«Просто покати – забью». Аршавин заставляет аплодировать и ностальгировать

Корреспондент «Советского спорта» сходил на контрольный матч «Кайрата», за который играет Андрей Аршавин, и понял, кого и чего не хватает сборной России.

За 10 минут до матча Аршавин, которому в мае - 36, в стильной серой шапке разминался в режиме «релакс». Слегка лениво наносил удары, по-доброму подначивал партнеров…

- Просто покати – забью, - шутил он. Но не забивал.

А потом начался матч. Андрей перекрестился и в первой же атаке, едва встретившись с мячом, сделал гол. Да, ему не обязательно забивать самому. Аршавин может все придумать для других. Андрей, получив мяч спиной к воротам, ушел от защитника, а вторым касанием вывел один на один с вратарем соперника Гоу (он не так давно играл за «Краснодар»). Причем вывел так, что ивуариец мог бы посмотреть в интернете последние новости – и только потом забивать. Игроки побежали радоваться, а Аршавин сосредоточено шел на свою половину поля.

- Шава, браво, Шава! – крикнул ему главный тренер «Кайрата» Кахабер Цхададзе.

А я смотрел на этот гол, на Аршавина – и словно в 2008 год возвращался. Казалось, сейчас на фланг выбежит Торбинский и забьет еще. А потом будет радостная куча мала, Хиддинк с Корнеевым исполнят забавно-незабываемый победный танец…

Так уж вышло, что чемпионат Казахстана в России не показывают, кубанский этап карьеры Аршавина не хочется вспоминать ни мне, ни тем более Андрею. Хотелось вспомнить сборную России, за которую болелось. А не просто инертно сопереживалось.

И глядя на игру Аршавина, фрагменты из игры той сборной вспомнились. В каждом движении Андрея был класс. Он не так часто шел в обводку, как обычно, когда, например, до хруста скручивал позвонки защитникам в английской премьер-лиге, но качество паса было по-прежнему на высоте.

Может, все из-за Аршавина, но «Кайрат» впечатлил. Это команда уровня первой восьмерки РФПЛ. Болгар, которые, пару дней назад сыграли вничью с «Ростовом» (2:2), «Кайрат» укатывал в мягкий газон. И утрамбовывал криками «там накрываем!» от Цхададзе. До 75-й минуты пловдивские железнодорожник могли только догадываться о существовании ворот на противоположной половине (они в итоге проиграли 2:4).

В первом тайме Аршавин играл на ближней к трибуне бровке. Можно было слышать, как активно он подсказывал партнерам. И в live-режиме общался с главным тренером. Еще недавно Андрей говорил, что тренером вряд ли станет. Мол, слишком несдержанный для этой профессии. Но, увидев и услышав его в игре, не стал бы так категорично утверждать.

Андрей Аршавин. Фото fckairat.com

Что интересно, подсказ был не только по отдельном моментам, но и в целом по игре. Например, в середине первого тайма Аршавин предложил передвинуть одного из футболистов ближе к штрафной площади соперника во время прессинга. При этом Андрей не выглядел академиком с тросточкой. Были и подкаты, и игра в защите. Были крики от тренера: «Шава, ты где?». На них форвард реагировал резким рывком. И даже после замены Аршавин продолжал оставаться в игре, подсказывая молодым футболистам уже из-за кромки.





Потому что ему не все равно. Известная история – прежде, чем подписать контракт с «Кайратом», Аршавин месяц тренировался с командой, чтобы доказать, что готов. И сам настоял на том, чтобы в соглашении был пункт, по которому с ним в любой момент какого-либо из трансферных окон могли разорвать контракт. Чтобы не подводить людей, давших ему шанс.

Кажется, и сборную России Андрей не подведет, выпади ему шанс вернуться. Мне, как Кахаберу Цхададзе, захотелось если не крикнуть, хоть спросить: «Шава, ты где?». Но спрашивать-то надо главного тренера сборной – Станислав Черчесов сейчас, кстати, в командировке в Турции. Вдруг и на игру «Кайрата» заглянет?

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