Писарев, Хохлов, Евсеев и еще 4 тренера ПФЛ, которых вы точно знаете
«Советский спорт в
Санкт-Петербурге» – о тех, кто не побоялся выбрать сложный тренерский путь:
поднять команду с самого дна российского футбола.
Николай Писарев, первый клуб в качестве главного тренера
«Олимпиец» (Нижний
Новгород), 2-е место в зоне «Урал-Поволжье», 4 очка отставания от лидера
Когда возглавил: 2017-й
Сразу после окончания игровой карьеры Писарев по году
поработал в тренерском штабе «Краснозаменска» в ЛФЛ, «Крыльях Советов» и
«Уралане» в премьер-лиге. После этого пять лет в пляжном футболе, где сначала
Писарев был играющим тренером.
Весь тренерский опыт Писарева в качестве главного ограничен
работой с молодежной сборной России, которой он руководил с 2010 по 2016 год,
совмещая работу в «молодежке» с постом спортивного директора РФС.
«Олимпиец» – первый клуб в карьере Писарева, где он будет
главным. В команде есть и те, с кем Писарев работал в молодежной сборной России.
Например, Игорь Ламбарский провел 8 матчей за «молодежку».
Еще за «Олимпиец» продолжает выступать 37-летний Антон
Хазов, который провел более 200 матчей в премьер-лиге за московское «Динамо»,
ярославский «Шинник», нижегородскую «Волгу» и томскую «Томь».
Вадим Евсеев, первый клуб в качестве главного тренера
«Текстильщик» (Иваново),
7-е место в зоне «Запад», 15 очков отставания от лидера
Когда возглавил: 2017-й
Евсеев начал тренировать именно в Иваново в тренерском штабе
Дмитрия Парфенова. Через год Вадим принял предложение «Амкара» и вместе с
Андреем Карякой стал ассистентом Гаджи Гаджиева.
В январе 2017-го Евсеев вернулся в Иваново, но теперь он
будет в «Текстильщике» главным. В первую очередь, Вадим пообещал вернуть на
стадион болельщиков, которые в последнее время перестали заполнять стадион.
Владимир Маминов, четвертый клуб в качестве главного тренера
«Солярис» (Москва), 6-е
место в зоне «Запад», 15 очков отставания от лидера
Когда возглавил: 2016-й
Карьера Маминова началась очень стремительно: после
отстранения Рахимова в 2009-м Владимир стал и.о. главного тренера «Локомотива»,
а еще через два года он в той же роли сменил португальца ЖозеКоусейру.
Затем были номинальные полгода в «Рубине», где Маминов
числился главным тренером до того, как Ринат Билялетдинов получил лицензию Pro.
В 2014-м Маминов пришел в «Химки» и занял четвертое место в
ПФЛ, а потом, после годичной паузы, возглавил московский «Солярис». В нынешнем
сезоне с одним из самых слабых составов в лиге держится в середине таблицы.
Дмитрий Хохлов, третий клуб в качестве главного тренера
«Динамо-2» (Москва), 4-е
место в зоне «Запад», 14 очков отставания от лидера
Когда возглавил: 2017-й
Почти всю тренерскую карьеру Хохлов провел в системе
«Динамо»: ассистент главного тренера, и.о главного, главный тренер молодежной
команды. Всего на три месяца Хохлов отлучался из московского клуба, но работа в
«Кубани» ничего хорошего не принесла.
– Негативный опыт – тоже опыт, – так оценивает время в
«Кубани» сам Хохлов. – Хотя, конечно, любой человек пытается этого негативного
опыта избежать, но он очень многое мне дал. Много пищи для размышлений.
Какие-то вещи я переосмыслил. Не могу сказать, что время прошло даром
Теперь Хохлов снова вернулся в «Динамо» и будет работать с
дублем, который стал единственной командой лиги, сумевшей обыграть лидера
турнира – петербургское «Динамо».
Александр Точилин, первый клуб в качестве главного тренера
«Динамо-СПб»,
1-е место в зоне «Запад», 7 очков преимущества от ближайшего соперника
Когда возглавил: 2015-й
В петербургском «Динамо» летом 2015-го поменялось все, в том
числе руководство. Новые менеджеры решили пригласить совершенно неопытного
Точилина и не ошиблись. Уже на второй сезон он вывел «Динамо СПб» в лидеры на
Западе, а сомнений в том, что в следующем сезоне в ФНЛ появится еще одна
команда из Петербурга, почти нет.
Виктор Булатов, пятый клуб в качестве главного тренера
«Торпедо» (Москва), 4-е
место в зоне «Центр», 4 очка отставания от лидера
Когда возглавил: 2016-й
Тренер Виктор Булатов стал известен в России по работе с
тульским «Арсеналом»: сначала с молодежной командой, а затем и с главной, в
которой он сменил Дмитрия Аленичева. Но еще до «Арсенала» у Булатова был опыт
работы в московской «Нике», смоленском «Днепре» и пензенском «Зените».
После ухода из «Зенита» Булатов пытается что-то сделать с погибающим «Торпедо». Четвертое место, которое занимает «Торпедо» при полном отсутствии финансирования, можно считать большим успехом.
Денис Попов, второй клуб в карьере в качестве главного тренера
«Дружба» (Майков), 13-е
место в зоне «Юг», 24 очка отставания от лидера
Когда возглавил: 2016-й
Майкопская «Дружба» – тренерский дебют в профессиональном
футболе для бывшего форварда ЦСКА и сборной России Дениса Попова. Ранее
специалист работал с любительским клубом «Спартак» из Геленджика.
Нынешний сезон у Попова и его «Дружбы» не складывается:
всего два очка до последнего места и вылет из Кубка России в первом же раунде.