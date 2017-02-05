Аарон Джексон: Я не мог не стать фанатом «Пэтриотс». Они представляют мой дом

Сегодня ночью в Хьюстоне определится чемпион НФЛ – в Супербоуле сыграют «Нью-Ингленд Пэтриотс» и «Атланта Фэлконс». Одним из самых заинтересованных зрителей этого матча будет защитник баскетбольного ЦСКА Аарон Джексон – давний поклонник «Нью-Ингленда». В преддверии игры он рассказал «Советскому спорту» о любви к бостонской команде, и поделился своим прогнозом.

- Как ты начал болеть за «Пэтриотс»?

- Я из Новой Англии (так называется территория США, включающая в себя штаты Коннектикут, Мэн, Массачусетс, Нью-Гэмпшир, Вермонт и Род-Айленд). Все мои друзья болели за «Пэтриотс», все, с кем я играл в детстве, учителя в школе. Дома болели за «Даллас Ковбойз», но все мое окружение считало себя представителями Новой Англии. Можно сказать, я не мог не стать фанатом этой команды. Она представляет мой дом.

- Ты интересуешься разными видами спорта, у тебя есть татуировка «Хартфорд Уэйлерз», а ведь этой команды не существует уже 20 лет.

- Это идет от старшего брата, он был фанатом «Уэйлерз», и я вместе с ним. Все мы стремимся за старшими братьями, он был моим героем. Раз у него был свитер «Уэйлерз» - должен был быть и у меня. В той команде очень нравился Джефф О'Нил. Потом они переехали и стали «Каролиной Харрикейнз». Я болею за них тоже, помню времена братьев Стаалов. Но когда я уехал учиться в университет в Питтсбург, я несколько раз бывал на матчах «Пингвинз», мне очень понравилась атмосфера, и стал болеть и за них тоже. Я профессиональный баскетболист, и в этом виде мне сложно за кого-то болеть. Что же касается бейсбола, хоккея или американского футбола - я зритель и болельщик. Это нормально, что у меня есть пристрастия.

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- Как часто ты смотришь матчи? И каким образом? Один из американцев, приезжавших играть в хоккей в «Сочи», первым делом спросил в твиттере – все хорошо, но как мне смотреть НФЛ?

- Я не люблю записи, обычно смотрю впрямую. Как правило, по воскресеньям у нас игры, НФЛ начинается в 21 час, и я как раз освобождаюсь после своего матча. Тем более, что в понедельник не надо вставать рано, так что и с ночными играми все хорошо. Матчи, которые играются в четверг - смотреть труднее. Но иногда приходится и записывать. Наша серия с УНИКСом игралась в те же дни, что и финал НБА. Конечно, когда у тебя в этот день своя игра - ты не будешь просыпаться в 5.30, чтобы посмотреть «Голден Стейт» - «Кливленд». С НФЛ меньше всего проблем, до наших решающих игр еще далеко, - у меня есть «gamepass», иногда я даже раньше ложусь и завожу будильник, чтобы не проспать ночной матч. Супербоул буду смотреть в ресторане «Чикаго Прайм», как и два года назад. Будут друзья, партнеры по ЦСКА. Я буду в майке «Пэтриотс» и буду на это время простым болельщиком.

- Как ты пережил это два года назад? Перехват Батлера в концовке, помнишь свои первые слова?

- Первые слова были неприличными, их нельзя печатать (смеется). Мы смотрели матч с игроками ЦСКА Сонни Уимзом и Кайлом Хайнсом. Они не болеют за «Пэтриотс», пришли за компанию. К тому моменту мы проиграли два последних Супербоула, это было так обидно... Должно же нам было повезти. Помню, я сорвал с себя майку и стал бегать по ресторану. Незабываемый вечер.

- Помнишь ли ты первый Супербоул «Пэтриотс» в 2001-м, с молодым Томом Брэйди?

- Да, конечно. Я был тогда в high school. Всю неделю на занятия все ходили в свитерах Пэтриотс, и Брэйди, в частности. Это был первый большой матч для «Нью-Ингленда» за долгое время. Учителя тоже были болельщиками, и понимали, что последнюю неделю мысли у всех были только о футболе. На следующий день после Супербоула у нас не было занятий, все смотрели чемпионский парад и веселились. Это было здорово.

- Что ты вообще думаешь о Брэйди? Это ведь уникальный игрок для своего вида спорта.

