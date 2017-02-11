Вице-президент «Урала»: Главное – не вылететь. Тарханову доверяю

В гости редакции «Советского спорта» заглянул вице-президент «Урала» Александр Левин. Приятно, что его первые «пробы пера» когда-то состоялись именно в нашей газете.

Вице-президент футбольного клуба «Урал» Александр Левин, заглянувший на огонек в редакцию «Советского спорта» – не чужой для газеты человек. И это, мягко говоря. На протяжении 20 лет он работал в журналистике. Выходили его материалы и на страницах нашего издания.

– Первая моя спортивная заметка появилась в «Советском спорте» в 68-69 году. Собкором «Советского спорта» в Свердловской области был Михаил Озерный. Мы все у него учились. Он мне поручил написать про финал «Кожаного мяча» в Свердловске. Нужно было написать репортаж. Из ста строк в газете вышло в лучшем случае строк 15. Но зато была фамилия – А. Левин.

– Растиражировали вас на всю страну.

– «Советский спорт» тогда купить было невозможно – либо очень рано утром, либо вообще никак. По подписке даже было сложно его получить. У нас в Свердловске была такая афиша – на стенде вывешивалась газета под стеклом. У стенда с «Советским спортом» собирались все болельщики футбола, хоккея, футболисты даже приходили. Только там можно было почитать.

– Тот номер вы, наверное, хранили?

– У меня он даже где-то есть. Наверняка где-то лежит. Первая заметка в «Советском спорте» у меня пропасть не могла. В нашей городской газете я тоже о спорте писал. Первая заметка до сих пор хранится. В спортивном отделе дали задачу написать про стрелковый спот. Тогда я пошел в стрелковую школу. Заметка вышла, как сейчас помню, с заголовком «Где вы, снайперы Урала»?

– Как вы попали в журналистику?

– У меня журналистика с детства – отец был военным журналистом. Позже он был ответственным секретарем нашей газеты уральского военного округа. Он меня часто брал на работу – я видел, как он ставит полосу, верстает, вычитывает.

– Расскажите нам про «Урал»? Что весной будет? К чему нам готовиться?

– Я по спортивной части не совсем в курсе, но Тарханову доверяю. Я с ним недавно общался. Он говорит, что с командой, которая сейчас собирается (там несколько человек пришли), можно что-то сделать. Сейчас задача простая – главное не вылететь. Точно нельзя быть в двойке, которая вылетает на прямую и желательно не попасть в стыковые матчи.

– Тарханов специалист по этим вопросам.

– Да, нас он один раз уже спасал. Каким-то чудом. Я тогда даже уже не верил – мы настолько глубоко внизу были. Он это умеет. Не знаю, даже, как это назвать, приемы у него какие-то, опыт что ли. У меня лично надежда есть. Все должно быть нормально. Успокоил. Если получится, может быть наконец к третьему сбору к ним прилечу – посмотрю, что там вообще происходит.

– Если смотреть на состав «Урала», выделяется один человек, Роман Павлюченко, какой он в быту, в жизни – в Екатеринбурге.

– Я не часто с ним пересекаюсь. Несколько раз общались. Никакой звездности у него, как у этих «великих» футболистов. Я это не заметил. Он очень корректный. У него был один инцидент на дороге. Они там с кем-то потолкались. То ли он кого-то подрезал, то ли его подрезали. Он выскочил и начал махать руками. Потом очень переживал об этом. Это единственный случай с ним.

– По клубам не бегает?

– Нет. Как-то раз «Урал» делал ему вечер, где он выступал в роли ди-джея, играл в баре, крутил вертушку. Говорят на ура все это прошло – полный бар, довольные болельщики. Деньги, которые собрали – отдали на благотворительность, парнишке. Он, к сожалению умер. Нужна была пересадка костного мозга – не прижился. Беда. Трагедия. Такое бывает. Павлюченко как-то вписался. Что касается дальнейшей жизни, у него контракт кончается. Продлевать его или нет, решится в зависимости от здоровья и того, как он проведет последнюю часть чемпионата.

– По строящемуся стадиону вы можете нам что-нибудь рассказать?

– Вы же знаете его историю? Он был великолепно отреставрирован, готов принимать матчи. Но, когда его начинали реставрировать, никто же не мог подумать, что Екатеринбург выберут городом, принимающим чемпионат мира по футболу. Я в администрации губернатора работал еще в те времена, когда Свердловск был полностью закрытым городом. Ни одного иностранца. Стадион начали реставрировать, когда он уже разваливался. Он же был построен в 50-х годах прошлого века, еще пленные немцы строили. В коре в городе появилось американское консульство, а за ним – консульства всех стран «Большой семерки». За США все потянулись.

– Теперь его полностью снесли.

– Когда ФИФА сказала, что надо делать стадион на 44 тысячи, пришли к выводу, что лучше все сломать и строить заново. Слышал, что было какое-то решение не ломать, а просто нарастить трибуны. Но там была проблема в том, что ничего не подходило: раздевалки, судейские комнаты, много чего. Легче было сломать и построить новый. Насколько я знаю, строительство стадиона идет в рамках графика, даже с небольшим опережением. В конце 2017 года его должны полностью сдать. Буквально несколько дней назад приезжал Виталий Мутко – одобрил ход строительства, досконально все проверил. В самом начале 2018 года «Урал» собирается уже играть на этом стадионе. Будет какой-то матч открытия: национальная сборная, или молодежная.

