Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Бенди  Финляндия1 : 0Норвегия
Теннис  Джокович- : -Хачанов
Бенди  Швеция- : -Россия
Хоккей  Автомобилист- : -Йокерит
Футбол  Краснодар- : -Славия Прага
Футбол  Зенит- : -Оденсе
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Аарон Джексон: Я не мог не стать фанатом «Пэтриотс». Они представляют мой дом

Алексей Андронов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Аарон Джексон: Я не мог не стать фанатом «Пэтриотс». Они представляют мой дом
Источник: Associated Press

Сегодня ночью в Хьюстоне определится чемпион НФЛ – в Супербоуле сыграют «Нью-Ингленд Пэтриотс» и «Атланта Фэлконс». Одним из самых заинтересованных зрителей этого матча будет защитник баскетбольного ЦСКА Аарон Джексон – давний поклонник «Нью-Ингленда». В преддверии игры он рассказал «Советскому спорту» о любви к бостонской команде, и поделился своим прогнозом. 

- Как ты начал болеть за «Пэтриотс»?
- Я из Новой Англии (так называется территория США, включающая в себя штаты Коннектикут, Мэн, Массачусетс, Нью-Гэмпшир, Вермонт и Род-Айленд). Все мои друзья болели за «Пэтриотс», все, с кем я играл в детстве, учителя в школе. Дома болели за «Даллас Ковбойз», но все мое окружение считало себя представителями Новой Англии. Можно сказать, я не мог не стать фанатом этой команды. Она представляет мой дом.

- Ты интересуешься разными видами спорта, у тебя есть татуировка «Хартфорд Уэйлерз», а ведь этой команды не существует уже 20 лет.
- Это идет от старшего брата, он был фанатом «Уэйлерз», и я вместе с ним. Все мы стремимся за старшими братьями, он был моим героем. Раз у него был свитер «Уэйлерз» - должен был быть и у меня. В той команде очень нравился Джефф О'Нил. Потом они переехали и стали «Каролиной Харрикейнз». Я болею за них тоже, помню времена братьев Стаалов. Но когда я уехал учиться в университет в Питтсбург, я несколько раз бывал на матчах «Пингвинз», мне очень понравилась атмосфера, и стал болеть и за них тоже. Я профессиональный баскетболист, и в этом виде мне сложно за кого-то болеть. Что же касается бейсбола, хоккея или американского футбола - я зритель и болельщик. Это нормально, что у меня есть пристрастия.

Аарон Джексон
Аарон ДжексонИсточник: «Советский спорт»

Навстречу Супербоулу: главный матч Америки в карточках

- Как часто ты смотришь матчи? И каким образом? Один из американцев, приезжавших играть в хоккей в «Сочи», первым делом спросил в твиттере – все хорошо, но как мне смотреть НФЛ?
- Я не люблю записи, обычно смотрю впрямую. Как правило, по воскресеньям у нас игры, НФЛ начинается в 21 час, и я как раз освобождаюсь после своего матча. Тем более, что в понедельник не надо вставать рано, так что и с ночными играми все хорошо. Матчи, которые играются в четверг - смотреть труднее. Но иногда приходится и записывать. Наша серия с УНИКСом игралась в те же дни, что и финал НБА. Конечно, когда у тебя в этот день своя игра - ты не будешь просыпаться в 5.30, чтобы посмотреть «Голден Стейт» - «Кливленд». С НФЛ меньше всего проблем, до наших решающих игр еще далеко, - у меня есть «gamepass», иногда я даже раньше ложусь и завожу будильник, чтобы не проспать ночной матч. Супербоул буду смотреть в ресторане «Чикаго Прайм», как и два года назад. Будут друзья, партнеры по ЦСКА. Я буду в майке «Пэтриотс» и буду на это время простым болельщиком.