- Я очень его уважаю. Он был выбран на драфте в 6-м раунде, на него не ставили как на стартового квотербека. Он стал им после травмы Бледсоу, и это было серьезное испытание для него. Он справился и сразу выиграл чемпионат. Для меня это образец игрока в футбол, лучший игрок и квотербек всех времен. Он мой любимый атлет. Во всех видах спорта. Образец профессионализма, спокойствия, и умения продолжать делать то, что ты должен даже когда дела идут не так, как бы хотелось.

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- Несколько недель назад на американском ТВ обсуждался вопрос – кто лучший американский спортивный тренер прямо сейчас – Билл Беличик или Грег Попович. Большинство проголосовало за Билла.

- О, очень сложно выбрать. Но я, наверное, соглашусь, и проголосую за Беличика. Попович великий тренер, он создал великолепную команду, много с ней выиграл. Но он брал лучших, и делал из них лучшую команду. У Беличика такого не было. Он растил звезд сам. Брэйди был обычным игроком из 6-го раунда драфта. И таких было много. Команда менялась каждый год, а у Поповича костяк играл 10-12 лет. Умение менять состав и тренеров в штабе, и все равно оставаться на вершине - это уникальная черта. Это будет его 7-й супербоул, и вместе с ним этот путь целиком прошел только Брэйди. Это невероятно. Хотя я очень уважаю Поповича и то, что он делает.

- Как ты можешь описать, каким образом Беличик каждый год создает по сути новую команду? В этом году у нее, пожалуй, самая сильная защита за 15 лет.

- Он всегда был тренером, который строит игру от защиты. Без нее невозможно выигрывать титулы. Возьмем Дарелла Ревиса. Он был в Пэтриотс только один сезон. Беличик сделал его капитаном и ключевым игроком защиты. Он понимает, как многое зависит от защиты и доверия к ней. В Лиге много молодых игроков, оказывать давление на них очень важно для результата. А чтобы оказывать давление - ты должен быть уверен в своих силах. Беличик дает эту уверенность. И Ревис был у него ключевым игроком. Я думаю, сейчас Беличик построил практически защиту своей мечты, и может быть уверен в ней.

- Порой он творит настоящие чудеса. Посмотри на Криса Хогана. Его не знал никто, а сейчас он набирает 180 ярдов за игру. Как он это делает?

- О, Хоган. Он же вообще почти не играл в футбол в колледже. Играл в лакросс, и только один сезон в футбол. На драфте его никто не выбрал. Да, это игрок «из ниоткуда», его сделал Беличик. Отличный пример того, как работает тренер. Он не берет раскрученных игроков, он берет простых парней и делает из них звезд. Они растут, работая надо собой каждую неделю и прогрессируют. Умение развивать заложенные в человеке качества - очень важная черта тренера. Конечно, можно сказать, с Томом Брэйди сыграет любой принимающий. Но это не так. Парни раньше видели Тома только по ТВ, а теперь они тренируются с ним, и сами становятся сильнее. Это система, которая работает уже много лет, Хоган не первый. И не последний.

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- Почему Беличик так любит «плохих парней»? В Америке шутят – «если у тебя проблемы, «Пэтриотс» ждут тебя».

- Я думаю, это вопрос психологии. Беличик верит в «второй шанс», в то, что все можно изменить. Если у игрока возникли неприятности в быту, это не означает, что он стал плохим игроком. И это вопрос не только спортивного развития команды «Пэтриотс». Это жизненный вопрос. Нужно уметь давать людям второй шанс, и готовить их так, чтобы они могли его использовать. Беличик очень тонко понимает психологию спортсмена.

- Тебя не смущают скандалы вокруг «Нью-Ингленда»? То нелегальная запись тренировок соперника, то спущенные мячи...

- Это спорт. Я полагаю, что любая команда ищет возможности для получения преимущества. Я играю в баскетбол, и точно знаю, что мяч всегда отскакивает по-разному. За этим должны следить судьи и лига. Тома в итоге дисквалифицировали, и он пропустил 4 игры. Думаю, этого более чем достаточно.

- Каков твой прогноз на Супербоул? На этот раз играют две пасовые команды, они похожи.

- Я бы сказал так: по моему мнению, MVP этого сезона (Мэтт Райан) играет против лучшего квотербека всех времен (Брэйди). Я всегда ошибаюсь в прогнозах, поэтому скажу, что Атланта выиграет. У нее все для этого есть, Райан установил рекорд по тачдаунам с разными принимающими. У Беличика отличная защита, но ей будет очень трудно. Я думаю, 35:28 в пользу Атланты. Что означает победу Пэтриотс, потому что я всегда ошибаюсь.