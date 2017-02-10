Нерукопожатные. Фуркад и еще 9 спортсменов, которым не протянули руку

Антон Шипулин и Александр Логинов отказались жать руку французу Мартену Фуркаду после финиша смешанной эстафеты на чемпионате мира по биатлону. Как бы наше телевидение ни старалось перевернуть эпизод вверх ногами, именно наши спортсмены не подали руку сопернику. Почему?

Причин много. Это и постоянные нападки со стороны француза на нашу сборную в самый разгар допинг-скандала. Это и мерзость, которую Фуркад написал под фотографией Логинова на его юбилейный день рождения. Это и грязный поступок, который французский спортсмен позволил себе, подрезав российского биатлониста во время передачи эстафеты.

Не прошло и нескольких часов, но этот эпизод уже обсосали до косточек. Что еще тут скажешь? Мы просто решили вспомнить другие громкие случаи, когда люди из мира спорта отказывались жать друг другу руки. И речь тут пойдет не о банальной обиде на замену в футбольном матче.

Увел жену у друга

Пожалуй, самой громкой из подобных историй является скандал между двумя футболистами, выступающими в итальянской Серии А, Макси Лопесом и Мауро Икарди. Это не единичный эпизод – Лопес никогда больше не подаст руки своему бывшему одноклубнику. Причина проста – Икарди увел жену у человека, которого называл своим другом. И ни капельки этом не жалеет.

Очнулся – гипс

Нечто похожее происходит между бывшим футболистом питерского «Зенита» Акселем Витселем, этой зимой уехавшим в Китай, и поляком Марцином Василевски. Только причина, по которой Василевски отказывался жать руку бельгийцу другая, на такая личная. В 2010 года в жестком стыке Аксель нанес ему тяжелую травму – перелом ноги в двух местах. Восстановление заняло год. С тех пор Марцин и дуется.

Бил в лицо

Особенно чувствительны к подобным жестам манерные теннисисты. Громкий случай произошел пять лет назад, когда Томаш Бердых отказался жать руку Николасу Альмагро по окончании матча четвертого круга Открытого чемпионата Австралии. После игры Бердых сказал, что сделал это после того, как соперник попытался нанести ему травму, отправив мяч в лицо с близкого расстояния. Однако журналисты уверены, что причина скрыта в прошлом – что-то поссорило теннисистов за пять-шесть лет до этого.

Не очень толерантно

Еще один теннисист, украинец Сергей Стаховский не так давно отказался жать руку своему польскому сопернику Ежи Яновичу. Рассуждая об эпизоде Стаховский сказал:

«Я не хочу, чтобы моя дочь играла в теннис, потому что там есть таки люди, как Ежи, в конце матча я не пожал ему руки, но теперь жалею, поскольку опустился до его уровня».

За пару дней до этого он сказал, что не отдаст дочь в теннис из-за большого количества девушек с нетрадиционной сексуальной ориентацией в туре.

Настоящие мужчины

В хоккее подобных историй меньше, или они просто не так расходятся в СМИ. Вспоминается эпизод 2009 года, когда жать руки друг другу отказались целыми командами. Столичный ЦСКА в полном составе отказался жать руки соперникам из тольяттинской «Лады», ожидавшим традиционной церемонии в центре площадки. Произошло это из-за драки команда на команду, которая вспыхнула в концовке поединка из-за конфликта голкипера ЦСКА Юсси Маркканена с одним из тольяттинских игроков.

Пора драться

Что говорить о хоккеистах, если даже в таком мужественном спорте, как бокс подобные ситуации возникают постоянно. Правда, в случае с современными боевыми единоборствами это, скорее, является частью шоу, нежели проявлением личной неприязни. Так, например, в ноябре прошлого года американец Андре Уорд отказался подать руку россиянину Сергею Ковалеву на традиционной церемонии взвешивания. К сожалению, отомстить на ринге наш соотечественник не сумел, проиграв первый бой в своей профессиональной карьере.

Расизм

Не самый красивый эпизод произошел в 2012 году, когда уругвайский футболист Луис Суарес, тогда еще игравший в составе «Ливерпуля», отказался жать руку французу Патрису Эвра, выступавшему в за «Манчестер Юнайтед». За год до этого Суареса дисквалифицировали на 8 матчей за расистские выпады в адрес Эвра. Уругваец просто обиделся, что француз пожаловался судье и предал ссору, произошедшую между ними, такой широкой огласке.

Не по-капитански

В 2013 году отличился защитник «Челси» и сборной Англии Джон Терри. Футболист не протянул руку президенту Федерации футбола Англии Дэвиду Бернстейну. Произошло это во время передачи Кубка европейских чемпионов от их обладателей на временное хранение в УЕФА. Но Джон расстроился не из-за того, что приходится расставаться с трофеем. Он затаил обиду на федерацию, когда в 2012 году его лишили капитанской повязки. Тогда на футболиста ополчились все из-за некрасивого эпизода – он увел жену у своего партнера по сборной Англии и своего лучшего друга Уэйна Бриджа. Из-за этой громкой истории с лишением игрока повязки сборную Англии покинул и знакомый нам по работе в сборной России итальянский тренер Фабио Капелло.

Нелюбовь

Самый статусный случай отказа пожать руку произошел между экс-президентом УЕФА Мишелем Платини и лучшим футболистом планеты Криштиану Роналду. Случилось это на церемонии награждения победителей клубного чемпионата мира, где «Реал» победил, а Роналду стал лучшим игроком турнира. До этого Платини позволил себе высказать уверенность, что звание лучшего игрока планеты должен удостоиться представитель чемпионов мира, сборной Германии. Тогда кандидатов на заветный «Золотой мяч» было трое: сам Роналду, Лионель Месси и немецкий вратарь Мануэль Нойер. Португалец, видимо, усмотрел в этом нечестную игру со стороны руководства УЕФА и обиделся.



