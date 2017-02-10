Из «каменного века» – с победой! Олимпийская сборная одолела словаков

Олимпийская сборная России провела выставочный матч против команды Словакии в небольшом городке Новы-Замки и добилась победы со счетом 3:1. Голы у наших на счету Вячеслава Лещенко, Павла Красковского и Романа Манухова.

– Ризанурыч, как вам арена?

– Худшая из тех, что я видел.

Сервисмену олимпийской сборной Александру Резепову можно верить. Он сам поиграл в Высшей лиге чемпионата СССР, тренирует детскую команду воскресенского «Химика», и для полноты информированности является ветераном семи Суперсерий молодежной сборной с командами канадских юниорских лиг. А ведь во время ноябрьских гастролей по родине хоккея нашей «молодежке» порой приходиться играть на аренах, построенных еще в середине прошлого века…

«Каменный век», «Даже в ВХЛ-Б» такого нет», – вот еще эпитеты из расположение российской команды.

Только вратарь Бобков, не попавший в заявку на матч, сказал, что видел стадионы и похуже. Страшно было даже спросить где.

– Полный привет… – подвел итоги опроса бывший тренер ЦСКА Юлиус Шуплер.

Пан Юлиус слыл у нас любимцем журналистов за открытость и сочные обороты на русском.

Впрочем, тяжело в учении – легко в бою. Одна из основных задач олимпийской сборной, как ее озвучил главный тренер Олег Браташ, это проверка ближайшего резерва национальной команды в условиях международных матчей. С подобной точки зрения словацкое турне – идеальный вариант. Из привычной кахэловской среды игроков вырвали точно. В нашей лиге летают на чартерах, и баулы с экипировкой за игроками носят. Раздевалок, где не всем хватает места сесть, понятное дело, тоже нет. В Новы-Замке ребята хлебнули сполна.

Конечно, вы зададитесь вопросом: «Как в таких условиях проводят международные матчи?»

Ответ прост. Местная команда за три минувших года вышла из полупрофессиональной лиги в элитную. И товарищеский матч Словакия – Россия Новы-Замки получили как поощрение. И атмосферу зрители создали, что надо. Давненько я не слышал, чтобы против гостевой команды так болели.

– А Голышев с вами? – таким вопросом огорошил кто-то из толпившихся у служебного входа болельщиков перед игрой.

Нападающий «Автомобилиста» сейчас в первой сборной, а слава о нем живет в далекой Словакии. И ждали его фанаты совсем не ради автографов. Толя-Гол покорил словацкую публику своим силовым приемом против нападающего «Слована» Вацлава Недороста. Пострадавший надолго угодил в лазарет, а Голышев – в немилость.

Но и без «любимца» словацкой публики трибуны завелись привычно. Перед игрой оставалось только гадать, почему к двухтысячной арены стянуты несколько сотен представителей полиции. Трибуны ходили просто ходуном.

Тем ценнее добиться успеха в таких условиях. Тем более словаки собрали сильнейший состав из тех игроков, кто не задействован в Северной Америке.

Не зря «Матч-ТВ» решил транслировать игру. Кто видел – тот точно не пожалел! Решающий задел наше первое звено, в котором выступало три игрока с опытом первой сборной Рафиков, Красковский и Лещенко, сделало в первом периоде.

Тем забавнее было в перерыве слышать на арене старый хит Веры Бержневой «Пронто, пронто».

На всякий случай напомню слова:

«Оба, оба

Оба абонента

Упустили все свои моменты»

Непонятно, какой новозамковский Настродамус заведует музыкальным сопровождением на арене, но все сбылось. Голов больше не было, зато стычек хватало с избытком.

Тем интереснее будет сегодня, ведь соперники встретятся снова уже в рамках Кубка Словакии.

– Мы добились победы, поэтому я хочу похвалить ребят, – рассказал после игры главный тренер олимпийской сборной России Олег Браташ. – Считаю, что команда справилась.

– То есть вы довольны?

– Идеальных матчей не бывает. Были ошибки, недочеты, но отношением к делу, самоотдачей я доволен. Считаю, это главный фактор, который принес нам победу.

– Победа была омрачена вынужденной заменой вратаря Василия Демченко. Что случилось?

– После прямого попадания в шею у него закружилась голова. По горячим следам рано говорить о последствиях, врачи решат.

Словакия – Олимпийская сборная России – 1:3 (1:2, 0:0, 0:1)



Голы:

0:1 Лещенко (Красковский, Кадейкин), 6:02

1:1 Чайковски, 14:28 бол.

1:2 Красковский (Лещенко), 15:22

1:3 Манухов (Красковский), 58:15 ПВ

Россия: Демченко (Шарыченков, 41:58). Рафиков (К) - Манухов, Лещенко – Красковский (А) – Кадейкин. Науменков – Корягин, Косов – Калетник (А) – Шенфельд. Юдин – Беляков, Казаков – Рассказов – Михеев. Провольнев – Василевский. Варфоломеев – Основин – Гареев. Вовченко.

9 февраля. Новы-Замки. Zimniy Stadion. 2200 зрителей.