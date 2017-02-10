Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Биатлон  Спринт. Женщины
Футбол  Бордо- : -ПСЖ
Футбол  Спартак- : -Осиек
Футбол  Наполи- : -Дженоа
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Нерукопожатные. Фуркад и еще 9 спортсменов, которым не протянули руку

Степан Чаушьян
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Нерукопожатные. Фуркад и еще 9 спортсменов, которым не протянули руку
Источник: Союз биатлонистов России (СБР)

Антон Шипулин и Александр Логинов отказались жать руку французу Мартену Фуркаду после финиша смешанной эстафеты на чемпионате мира по биатлону. Как бы наше телевидение ни старалось перевернуть эпизод вверх ногами, именно наши спортсмены не подали руку сопернику. Почему?

Причин много. Это и постоянные нападки со стороны француза на нашу сборную в самый разгар допинг-скандала. Это и мерзость, которую Фуркад написал под фотографией Логинова на его юбилейный день рождения. Это и грязный поступок, который французский спортсмен позволил себе, подрезав российского биатлониста во время передачи эстафеты.

Не прошло и нескольких часов, но этот эпизод уже обсосали до косточек. Что еще тут скажешь? Мы просто решили вспомнить другие громкие случаи, когда люди из мира спорта отказывались жать друг другу руки. И речь тут пойдет не о банальной обиде на замену в футбольном матче.

Увел жену у друга

Пожалуй, самой громкой из подобных историй является скандал между двумя футболистами, выступающими в итальянской Серии А, Макси Лопесом и Мауро Икарди. Это не единичный эпизод – Лопес никогда больше не подаст руки своему бывшему одноклубнику. Причина проста – Икарди увел жену у человека, которого называл своим другом. И ни капельки этом не жалеет.

Очнулся – гипс

Нечто похожее происходит между бывшим футболистом питерского «Зенита» Акселем Витселем, этой зимой уехавшим в Китай, и поляком Марцином Василевски. Только причина, по которой Василевски отказывался жать руку бельгийцу другая, на такая личная. В 2010 года в жестком стыке Аксель нанес ему тяжелую травму – перелом ноги в двух местах. Восстановление заняло год. С тех пор Марцин и дуется.

Бил в лицо

Особенно чувствительны к подобным жестам манерные теннисисты. Громкий случай произошел пять лет назад, когда Томаш Бердых отказался жать руку Николасу Альмагро по окончании матча четвертого круга Открытого чемпионата Австралии. После игры Бердых сказал, что сделал это после того, как соперник попытался нанести ему травму, отправив мяч в лицо с близкого расстояния. Однако журналисты уверены, что причина скрыта в прошлом – что-то поссорило теннисистов за пять-шесть лет до этого.

Не очень толерантно

Еще один теннисист, украинец Сергей Стаховский не так давно отказался жать руку своему польскому сопернику Ежи Яновичу. Рассуждая об эпизоде Стаховский сказал:

«Я не хочу, чтобы моя дочь играла в теннис, потому что там есть таки люди, как Ежи, в конце матча я не пожал ему руки, но теперь жалею, поскольку опустился до его уровня».

За пару дней до этого он сказал, что не отдаст дочь в теннис из-за большого количества девушек с нетрадиционной сексуальной ориентацией в туре.

Настоящие мужчины

В хоккее подобных историй меньше, или они просто не так расходятся в СМИ. Вспоминается эпизод 2009 года, когда жать руки друг другу отказались целыми командами. Столичный ЦСКА в полном составе отказался жать руки соперникам из тольяттинской «Лады», ожидавшим традиционной церемонии в центре площадки. Произошло это из-за драки команда на команду, которая вспыхнула в концовке поединка из-за конфликта голкипера ЦСКА Юсси Маркканена с одним из тольяттинских игроков.

Пора драться

Что говорить о хоккеистах, если даже в таком мужественном спорте, как бокс подобные ситуации возникают постоянно. Правда, в случае с современными боевыми единоборствами это, скорее, является частью шоу, нежели проявлением личной неприязни. Так, например, в ноябре прошлого года американец Андре Уорд отказался подать руку россиянину Сергею Ковалеву на традиционной церемонии взвешивания. К сожалению, отомстить на ринге наш соотечественник не сумел, проиграв первый бой в своей профессиональной карьере.

