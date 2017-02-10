«Реалити-шоу вместо хоккея? У нас это невозможно!»
35 наград «Эмми», работа на девяти Олимпиадах, двух Мировых сериях,
Супербоуле и чемпионате мира по футболу – вот лишь часть послужного списка Дэвида Нила,
вице-президента и исполнительного директора телеканала Fox Sports, самого титулованного продюсера спортивного телевидения на планете. Дэвид приехал в Россию знакомиться с условиями, в которых он будет работать во время футбольного чемпионата мира 2018 года, и встретился с редакцией «Советского спорта». Мы предлагаем читателя главные тезисы его выступления на этой встрече.
О Супербоуле
– Право показывать Супербоул достается трем каналам по очереди
– раз в три года. У нас есть три года, чтобы подготовиться к одному событию.
Поэтому все проходит идеально. Команда, работающая на этом матче – лучшие в
этом бизнесе на планете. Каждый человек в команде оказался достоин той
замечательной игры, которую мы видели – они были не хуже, чем футболисты на
поле.
О страхе, что все пойдет не так
– Смешно, но, когда я работал на NBC, я организовывал много трансляций с
Олимпийских игр. Этот чемпионат мира по футболу станет для меня вторым – раньше
я работал на мировом первенстве среди женщин в 2015 году. И все эти турниры
отличало то, что я каждый день просыпался со страхом, что что-то может пойти не
так. Нужно просто сохранять терпение, но и волноваться каждый день тоже важно.
Соккер уже популярнее НХЛ
– В США НФЛ – первое место. Американский футбол всегда был на
самом верху, намного популярнее других видов спорта. Но рейтинг соккера,
конечно, растет. Это случилось в последние пять лет. У нас сейчас рейтинг
выглядит примерно так: американский футбол, баскетбол, бейсбол и затем идет
соккер. Хотя мужская сборная США никогда не доходила до финальных матчей,
популярность этого вида растет. Я не удивлен, что соккер уже опередил хоккей.
О видеоповторах в футболе
– Это отличная вещь. Судьи станут намного меньше ошибаться.
Для игры, в которой все может решить один гол – это имеет очень большое
значение. В других видах спорта это уже есть.
О хозяевах чемпионата мира
– У нас будет более 300 часов вещания за месяц с чемпионата
мира по футболу в России. Для нас 32 команды, которые будут принимать участие в
соревнованиях – это 32 актера, 32 героя этой большой постановки. И 33-й герой –
Россия, страна, которая принимает чемпионат мира. Ей отведена не меньшая роль,
чем каждой из команд участниц.
О красивой картинке
– Лиги в США сами очень активны в этом вопросе. Они понимают,
что телевизионные компании играют большую роль. Мы работаем с лигами в тесном
контакте, чтобы продукт, который мы показываем всегда был на уровне. Лиги к нам
всегда прислушиваются.
О ненавистных комментаторах
– У нас на телевидении есть поговорка: «Каждый – критик». Все
всегда знают, где комментатор ошибся, где он мог сказать лучше, когда он мог
что-то исправить.
О победе США на чемпионате мира
– Это отличный вопрос. Тенденция у нашей команды хорошая. Год
от года мы становимся все сильнее и сильнее. Но и уровень футбола во всем мире
растет. Поэтому мой хрустальный шар не настолько хорош, чтобы делать такие
предсказания.
О хоккее и передаче «Давай поженимся»
– Одна из самых трудных работ на телевидении – отвечать за составление программы. Вы никого не сделаете счастливыми все. У нас есть спортивные сети. Они показывают спорт. Неспортивные сети – показывают реалити-шоу. У нас жесткое разделение. Шансов, что у нас поставят «Давай поженимся» вместо хоккея равны нулю.