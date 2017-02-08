Роман Ротенберг: Хоккей должен превышать по рейтингу остальные виды спорта!

Первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг дал эксклюзивное интервью обозревателю «Советского спорта».

Во вторник сборная России по хоккею снова приехала в Санкт-Петербург. Последний раз главную команду страны видели в городе в сентябре, когда звездные энхаэловцы проводили выставочный матч в рамках Кубка мира против чехов. Ажиотаж вокруг той игры был очень большим!

Хоккеисты остановились в том же отеле, что и в сентябре. Каждый приезжал из своих клубов поодиночке, жесткого графика не было. Ребята поужинали и разошлись по номерам. В среду утром команда проведет тренировку в зале. Потом Кирилл Капризов и Игорь Шестеркин примут участие в спонсорской акции – поедут в один из торговых центров, где будут раздавать автографы болельщикам. В пять вечера состоится открытая тренировка сборной России.

«В «ЮБИЛЕЙНОМ» БУДЕТ АНШЛАГ»

- Мы помним, как сборная России проводила матч против чехов на Кубке мира, и это было тоже в «Юбилейном», - рассказывает Роман Ротенберг, с которым беседует обозреватель «Советского спорта». – Матч с Финляндией в рамках Шведских игр будет для нас таким же важным. Мы хотим это организовать еще лучше, чтобы устроить праздник для болельщиков. Игра сборной – это всегда большое событие для города. Да и сами хоккеисты это чувствуют, поэтому накал в матче будет самым высоким.

- Все билеты проданы?

- На сегодняшний день они еще остаются в продаже. Но нет сомнений, что в четверг будет аншлаг.

- Кирилл Капризов и Егор Рыков, ярко проявившие себя на молодежном чемпионате мира, могут дебютировать во взрослой сборной России.

- Да, это важно. Средний возраст нашей команды – 23 года. Получается, эта сборная на полгода старше, чем та, которая выступала в ноябре на «Кубке Карьялы». У нас есть преемственность поколений. Если ты хорошо проявил себя в молодежной или олимпийской сборной, то обязательно получишь шанс сделать шаг вперед.

Шведские Игры – это этап в подготовке к чемпионату мира. Для нас каждый турнир важен. Сейчас мы лидируем в Евротуре с отрывом в 6 очков от чехов. Нам нужно побеждать в каждом матче, и мы ждем, что лидеры проявят себя наилучшим образом.

«МЫ ЖДЕМ НОВОСТЕЙ ОТ ИИХФ»

- Матч с финнами состоится 9 февраля – ровно за год до Олимпиады в Пхенчхане. При этом нет ясности, поедут ли энхаэловцы в Корею. Понимают ли хоккеисты этой сборной России, что у них есть шанс поехать на Игры?

- Мы пристально следим за переговорами, общаемся с коллегами из ИИХФ и НХЛ. Полностью понимаем ситуацию. С другой стороны у нас нет предпочтений. Если НХЛ отпускает игроков, то мы этой ситуацией будем довольны.

В обратном случае, если Совет директоров НХЛ выступит против, то мы на это решение никак повлиять не сможем. У них есть свои бизнес-интересы. Поэтому ФХР будет просто ждать решения от ИИХФ, потому что мы входим в международную федерацию. Даты постоянно меняются – сначала был январь, теперь сроки сдвинулись на март. Как только мы получим официальную информацию, то будем отталкиваться от нее.

Сейчас мы находимся в режиме ожидания, но при этом активно привлекаем в сборную молодежь. Это лучшие игроки, которые у нас есть. И вы помните, как молодежь раньше проявляла себя на этапах Евротура в этом сезоне. Да, эти ребята имеют шанс попасть на Олимпиаду. Но в первую очередь нужно пробиться на чемпионат мира. Дверь ни для кого не закрыта.

«ВОТ КАК НАДО ИДТИ К ЦЕЛИ!»

- Универсиада на «Матч ТВ» имеет очень высокий рейтинг. Особенно все смотрят хоккей, где золото выиграла женская сборная России, а мужская вышла в финал. Вы удивлены таким интересом?

