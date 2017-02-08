Писарев, Хохлов, Евсеев и еще 4 тренера ПФЛ, которых вы точно знаете

«Советский спорт в Санкт-Петербурге» – о тех, кто не побоялся выбрать сложный тренерский путь: поднять команду с самого дна российского футбола.

Николай Писарев, первый клуб в качестве главного тренера

«Олимпиец» (Нижний Новгород), 2-е место в зоне «Урал-Поволжье», 4 очка отставания от лидера

Когда возглавил: 2017-й

Сразу после окончания игровой карьеры Писарев по году поработал в тренерском штабе «Краснозаменска» в ЛФЛ, «Крыльях Советов» и «Уралане» в премьер-лиге. После этого пять лет в пляжном футболе, где сначала Писарев был играющим тренером.

Весь тренерский опыт Писарева в качестве главного ограничен работой с молодежной сборной России, которой он руководил с 2010 по 2016 год, совмещая работу в «молодежке» с постом спортивного директора РФС.

«Олимпиец» – первый клуб в карьере Писарева, где он будет главным. В команде есть и те, с кем Писарев работал в молодежной сборной России. Например, Игорь Ламбарский провел 8 матчей за «молодежку».

Еще за «Олимпиец» продолжает выступать 37-летний Антон Хазов, который провел более 200 матчей в премьер-лиге за московское «Динамо», ярославский «Шинник», нижегородскую «Волгу» и томскую «Томь».

Вадим Евсеев, первый клуб в качестве главного тренера

«Текстильщик» (Иваново), 7-е место в зоне «Запад», 15 очков отставания от лидера

Когда возглавил: 2017-й

Евсеев начал тренировать именно в Иваново в тренерском штабе Дмитрия Парфенова. Через год Вадим принял предложение «Амкара» и вместе с Андреем Карякой стал ассистентом Гаджи Гаджиева.

В январе 2017-го Евсеев вернулся в Иваново, но теперь он будет в «Текстильщике» главным. В первую очередь, Вадим пообещал вернуть на стадион болельщиков, которые в последнее время перестали заполнять стадион.

Владимир Маминов, четвертый клуб в качестве главного тренера

«Солярис» (Москва), 6-е место в зоне «Запад», 15 очков отставания от лидера

Когда возглавил: 2016-й

Карьера Маминова началась очень стремительно: после отстранения Рахимова в 2009-м Владимир стал и.о. главного тренера «Локомотива», а еще через два года он в той же роли сменил португальца ЖозеКоусейру.

Затем были номинальные полгода в «Рубине», где Маминов числился главным тренером до того, как Ринат Билялетдинов получил лицензию Pro.

В 2014-м Маминов пришел в «Химки» и занял четвертое место в ПФЛ, а потом, после годичной паузы, возглавил московский «Солярис». В нынешнем сезоне с одним из самых слабых составов в лиге держится в середине таблицы.

Дмитрий Хохлов, третий клуб в качестве главного тренера

«Динамо-2» (Москва), 4-е место в зоне «Запад», 14 очков отставания от лидера

Когда возглавил: 2017-й

Почти всю тренерскую карьеру Хохлов провел в системе «Динамо»: ассистент главного тренера, и.о главного, главный тренер молодежной команды. Всего на три месяца Хохлов отлучался из московского клуба, но работа в «Кубани» ничего хорошего не принесла.

– Негативный опыт – тоже опыт, – так оценивает время в «Кубани» сам Хохлов. – Хотя, конечно, любой человек пытается этого негативного опыта избежать, но он очень многое мне дал. Много пищи для размышлений. Какие-то вещи я переосмыслил. Не могу сказать, что время прошло даром

Теперь Хохлов снова вернулся в «Динамо» и будет работать с дублем, который стал единственной командой лиги, сумевшей обыграть лидера турнира – петербургское «Динамо».

Александр Точилин, первый клуб в качестве главного тренера

«Динамо-СПб», 1-е место в зоне «Запад», 7 очков преимущества от ближайшего соперника

Когда возглавил: 2015-й

В петербургском «Динамо» летом 2015-го поменялось все, в том числе руководство. Новые менеджеры решили пригласить совершенно неопытного Точилина и не ошиблись. Уже на второй сезон он вывел «Динамо СПб» в лидеры на Западе, а сомнений в том, что в следующем сезоне в ФНЛ появится еще одна команда из Петербурга, почти нет.

Виктор Булатов, пятый клуб в качестве главного тренера

«Торпедо» (Москва), 4-е место в зоне «Центр», 4 очка отставания от лидера

Когда возглавил: 2016-й

Тренер Виктор Булатов стал известен в России по работе с тульским «Арсеналом»: сначала с молодежной командой, а затем и с главной, в которой он сменил Дмитрия Аленичева. Но еще до «Арсенала» у Булатова был опыт работы в московской «Нике», смоленском «Днепре» и пензенском «Зените».

После ухода из «Зенита» Булатов пытается что-то сделать с погибающим «Торпедо». Четвертое место, которое занимает «Торпедо» при полном отсутствии финансирования, можно считать большим успехом.

Денис Попов, второй клуб в карьере в качестве главного тренера

«Дружба» (Майков), 13-е место в зоне «Юг», 24 очка отставания от лидера

Когда возглавил: 2016-й

Майкопская «Дружба» – тренерский дебют в профессиональном футболе для бывшего форварда ЦСКА и сборной России Дениса Попова. Ранее специалист работал с любительским клубом «Спартак» из Геленджика.

Нынешний сезон у Попова и его «Дружбы» не складывается: всего два очка до последнего места и вылет из Кубка России в первом же раунде.