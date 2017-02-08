Потолок Макеева. Михаил Борзыкин – о кадровом решении «Спартака»

Обозреватель «Советского спорта» вспоминает карьеру Евгения Макеева, которого вчера перевели в дубль «Спартака».

Последние слухи и новости о «Спартаке» непременно связаны с правым флангом обороны. На этом участке неспокойно: катастрофы нет, но усиление напрашивается. Лишним тому подтверждением стал перевод Макеева во вторую команду. Знаковое для «Спартака» событие. Из всех действующих футболистов красно-белых Евгений в клубе дольше всех. Восемь лет спустя после дебюта за основу он, 27-летний, уже ветеран. Хотя для кого-то все еще перспективный универсал, которому что-то мешает раскрыться.

Перевод Макеева в дубль говорит о том, что Массимо Каррера в него больше не верит. Да и как тут поверишь, если за полгода работы четче всего зафиксировалось в памяти, как оторопевший защитник стоит по колено в газоне, наблюдая за тем, как Тричковски одним ловким движением вышвыривает «Спартак» из еврокубков. Было это в августе, в матче с АЕК в отборе Лиги Европы. А потом Евгений надолго прописался в лазарете. И вернулся, когда у главного тренера уже давно сложилось представление обо всех. Кроме него.

Тут Макееву не повезло. Зато фортуна улыбалась ему раньше и очень долго. Приходили и уходили главные тренеры, менялось руководство клуба, проводились чистки состава. И только он оставался на плаву. Даже когда Макеев давно вышел из возраста «молодого и перспективного» и уже достиг своего потолка, оказавшегося, правда, невысоким, его все равно держали в основе. Одни ценили его за универсализм. Другие – за особый статус: все-таки почти свой воспитанник. И абсолютно все ценили его, конечно, за паспорт.

Говорят, Макеев – замечательный человек. Это здорово. Но ценить его как футболиста, наверное, не за что. Особый статус не должен давать никаких преференций, тем более что у «Спартака» таких воспитанников, разбросанных по премьер-лиге и ФНЛ, – целая армия. Да и универсализма никакого нет. Слишком красивое слово для банального затыкания дыр. Дальше всех пошел Валерий Карпин, сделавший из Макеева центрдефа. Примерно тогда и окрепла уверенность в том, что мир сходит с ума. Как минимум футбольный.

Макеев – изначально полузащитник. Это обычная для нашего времени история, когда крайние хавбеки становятся фулбеками; обратные примеры встречаются намного реже. Но не всем удается переквалифицироваться. Макеев так и не развил в себе необходимые для защитника навыки: выбор позиции, игра один в один, подстраховка. Он мог выдать один сильный матч из десяти. А еще два-три – провалить. Всегда выкладывался, проливая ручьи пота на зеленый газон. Равнодушным не был. Но – упирался в свой потолок.

А с тем, что потолок этот низкий, согласен и Каррера. Иначе не стал бы убирать игрока, способного закрыть три позиции, одна из которых – правый фланг обороны – так его беспокоит. Нынешнему «Спартаку» Макеев может дать не больше, чем он дал «Спартаку» предыдущих сборок. А дал он очень мало. Провел 202 матча, а вспомнить нечего. Только общий фон – «привозы», несуразность, валидол. Зато стал одним из символов смуты. И не только клуба, а всего нашего футбола с его бесконечно глупым, губительным лимитом.

Осталось понять, зачем 27-летнего защитника перевели в дубль, где должны обкатывать молодежь. То ли на Макеева спроса нет. То ли за разрыв контракта не хотят платить. В общем, это не совсем футбольная история. Но есть и футбольная. Вчера сообщалось не только о Макееве, но и о том, что универсал «Анжи» Тигиев достиг договоренности с клубом. Наверняка эти новости – звенья одной цепи. Тогда тем более все встает на свои места. Тигиев – парень-то сырой. Но с ним можно работать. Его потолок еще не познан.