- Очень правильный вопрос. Мы ведь с чего начинали, когда я пришел в ФХР? С того, что у нас будет единый подход к каждой сборной России – обеспечение команды, назначение лучших тренерских кадров, система анализа и аналитики по лучшим мировым стандартам. В этом мы никак не уступаем Канаде, США, Финляндии, Швеции. Тем странам, где хоккей находится на высочайшем уровне.

Мы постоянно контактируем с федерациями, обмениваемся опытом, используем его в работе. У нас единый брендинг, форма команды. Так что таким рейтингом мы не удивлены. Все любят, когда сборная России побеждает.

Да, хотелось бы, чтобы наши коллеги еще больше внимания уделяли бы хоккею, продвигали его как продукт. Вот мы видим, как во Франции хорошо продвинули гандбол, дзюдо. Это ведь обычная работа телевидения. Мы считаем, что любой вид спорта можно раскрутить. Хоккей однозначно должен превышать по рейтингу остальные виды спорта. Но для этого нужно работать.

Есть конкурирующие виды спорта на телевидении – футбол, биатлон. Но это не значит, что мы должны показывать только их на «Матч ТВ» или Первом канале. С другой стороны надо делать хоккей привлекательнее, создавать разные программы. Вот почему люди так активно смотрят Универсиаду? Есть профи, которые глубоко разбираются в хоккее. А есть обыватели, которые видят по телевизору, что наши побеждают. Те же свитера, хорошая организация, красивая картинка. Обычные люди радуются не меньше, чем когда сборная выигрывает на чемпионате мира. Человек приходит с работы – и когда видит победу наших, то получает позитивные эмоции. Лучше работает на заводе, в офисе.

Вы же знаете, как старались девушки на Универсиаде, какая была самоотдача. Играли в меньшинстве, но бились, не сдавались. С этого же надо брать пример остальным сборным. Людям в обычной жизни. Вот как идти к цели, не опуская руки! Перебороть себя, когда очень тяжело.

А видели, как наши ребята победили канадцев в полуфинале? Тоже была жесткая борьба. Вот где рождается чувство патриотизма. Многие не понимали, зачем в ФХР внедряются эти технологии. Но теперь результат перед вами.

- Владислав Третьяк сообщил, что ФХР договорилась с Первым каналом, и все проблемы уже позади – в декабре там снова будет показан российский этап Евротура.

- Не совсем правильная трактовка. Я разговаривал с Владиславом Александровичем. Речь ведь о чем шла? Мы абсолютно точно дружим с Первым каналом, нашим давним партнером. Но с точки зрения ФХР мы должны найти наилучший вариант для показа своих матчей. Мы думаем о рейтинге, времени эфира, наших спонсорах. На сегодняшний день мы имеем несколько предложений, их рассматриваем. Один из вариантов – работать в прежнем формате с Первым каналом. Это надо взвесить, обдумать. Но решение не принято. У нас еще есть время.

СОСТАВ СБОРНОЙ РОССИИ

Вратари

Игорь Шестеркин (СКА), Илья Сорокин (ЦСКА), Илья Самсонов («Металлург» Мг).

Защитники

Захар Арзамасцев («Салават Юлаев»), Максим Осипов («Торпедо»), Виктор Антипин, Алексей Береглазов (оба – «Металлург» Мг), Владислав Гавриков, Илья Любушкин (оба – «Локомотив»), Альберт Яруллин, Дамир Мусин (оба – «Ак Барс»), Егор Рыков (СКА).

Форварды

Анатолий Голышев («Автомобилист»), Владимир Ткачев («Ак Барс»), Кирилл Капризов («Салават Юлаев»), Сергей Шумаков, Максим Шалунов, Степан Санников, Константин Окулов (все – «Сибирь»), Алексей Кручинин («Трактор»), Андрей Светлаков, Максим Мамин (оба – ЦСКА), Артем Федоров, Максим Карпов (оба – «Динамо» М), Николай Прохоркин (СКА).