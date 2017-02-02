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Давай вернемся… Иванович, Вагнер и другие игроки, возвращавшиеся в РФПЛ

Константин Кринский
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Давай вернемся… Иванович, Вагнер и другие игроки, возвращавшиеся в РФПЛ

Бранислав Иванович вернулся в чемпионат России спустя 10 лет. «Советский спорт» вспомнил еще пять возвращений известных легионеров в российский футбол.

Кристиан НОБОА («Рубин», «Динамо», «Ростов»)

В 2007 году скромный эквадорец, первый в РФПЛ, ворвался в стартовый состав «Рубина» Курбана Бердыева и практически сразу стал своим. Да, был автогол в дебютной встрече, но к 2008 году представить казанцев без Кристиана было весьма сложно. Два чемпионства, победы над «Барселоной» и «Атлетико», много других славных историй.

С 2012 по 2014 годы Нобоа выступал за финансово распухшее «Динамо». И оценивая этот трансфер сейчас, назвать переезд хавбека в Москву шагом вперед можно с натяжкой. После ссылки в дубль и подвисшего вопроса о продлении контракта на улучшенных условиях, отношения Нобоа с руководством клуба испортились и по истечении трудового договора в начале 2015-го полузащитник уехал в греческий ПАОК.

Командировка на юг оказалась недолгой. В июле, не без патроната Курбана Бердыева, Нобоа вернулся в «Ростов» к главному тренеру в своей карьере. Вместе с новым клубом Кристиан завоевал серебряные медали чемпионата страны в прошлом сезоне.

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Анатолий ТИМОЩУК («Зенит»)

Заплатив в 2007 году донецкому «Шахтеру» рекордные для постсоветского пространства 20 млн. евро, «Зенит» пусть и на два года, но основательно забетонировал полузащиту. Украинский волнорез в первый же сезон помог питерцам впервые в современной истории победить в РФПЛ. Далее «Зенит» и Тимощук только развивали успех – Кубок и Суперкубок УЕФА, а также Суперкубок страны следом пополнили трофейную комнату.

В 2009-м Тимощук уехал в бундеслигу и выиграл с «Баварией» все: чемпионат, кубок (дважды) и суперкубок (тоже дубль) Германии, а также Лигу чемпионов. Безусловно, Анатолий не являлся железным игроком основы клуба из Мюнхена, но разве это так важно?

Триумф в Германии остался в прошлом, и хавбек вернулся в «Зенит». Будучи игроком подмены у Лучано Спаллетти, Тимощук снова взял золото РФПЛ (в сезоне-2014/15).

ВАГНЕР (ЦСКА)

Возможно, лучший легионер в истории российского футбола появился в ЦСКА в 2004-м. Евгений Гинер заплатил за перспективного форварда «Палмейраса» 6,2 млн.евро и не прогадал. На долгие годы темнокожий паренек с цветными косичками стал одним из главных символов армейцев внутри страны и за ее пределами.

В 2009-м случилась первая командировка Лава на родину. На год потерявшего былую прыть страйкера арендовал все тот же «Палмейрас», затем, в 2010-м, игрока командировали во «Фламенго». Вагнер попросил армейских боссов продлить аренду, но руководство ответило отказом. 2012 год – и та же история: Вагнер перешел во «Фламенго» еще раз. Потом вернулся в ЦСКА.

Но, как оказалось, ненадолго. Спустя год, в январе 2013-го за 12 млн. евро футболиста перебросили в китайский «Шаньдун Лунэн».

Мотаясь между континентами, бразилец заставил трофеями шкаф в свой бразильском доме: Вагнер дважды брал Кубок Америки (2004, 2007), стал чемпионом страны (2015) и победителем бразильской Серии Б (2003). Европа осыпала спортсмена не хуже: три чемпионства, шесть кубков и четыре суперкубка России и, конечно, Кубок УЕФА (2005).

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Сейду ДУМБИЯ (ЦСКА)

Еще один яркий форвард ЦСКА. Купленный в 2010-м у «Янг Бойз», Думбия перебрался в команду Леонида Слуцкого ближе к лету, хотя о соглашении с футболистом объявили после Нового года. Думбия не сразу впитал философию ЦСКА: быстрее понять партнеров мешали травмы, преследующие футболиста первые полгода российской карьеры. А в сезоне-2011/12 ивуариец стал лидером команды и с 13 голами стал лучшим бомбардиром.

И обратил на себя внимание топ-клубов Европы. ЦСКА, почти всегда выгодно продававший лидеров, выручил за переход форварда в «Рому» около 19 млн. евро (включая бонусы). Дело было в январе 2015-го.

После неудачного дебюта в серии А спортивный директор римлян Вальтер Сабатини усомнился в классе ивуарийца: мол, покупать нападающего во время паузы в чемпионате России и после Кубка Африки было ошибкой. 2 гола в 13 играх только подтвердили сказанное. В итоге летом того же года ЦСКА в силу кадровых проблем обратился в «Рому»: отдайте-ка нам Думбия, хотя бы до конца года. На предложение стоимостью в миллион евро в Риме ответили согласием.

Что было дальше, известно: ивуариец вернулся в Италию в прошлом межсезонье и после этого не сыграл за команду ни одного матча. Лучано Спаллетти отказался от услуг нападающего, в связи с чем Думбия колесит по арендам. Сперва был «Ньюкасл», а сейчас – «Базель».

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Иржи ЯРОШИК (ЦСКА, «Крылья Советов»)

Чех оказался в России в 2003-м и сразу помог ЦСКА взять первое золото чемпионата России в современной истории, а годом позже – и Суперкубок страны. Хавбек, по-настоящему раскрывшийся в пражской «Спарте», за два сезона в России стал незнаемым элементом в механизме Валерия Газзаева.

Прогресс полузащитника не остался незамеченным, и в 2005 году Иржи уехал к Жозе Моуриньо в «Челси». Карьера в Англии у Ярошика не задалась: пусть он и стал чемпионом, но провел за год в английской премьер-лиге только три встречи.

Сумасшедшая конкуренция в средней линии на «Стэмфорд Бридж» выбросила Иржи в «Бирмингем», где он играл в аренде (24 матча, 5 голов). Правда, остаться в премьер-лиге «Бирмингем» не смог. Как и Ярошик в «Челси».

Дальше был чемпионский «Селтик», победа над «Спартаком» в Лиге чемпионов и возвращение в Россию. За «Крылья Советов» Ярошик провел сезоны 2008 и 2009 годов, и вместе с командой стал сначала четвертым, а потом пятым.

Иржи был основным игроком самарцев на протяжении двух лет, но поругавшись с руководством из-за задержек зарплаты, уехал в «Сарагосу». При этом недополучив от бывшего клуба примерно миллион долларов.

…Легионеров, возвращавшихся в чемпионат России много: можно вспомнить, например, Эмира Спахича, Мартина Иранека, Гарри О’Коннора. Но мы вспомнили тех, кто добился действительно чего-то добился в России и за ее пределами.

Бранислав Иванович: У меня было большое желание вернуться в Россию


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