Расизм

Не самый красивый эпизод произошел в 2012 году, когда уругвайский футболист Луис Суарес, тогда еще игравший в составе «Ливерпуля», отказался жать руку французу Патрису Эвра, выступавшему в за «Манчестер Юнайтед». За год до этого Суареса дисквалифицировали на 8 матчей за расистские выпады в адрес Эвра. Уругваец просто обиделся, что француз пожаловался судье и предал ссору, произошедшую между ними, такой широкой огласке.

Не по-капитански

В 2013 году отличился защитник «Челси» и сборной Англии Джон Терри. Футболист не протянул руку президенту Федерации футбола Англии Дэвиду Бернстейну. Произошло это во время передачи Кубка европейских чемпионов от их обладателей на временное хранение в УЕФА. Но Джон расстроился не из-за того, что приходится расставаться с трофеем. Он затаил обиду на федерацию, когда в 2012 году его лишили капитанской повязки. Тогда на футболиста ополчились все из-за некрасивого эпизода – он увел жену у своего партнера по сборной Англии и своего лучшего друга Уэйна Бриджа. Из-за этой громкой истории с лишением игрока повязки сборную Англии покинул и знакомый нам по работе в сборной России итальянский тренер Фабио Капелло.

Нелюбовь

Самый статусный случай отказа пожать руку произошел между экс-президентом УЕФА Мишелем Платини и лучшим футболистом планеты Криштиану Роналду. Случилось это на церемонии награждения победителей клубного чемпионата мира, где «Реал» победил, а Роналду стал лучшим игроком турнира. До этого Платини позволил себе высказать уверенность, что звание лучшего игрока планеты должен удостоиться представитель чемпионов мира, сборной Германии. Тогда кандидатов на заветный «Золотой мяч» было трое: сам Роналду, Лионель Месси и немецкий вратарь Мануэль Нойер. Португалец, видимо, усмотрел в этом нечестную игру со стороны руководства УЕФА и обиделся.


Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Александр Логинов: Я был не против диалога с ФуркадомРоссийский биатлонист Александр Логинов прокомментировал неспортивное поведение француза Мартена Фуркада во время передачи эстафеты в смешанной гонке на чемпионате мира в Хохфильцене. Фуркад специально наступил на лыжу россиянина, после чего тот упал.«У Фуркада нет мозгов», «Русские не умеют проигрывать». Франция – о скандале«У Фуркада нет мозгов», «Русские не умеют проигрывать». Франция – о скандалеЕстественно, огонь в комментариях по поводу смешанной эстафеты не только в России.Владимир Барнашов: Фуркад своими выходками делает хуже только себеОлимпийский чемпион Владимир Барнашов высказался о поведении французского биатлониста Мартена Фуркада.Русские превратили инстаграм Фуркада в ад. Зовите его свиньей – но он великий!Русские превратили инстаграм Фуркада в ад. Зовите его свиньей – но он великий!Обозреватель «Советского спорта» рассуждает об оглушительном скандале с участием знаменитого биатлониста Мартена Фуркада.Виталий Мутко: Провокации будут, но через это надо пройти и выйти более сильнымиВице-премьер правительства РФ Виталий Мутко прокомментировал поведение Мартена Фуркада в смешанной эстафете на чемпионате мира в Хохфильцене.Дмитрий Васильев: Фуркад поступил, как крайне невоспитанный человекДмитрий Васильев: Фуркад поступил, как крайне невоспитанный человекДвукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев из Хохфильцена – специально для «Советского спорта».Фуркад против россиян и всего допингового мира, а Панченко выбирает между «Динамо» и ЦСКА. Главные новости утраФуркад против россиян и всего допингового мира, а Панченко выбирает между «Динамо» и ЦСКА. Главные новости утра«Советский спорт» предлагает начать утро с главных новостей утра пятницы.Рауль включил Роналду и Зидана в пятерку лучших игроков за всю историю «Реала»Бывший капитан мадридского «Реала» Рауль в эфире мексиканского телевидения назвал свою пятерку лучших футболистов в истории королевского клуба.Кто виноват в скандале на чемпионате мира по биатлону? ОпросПредлагаем нашим читателям высказать свою точку зрения на конфликт, случившийся в первый день чемпионата мира по биатлону.IBU призвал болельщиков проявлять уважение и быть корректными в соцсетяхМеждународный союз биатлонистов пытается погасить конфликт, разгоревшийся в первый день чемпионата мира.Бьорн Ферри: Поведение Фуркада оправдало себя, русские занервничалиБывший шведский биатлонист, олимпийский чемпион Бьорн Ферри прокомментировал конфликтную ситуацию на чемпионате мира по биатлону.Квентин Фийон-Майе: Мошенникам в спорте не место, мы преподали русским урокФранцузский биатлонист Квентин Фийон-Майе прокомментировал инциденты на трассе и на церемонии награждения после смешанной эстафеты на стартовавшем в Хохфильцене чемпионате мира.Мартен Фуркад: Логинов не извинился за то, что он сделал в прошломФранцузский биатлонист Мартен Фуркад заявил о том, что его отношение к россиянину Александру Логинову, отбывшему дисквалификацию за применение допинга, никогда не изменится.Дмитрий Губерниев: Бессеберг взял Фуркада за руку и повел обратно, как нашкодившего пятиклассникаКомментатор телеканала «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев высказался о поведении французского биатлониста Мартена Фуркада, который во время смешанной эстафеты столкнулся с россиянином Александром Логиновым, а позже проигнорировал награждение сборной России, которая завоевала бронзу.Дмитрий Васильев: В честной борьбе Шипулин обыграл бы ФуркадаДвукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев из Хохфильцена – специально для «Советского спорта».Антон Шипулин: Бронза – это ведь неплохо?Российский биатлонист Антон Шипулин - о выступлении национальной команды на чемпионате мира в Австрии. Напомним, сегодня представители РФ завоевали бронзу на смешанной эстафете.Владимир Стогниенко: Без Фуркада фанатам биатлона было бы намного скучнееФутбольный комментатор Владимир Стогниенко не остался в стороне последних событий, связанных с чемпионатом мира по биатлону в Австрии.Магнус Юнссон: Фуркад борется за чистоту в спорте. Вперед, Мартен!Бывший шведский биатлонист Магнус Юнссон прокомментировал поступок французского биатлониста Мартена Фуркада.«Фуркад все сделал в пределах правил». Что говорят о поступке француза«Фуркад все сделал в пределах правил». Что говорят о поступке француза«Советский спорт» собрал самые яркие комментарии скандального эпизода с участием француза Мартена Фуркада и россиянина Александра Логинова.«Давай поговорим один на один!». Шипулин ответил Фуркаду за Логинова«Давай поговорим один на один!». Шипулин ответил Фуркаду за ЛогиноваСамое интересное в четверг на чемпионате мира случилось не на трассе и не в телеэфире, а на пресс-конференции.
Главные новости
Биатлон
Кто виноват в скандале на чемпионате мира по биатлону? Опрос
Биатлон
Услугина заменит Глазырину в спринте на чемпионате мира в Хохфильцене
Футбол
«Луч-Энергию» выселяют из отеля на сборе в Турции из-за неуплаты
Конькобежный спорт
Мурашов – бронзовый призер чемпионата мира на дистанции 500 м
Биатлон
Вольфганг Пихлер: Участие Логинова в чемпионате мира – правильное решение
Биатлон
Александр Логинов: Я был не против диалога с Фуркадом
MMA
Емельяненко прилетел в США на бой с Митрионом
Футбол
Квинси Промес: Я здоров и чувствую в себе много сил
Биатлон
Владимир Барнашов: Фуркад своими выходками делает хуже только себе
Баскетбол
«Лейкерс» хочет обменять Мозгова
все новости
Андре Уорд
Андре Уордвсе новости
Сергей Ковалёв
Сергей Ковалёввсе новости
Джон Терри
Джон Терривсе новости
Криштиану Роналду
Криштиану Роналдувсе новости
Антон Шипулин
Антон Шипулинвсе новости
Александр Логинов
Александр Логиноввсе новости
Мартен Фуркад
Мартен Фуркадвсе новости