- Как ты пережил это два года назад? Перехват Батлера в концовке, помнишь свои первые слова?
- Первые слова были неприличными, их нельзя печатать (смеется). Мы смотрели матч с игроками ЦСКА Сонни Уимзом и Кайлом Хайнсом. Они не болеют за «Пэтриотс», пришли за компанию. К тому моменту мы проиграли два последних Супербоула, это было так обидно... Должно же нам было повезти. Помню, я сорвал с себя майку и стал бегать по ресторану. Незабываемый вечер.

- Помнишь ли ты первый Супербоул «Пэтриотс» в 2001-м, с молодым Томом Брэйди?
- Да, конечно. Я был тогда в high school. Всю неделю на занятия все ходили в свитерах Пэтриотс, и Брэйди, в частности. Это был первый большой матч для «Нью-Ингленда» за долгое время. Учителя тоже были болельщиками, и понимали, что последнюю неделю мысли у всех были только о футболе. На следующий день после Супербоула у нас не было занятий, все смотрели чемпионский парад и веселились. Это было здорово.

Источник: Reuters

- Что ты вообще думаешь о Брэйди? Это ведь уникальный игрок для своего вида спорта.
- Я очень его уважаю. Он был выбран на драфте в 6-м раунде, на него не ставили как на стартового квотербека. Он стал им после травмы Бледсоу, и это было серьезное испытание для него. Он справился и сразу выиграл чемпионат. Для меня это образец игрока в футбол, лучший игрок и квотербек всех времен. Он мой любимый атлет. Во всех видах спорта. Образец профессионализма, спокойствия, и умения продолжать делать то, что ты должен даже когда дела идут не так, как бы хотелось.

Билеты, трава и о-о-очень много денег: Супербоул все ближе

- Несколько недель назад на американском ТВ обсуждался вопрос – кто лучший американский спортивный тренер прямо сейчас – Билл Беличик или Грег Попович. Большинство проголосовало за Билла.
- О, очень сложно выбрать. Но я, наверное, соглашусь, и проголосую за Беличика. Попович великий тренер, он создал великолепную команду, много с ней выиграл. Но он брал лучших, и делал из них лучшую команду. У Беличика такого не было. Он растил звезд сам. Брэйди был обычным игроком из 6-го раунда драфта. И таких было много. Команда менялась каждый год, а у Поповича костяк играл 10-12 лет. Умение менять состав и тренеров в штабе, и все равно оставаться на вершине - это уникальная черта. Это будет его 7-й супербоул, и вместе с ним этот путь целиком прошел только Брэйди. Это невероятно. Хотя я очень уважаю Поповича и то, что он делает.

- Как ты можешь описать, каким образом Беличик каждый год создает по сути новую команду? В этом году у нее, пожалуй, самая сильная защита за 15 лет.
- Он всегда был тренером, который строит игру от защиты. Без нее невозможно выигрывать титулы. Возьмем Дарелла Ревиса. Он был в Пэтриотс только один сезон. Беличик сделал его капитаном и ключевым игроком защиты. Он понимает, как многое зависит от защиты и доверия к ней. В Лиге много молодых игроков, оказывать давление на них очень важно для результата. А чтобы оказывать давление - ты должен быть уверен в своих силах. Беличик дает эту уверенность. И Ревис был у него ключевым игроком. Я думаю, сейчас Беличик построил практически защиту своей мечты, и может быть уверен в ней.

- Порой он творит настоящие чудеса. Посмотри на Криса Хогана. Его не знал никто, а сейчас он набирает 180 ярдов за игру. Как он это делает?
- О, Хоган. Он же вообще почти не играл в футбол в колледже. Играл в лакросс, и только один сезон в футбол. На драфте его никто не выбрал. Да, это игрок «из ниоткуда», его сделал Беличик. Отличный пример того, как работает тренер. Он не берет раскрученных игроков, он берет простых парней и делает из них звезд. Они растут, работая надо собой каждую неделю и прогрессируют. Умение развивать заложенные в человеке качества - очень важная черта тренера. Конечно, можно сказать, с Томом Брэйди сыграет любой принимающий. Но это не так. Парни раньше видели Тома только по ТВ, а теперь они тренируются с ним, и сами становятся сильнее. Это система, которая работает уже много лет, Хоган не первый. И не последний.

