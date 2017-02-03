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«Зенит» все-таки отпустит Ломбертса. Свежие трансферные новости и слухи

Геннадий Никитов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
«Зенит» все-таки отпустит Ломбертса. Свежие трансферные новости и слухи
Источник: «Советский спорт»

«Советский спорт» рассказывает о том, что произошло на трансферном рынке РФПЛ за минувшие сутки.

МАССОВЫЕ ТРАНСФЕРЫ «АНЖИ»

«Анжи» объявил о переходе в махачкалинский клуб очередных футболистов. Новичками клуба стали защитник Сергей Брызгалов, полузащитник Арсен Хубулов и нападающий Павел Долгов.

Брызгалов перешел в» Анжи» из «Терека», Хубулов – из «Кубани», а Долгов – из «Зенита-2».

Ожидается, что в ближайшее время клуб объявит о подписании контракта с форвардом Шамилем Асильдаровым.

ЛОМБЕРТС УЙДЕТ ИЗ «ЗЕНИТА» ЛЕТОМ

Защитник «Зенита» Николас Ломбертс все-таки покинет питерский клуб. Правда случится это лишь летом. Об этом футболист заявил в интервью Voetbalkrant.

– Мне пообещали, что летом я могу перейти в любой клуб, в который захочу. Я рассчитываю, что они выполнят свое обещание, – сказал Ломбертс.

Напомним, что игрок хотел покинуть «Зенит» нынешней зимой, но питерцы не отпустили Ломбертса. На услуги бельгийца претендуют «Андерлехт», «Брюгге», «Гент» и «Остенде».

ЭЗЗАТОЛЛАХИ ВЕРНУЛСЯ В «РОСТОВ», НО…

Полузащитник Саид Эззатоллахи присоединился к «Ростову» на сборе, который проходит в Белеке. Футболист подпишет новый контракт с донским клубом, но с большой долей вероятности будет отдан в аренду «Анжи» до конца сезона.

В клубе из Махачкалы готовы предоставить Эззатоллахи игровую практику. Что касается перспектив иранца в «Ростове», то тренерский штаб желто-синих рассчитывает на Саида, но уже в новом сезоне.

Что касается трансфера Павла Могилевца, то на данный момент переговоры между «Ростовом» и «Зенитом» заморожены, но существует вероятность, что полузащитник все-таки переберется на берега Дона до закрытия трансферного окна.

У МИРАНЧУКА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЛИШЬ ОТ «РУБИНА»

Представитель полузащитника «Локомотива» Алексея Миранчука Вадим Шпинев заявил о том, что его клиентом интересуется лишь «Рубин».

– У Миранчука есть действующий контракт с «Локомотивом». Предложение фактическое есть только от одной команды – «Рубина». Казанцы в письменном виде обратились в «Локомотив», у президента москвичей есть это предложение, – приводит слова Шпинева «Российская газета».

Напомним, что контракт Миранчука с «Локо» действует до конца 2017 года. Футболист отказался продлевать контракт с железнодорожниками и хочет покинуть московский клуб.

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