– Как обстоят дела со всем остальным? Отели, вокзалы…

– Мы готовы к чемпионату мира полностью. У нас проходили многочисленные международные события: аэропорт, гостиницы любые от 5 до 2 звезд. Не хватало только стадиона со всей сопутствующей инфраструктуру. Мы реконструируем главный проспект – продлеваем его. Вокруг стадиона будет красивая инфраструктура – он будет напоминать алмаз в кольце. Конечно, 35 тысяч – это слишком много для «Урала». Будем надеяться, что рано или поздно заиграют – все же мечтают о еврокубках.

– Какой спорт в Екатеринбурге идет под номером один?

– Пока у нас на первом месте футбол. Просто по количеству зрителей можно посмотреть. Надо понимать еще, что мы играем на «Уралмаше». Там и некомфортно, тужа не каждый поедет – очень сложно добираться. Но я вспоминаю свое детство – билет невозможно было достать. Улица, которая вела к стадиону, была вся в людях, не протолкнуться – транспорт не мог идти, троллейбусы останавливались.

– Это, наверное, те времена, когда люди шли к стадиону, чтобы просто постоять рядом, послушать, как идет игра.

– Да, тогда билет невозможно достать было. Помню, когда мы перелазили через забор – мимо милиции, только они отвернутся. А там уже – где сядешь. Главное – туда забежать. Занимали все, скамейки, пролеты, парапеты, около переворачивающегося табло садились – битком было. Говорят традиций нет – есть традиции, глубочайшие традиции.

– Ближайший матч с «Краснодаром»- на Кубок.

– Да, нам 28 февраля играть. Мутко показали стадион – весь в снегу. У нас есть манеж, который построен специально для того, чтобы играть в холодную погоду. Мы там уже играли на чемпионат России. Но соперник приезжает и говорит, что не хочет в нем играть, хочет – на воздухе. Но Мутко сказал, что он сертифицирован, что надо играть на нем. Там вместимость 4000 человек – хоть бы столько пришло на игру. Но «Краснодар» не хочет, нет, будем играть на стадионе. Там сейчас мучаются агрономы, пытаются что-то придумать. Очень странная позиция. Зачем играть в мороз? Сейчас у нас морозяка, я улетал – было минус 29 градусов. Какой может быть футбол?! Издайте указ! Пусть у «Краснодара» не будет шанса отказаться играть.

И болельщиков наверное немного будет?

– Болельщики страдают. Как прийти на стадион? Это валенки, шарф, шапку, тулуп надевать надо. Ну да, мы организуем чай, кашу, но дело же не в этом. Это же от мороза не спасет. Комфорта нет. Мы же бываем в Европе, видим, какой это праздник. И перед футболом с пивом, сосисками, рульками с семьей посидеть. И ведь не бегают пьяными.

– С чемпионатом наверное как-то полегче? Там же можно обменяться кругами?

– И то не меняются. Недавно мы с «Ростовом» играли в декабре. Хотели дома летом играть. Нет. Курбан Бердыев говорит: «Нет и все. Приедем к вам зимой, а вы к нам летом – в жару». В советское время помню первый матч на центральном стадионе играл 2 мая – в праздничные дни. Было уже более или менее тепло. У нас зима где-то в апреле кончается.

– Как в команде отнеслись к атаке по договорным матчам, букмекерам?

– Ребят это нервирует, конечно. Им это неприятно все. Чувствую это. Пытаются не обращать внимание. Но, когда играют на сборе с какой-то командой 4:2, а их обвиняют в договорняке – это слишком. Какая-то букмекерская контора. Какой-то казах, знаю, судится. Ему не платят. Суд принял позицию букмекерской конторе, которая говорит, что мы сыграли договорной матч. Это какое-то мошенничество в квадрате.

– Вопросы у букмекеров есть не только к командам?

– «Астра» - «Урал». Товарищеский матч. Играют непонятно где. Какие-то судьи левые. Как можно принимать ставки на такой матч. Мне, кстати, говорят, что эти местные судьи сами во всю играют на ставках. Ставят условно на то, что в этой игре будет два пенальти. Или на красную карточку. Потом сами же ставят пенальти, показывают карточки. Что-то в этом есть ненормальное. Где-то «Урал» играл. В матче и нам чистый гол забили, и мы забили. В обоих случаях показали вне игры. Посмотрели на повторе – до вне игры метра два еще. Потом только услышали, что арбитр знал – в этой игре должно быть мало голов. Букмекеры превратили футбол неизвестно во что.

– Сейчас идет падение посещаемости даже по сравнению с тем, что было в России, не говоря уже о Советском Союзе. С чем это связываете? Условия на стадионе? Качество игры? Доступные трансляции?

– Все, что вы назвали, конечно, влияет на посещаемость. Но есть еще один момент. Сейчас это слово заездили – патриотизм. Раньше все-таки играли свои. Не иностранцы. Все парни были своими. Все их знали – из соседнего двора. Потом им могли болельщики и напихать по полной. И футболист не мог ничего грубого и гадкого сказать. Это тоже сказывается – непонятно за кого болеть. У меня многие товарищи спрашивают, почему в «Урале» играют футболисты из разных стран? Потому что футбол сегодня в России стал таким. Он границ не имеет – покупаем всех игроков. Но мы не можем тягаться ни с «Зенитом», ни с кем. Другие деньги совсем. А тех, кого воспитываешь – сразу забирают. Парней 12-13 лет уводят. Слышу время от времени, то одного утащили, то другого. Из «Локомотива» приезжают, из «Спартака», навешали родителям лапшу на уши, сумасшедшие вещи пообещали…