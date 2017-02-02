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Александр Овечкин попал шайбой в голову судье. А тот улыбается! (видео)

Павел Лысенков
Павел Лысенков
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Александр Овечкин попал шайбой в голову судье. А тот улыбается! (видео)

Удивительный эпизод с участием Александра Великого произошел в матче «Вашингтон» - «Бостон» (5:2).


Середина первого периода, счет 1:0 в пользу «Вашингтона». В атаку летит Александр Овечкин.

Очень сильный бросок по воротам, но шайба не попадает в сетку, а отскакивает от борта – и летит прямо в голову арбитру!

Представляете?

Бедняга просто рухнул на лед, обхватив голову руками.

Но самое поразительное – мужик встал, а на его лице была улыбка.

Мол, ничего страшного, не переживайте за меня. А то матч по телевизору смотрит беременная жена или пожилая мама, им лучше не волноваться.

Ну это хоккей, все бывает. Вот недавно на матче «Спартак» - СКА попали шайбой в голову девочке, и там тоже был нелепый рикошет.

Конечно, Овечкин в этом эпизоде не виноват. Но зацепило, что он не поехал к арбитру, чтобы извиниться, как-то его подбодрить. Только Ти-Джей Оши катался рядом с судьей, И спасибо врачу «Вашингтона», который моментально выскочил на лед и оказал рефери первую медицинскую помощь.

Наверное, Александр Овечкин не сразу понял, что произошло. А потом уже укатил на лавку.

Как Овечкин забил гол №550. Этот рубеж в НХЛ покорили только 27 человек

Надо сказать, что шайба постоянно попадает арбитрам в лицо.

Посмотрите YouTube – там таких роликов миллион.


Вот подбили судью Кулакова


Вот Никита Зайцев, еще защитник «Сибири», подстрелил Романа Гофмана.

Самая трагическая история, вы помните, произошла в Чехии, когда судья Павел Лаинка после попадания шайбы в голову был госпитализирован, а через две недели скончался в больнице.

Ну а этот случай с Овечкиным уникален тем, что судья улыбался.

Вот это мы видим впервые.

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