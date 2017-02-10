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«Капитанишка» Дзюба и Кержаков с примадонной. Неделя футбола в Instagram

Степан Чаушьян
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Советский спорт» продолжает следить за личной жизнью звезд российского футбола в социальных сетях.

Александр Кержаков вроде как травмирован. Он не полетел с «Зенитом» на очередные сборы команды. Вместо этого он продолжает гулять по светским мероприятиям со своей супругой Миланой. Что творится внутри девушки, понятно – скоро на свет появится ребенок. Но, что творится внутри Александра, не может сказать даже он сам. И причина – не просроченная рыба в канапе, а Алла Борисовна Пугачева.

Зато приемник Кержакова в нападении «Зенита», Артем Дзюба, в полном порядке. Более того, ему даже доверили капитанскую повязку сине-бело-голубого клуба. Сам футболист отреагировал на это в свойственной ему манере – с юмором. Назвал себя «капитанишкой» и разместил это фото.

Со звездами шоу-бизнеса общается не только Александр Кержаков, но и братья Комбаровы из «Спартака». Дмитрий не просто общается и фотографируется, но и поет дуэтом с самим Сосо Павлиашвили. Лучшего подарка на 30-летие и пожелать нельзя.

Понтус Вернблум продолжает удивлять своих поклонников. На сборах он с другом принялся смотреть хоккей. Но сюрприз не в этом. Фанаты удивились очередному присутствию в кадре жевательного табака – снюса. Понтус потребляет его целыми банками.

När man får oväntat besök till hockeyn. #söderglöder

Фото опубликовано Pontus Wernbloom (@wernbloom)

Владислав Радимов, судя по всему, решил разобрать архив с фотографиями, и нашел вот эту карточку. На ней он еще молодой, еще футболист. Испания, январь, контрольный матч. Владислав держит под руку своего будущего коллегу Мирчу Луческу.

Как вы думаете, кто на данный момент является самым дорогим нападающим чемпионата России по оценкам специалистов? Конечно, Сердар Азмун из «Ростова». Мы все привыкли видеть его с челкой, закрывающей лоб, будто его и вовсе нет. А он есть. Вот так выглядит Сердар после свидания с расческой.

Good night ❤️❤️❤️

Фото опубликовано ImSardar (@sardar_azmoun)


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