«Ледяной Мэтт» и «Тихий убийца» – главные «Соколы» Супербоула

- Почему Беличик так любит «плохих парней»? В Америке шутят – «если у тебя проблемы, «Пэтриотс» ждут тебя».
- Я думаю, это вопрос психологии. Беличик верит в «второй шанс», в то, что все можно изменить. Если у игрока возникли неприятности в быту, это не означает, что он стал плохим игроком. И это вопрос не только спортивного развития команды «Пэтриотс». Это жизненный вопрос. Нужно уметь давать людям второй шанс, и готовить их так, чтобы они могли его использовать. Беличик очень тонко понимает психологию спортсмена.

- Тебя не смущают скандалы вокруг «Нью-Ингленда»? То нелегальная запись тренировок соперника, то спущенные мячи...
- Это спорт. Я полагаю, что любая команда ищет возможности для получения преимущества. Я играю в баскетбол, и точно знаю, что мяч всегда отскакивает по-разному. За этим должны следить судьи и лига. Тома в итоге дисквалифицировали, и он пропустил 4 игры. Думаю, этого более чем достаточно.

- Каков твой прогноз на Супербоул? На этот раз играют две пасовые команды, они похожи.
- Я бы сказал так: по моему мнению, MVP этого сезона (Мэтт Райан) играет против лучшего квотербека всех времен (Брэйди). Я всегда ошибаюсь в прогнозах, поэтому скажу, что Атланта выиграет. У нее все для этого есть, Райан установил рекорд по тачдаунам с разными принимающими. У Беличика отличная защита, но ей будет очень трудно. Я думаю, 35:28 в пользу Атланты. Что означает победу Пэтриотс, потому что я всегда ошибаюсь.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Стоимость рекламного времени в трансляциях Супербоула побила рекордыРеализация прав на телетрансляцию и размещение рекламы в рамках Супербоула – важнейшая статья доходов NFL.Трансляция Супербоула побьет рекорды по телерейтингамСегодняшняя трансляция Супербоула, как ожидается, побьет рекорды телепросмотров.Навстречу Супербоулу: главный матч Америки в карточкахНавстречу Супербоулу: главный матч Америки в карточках«Советский спорт» уже писал о предстоящем Супербоуле со всех сторон. Пришло время просто выдохнуть и приготовиться наслаждаться.Билеты, трава и о-о-очень много денег: Супербоул все ближеБилеты, трава и о-о-очень много денег: Супербоул все ближе«Советский спорт» рассказывает о той атмосфере, которая царит в преддверии Супербоула.Билеты на Супербоул стремительно растут в последние перед матчем дниАмериканские болельщики начали проявлять значительно больший интерес к билетам на «Супербоул», когда за матча осталось всего несколько дней. До этого цены у перекупщиков последовательно снижались, однако на этой неделе, по мере приближения игры, начался резкий подъём.«Ледяной Мэтт» и «Тихий убийца» – главные «Соколы» Супербоула«Ледяной Мэтт» и «Тихий убийца» – главные «Соколы» СупербоулаТе, кто следит за НФЛ хотя бы несколько лет, прекрасно и в большом объеме знают о «Нью-Инглэнд Пэтриотс».«Нью-Инглэнд Пэтриотс» и спущенные мячи. Причем здесь Трамп?«Нью-Инглэнд Пэтриотс» и спущенные мячи. Причем здесь Трамп?Дональд Трамп сказал, что Брэйди – это его большой друг. Но сказал нынешний президент США и то, что Брэйди – победитель.Беличик или Брэйди? Навстречу СупербоулуБеличик или Брэйди? Навстречу Супербоулу«Советский спорт» рассказал подробно и об «Атланте Фэлконз», и начал рассказ о фаворитах предстоящего финала – «Нью-Инглэнд Пэтриотс».Супербоул все ближе. Кто главный в «Нью-Инглэнд Пэтриотс»?