемся привлечь к первой команде как можно больше молодых. Думаю, это фанатам понравится. По крайней мере, в «Шальке» было именно так. Нойер, Хеведес, Дракслер, - этими ребятами все гордились. Будет здорово, если у нас получится сделать то же самое в «Локо». С другой стороны, понятно, что нельзя рассчитывать на состав из 11 воспитанников. Так что в любом случае нужно приобретать хороших, опытных игроков. Ведь нам нужно строить успешную команду. 

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- То есть путь «Локо» - сочетание воспитанников и качественных зарубежных футболистов? 
- Да. Воспитанники – это здорово, чем их больше, тем лучше. Но иногда команде на определенных позициях не хватает выдающихся игроков. И нужно искать усиление на трансферном рынке. Попытаемся найти идеальное сочетание. При этом создать сильную академию. Но в краткосрочной перспективе главное – хорошие результаты первой команды. 

- Реально ли в России выпускать на поле, скажем, по 6-7 воспитанников? 
- Почему нет? Вопрос в том, какой цели намерена достичь команда. Но очевидно, что никто не хочет бороться за выживание. Не могу предсказать, сколько воспитанников будет выходит в составе в следующие два-три года. Тут нужно набраться терпения. 

- На сборах вы уже видели в деле молодых футболистов «Локомотива». Они готовы прямо сейчас конкурировать, например, с Фарфаном? 
- Не просто готовы, они обязаны бороться за место в составе! И должны конкурировать с Фарфаном каждый день, пытаться занять его место. Молодежь уже оказывает давление на более опытных и известных игроков. Так что им нужно и дальше усердно работать, доказывать свою необходимость команде. 

- В последние годы много воспитанников «Локо» перебрались к конкурентам. И это проблема. Вы в «Шальке» с подобным сталкивались? Как вообще удержать талантливых футболистов? 
- В «Шальке» таких проблем не было. Ребят не надо было удерживать, они и не хотели уходить, так как мы создали особенную атмосферу. Спросите кого угодно из того состава. Мы доверяли молодым. Им нужно это чувствовать, и понимать, что на них не махнули рукой. И что у них есть шанс попасть в первую команду, главное, работать, а мы всегда поможем. 

Когда молодой футболист видит, что у него есть возможность играть каждую неделю, так зачем ему уходить? В этом нет смысла. Вот вам пример Дракслера: он дебютировал в первой команде в 17 лет. Как и Месут Озил. Возможно, они и не проводили на поле весь матч. Но всегда выходили на 20-30 минут. В таком случае молодые думают: «Я - часть команды». И обретают уверенность, понимают, что их талант оценили. 

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- В России немалое значение имеет финансовый вопрос. 
- Ну, возможно, это проблема. Особенно когда молодые игроки слушают не тех людей. В «Шальке» этот вопрос не был актуален, мы знали, что делаем правильные шаги в развитии молодежи. Могу дать только один совет – не гнаться за деньгами: вы не станете миллионерами в 18-20 лет, вы разбогатеете в процессе карьеры. И верное решение - остаться в родном клубе, где все вас знают, и в вас верят. Зачем уходить? Ведь на этом этапе не все готовы к переходу. Нужно доверять мнению людей в клубе, они скажут, когда есть смысл делать следующий шаг. Я очень рад, что Дракслер теперь играет в ПСЖ, а Озил – в «Арсенале». И нет никакой проблемы в том, что на определенном этапе игроки хотят получить новый опыт. Мы им поможем. Не думаю, что тот же Нойер переживает, что он слишком долго играл в «Шальке», прежде чем перейти в «Баварию». Не стоит менять клуб только из-за денег. Иногда талантливые футболисты слишком рано уходят из родного клуба. И это разрушает их карьеру. Тут все должны действовать заодно: и клуб, и игрок, и агенты. На рынке есть по-настоящему хорошие агенты, которые на 100 процентов заботятся о карьере игроков, дают правильные советы. Но есть и те, кто бегут за деньгами. И это не лучший вариант для футболистов. 

- Кстати, об агентах. Хорошие ли у вас отношения с самыми известными из них, например, с Жорже Мендешем? 
- Когда ты работаешь в «Шальке», знакомишься с огромным количеством агентов, как с хорошими, так и с плохими. Я со многими знаком. По-другому и быть не может, когда у тебя в команде футболисты уровня Нойера. Конечно, появляются связи в крупных агентствах. 

- Так вы хорошо знаете немецкий рынок, стоит ли нам ожидать приобретений из Германии в будущем? 
- Не стану этого исключать. Тот же Фарфан – футболист с немецкого рынка. Джефферсон стал известным в «Шальке». Он звезда в Южной Америке и прекрасно свой статус осознает. 

- Расскажите, чем занимались в Канаде? И что дал тот опыт? 
- Я был техническим директором в ассоциации Большого Торонто, там живут порядка шести миллионов человек. Не Москва, конечно, но для канадских реалий – огромная цифра. В Канаде много талантливых футболистов. Но не было четко выстроенной структуры. Моя работа заключалась не только в поиске талантливой молодежи. Я также пытался развивать местные лиги, где игроки могут выйти на новый уровень. Также мы наладили взаимодействие с профессиональными клубами, например с ФК «Торонто». У них появилась возможность видеть в деле молодых игроков, которых мы отыскивали. 

- Возвращаемся к «Локо». Сколько приобретений вы планируете сделать в это трансферное окно? 
- Не хочу называть конкретную цифру. Вот скажу, что подпишем четырех новичков, а получится иная цифра. Нужно внимательно все анализировать. И принимать умные решения.

Иванович перешел в «Зенит». Таблица трансферов РФПЛ

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