Супербоул все ближе. Кто главный в «Нью-Инглэнд Пэтриотс»?Продолжаем знакомиться подробнее с некоторыми звездами игры, намеченной на 5 февраля.«Фэлконз» – команда будущего, играющая в настоящем«Фэлконз» – команда будущего, играющая в настоящемСегодня знакомимся подробнее с некоторыми звездами игры, намеченной на 5 февраля.Война между Севером и ЮгомВойна между Севером и ЮгомДмитрий Донской рассказывает о предстоящем финале Супербоула.Супербоул: ажиотаж и антуражСупербоул: ажиотаж и антуражНа прошедших выходных определились участники одного из самых зрелищных спортивных мероприятий года – 51-го «Супербоула».В Супербоуле встретятся «Соколы Атланты» и «Патриоты Новой Англии»В Супербоуле встретятся «Соколы Атланты» и «Патриоты Новой Англии»Команда НФЛ США «Atlanta Falcons» во второй раз в своей истории стала участником финальной игры за звание чемпиона НФЛ – Супербоула.Том Брэйди на дороге к абсолютному величиюТом Брэйди на дороге к абсолютному величиюДмитрий Донской знакомит нас со звёздами предстоящего Супербоула.Супербоул – вершина всего. Почему американский футбол так популярен в СШАСупербоул – вершина всего. Почему американский футбол так популярен в СШАЧто ни говори, но любят американцы быть всегда и везде первыми.Мы чужие на этом празднике жизни? Дмитрий Донской про СупербоулМы чужие на этом празднике жизни? Дмитрий Донской про СупербоулПочему он может быть интересным, в том числе тем, кто живет в России и не особо даже знает правила американского футбола.Аарон Джексон: Финал четырех Евролиги нужно перенести из СтамбулаЗащитник ЦСКА Аарон Джексон призывает перенести Финал четырех баскетбольной Евролиги из Стамбула. В связи с недавним терактом он считает, что могут возникнуть проблемы с безопасностью.Димитрис Итудис: ЦСКА проводит хороший игровой отрезокГлавный тренер ЦСКА Димитрис Итудис оценил игру команды в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Нижним Новгородом» (105:78).Аарон Джексон: Николс показал, что у него в «Панатинаикосе» все в порядкеЗащитник московского ЦСКА Аарон Джексон считает, что бывший баскетболист армейцев Деметрис Николс своей игрой за «Панатинаикос» в матче против бывшего клуба показал, что в новой команде у него все в порядке.Аарон Джексон: Всем шампанского за испытанную больЗащитник ЦСКА Аарон Джексон после победы своего клуба в Единой Лиге ВТБ отметил, что ЦСКА уже по ходу сезона сам подготовил себя к чемпионству.
Главные новости
Футбол
Жозе Моуринью: Я не могу просто взять и стереть 5 лет в паспорте Кэррика
Футбол
Дмитрий Селюк: Я не говорю, что Луис Адриано – ужасный футболист, а Фарфан вообще нулевой
Футбол
Агент: У Шандао есть предложения из Америки и Китая, но он хочет остаться в России
Футбол
Игроки «Шанхай Шеньхуа» измазали лицо Тевеса праздничным тортом (видео)
Теннис
Владимир Камельзон: Победа сербов над сборной России в матче Кубка Дэвиса вполне закономерна
Футбол
«Интер» предлагает Конте 4-летний контракт и 400 миллионов евро на усиление состава
Футбол
Суперкубок России-2017 пройдет либо на стадионе «Локомотив», либо на «Арене ЦСКА»
Хоккей
Александр Овечкин: «Вашингтон» играл с «Монреалем» максимально просто, чтобы не допускать ошибок
Футбол
Александр Кержаков: Надо развеивать миф о том, что футболисты глупы
Футбол
Александр Кержаков: Луческу работает над серьезным контролем мяча
все новости
Аарон Джексон
Аарон Джексонвсе новости
Супербоул
Супербоул