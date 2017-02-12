«Спартак» рвет всех! Рейтинг популярности клубов в межсезонье

«Советский спорт» составил десятку самых рейтинговых трансляций контрольных матчей на зимних сборах.

Многие клубы премьер-лиги транслируют свои контрольные матчи в прямом эфире на официальных Youtube-каналах. Кому-то везет больше – их тренировочные игры попадают в сетку вещания федерального телеканала «Матч ТВ». Как это было несколько раз с «Зенитом», а также со «Спартаком» и «Локомотивом». До кого-то прогресс еще не дошел – в лучшем случае эти клубы выкладывают в сеть видео-нарезки. А некоторые, как «Ростов», не показывают спарринги из принципа – боятся, что раскроют секреты.

Мы решили сравнить интернет-аудиторию топ-клубов России. На чьи матчи сегодня наибольший спрос? А кто теряет болельщиков?

10 место

ЦСКА – «Эсбьерг» (Дания). 84 756 просмотров

9 место

«Зенит» – «Видеотон» (Венгрия). 90 269 просмотров

8 место

ЦСКА – «Волен» (Швейцария). 97 886 просмотров

7 место

«Зенит» – «Айнтрахт» (Германия). 98 155 просмотров

6 место

«Зенит» – «Чанчунь Ятай» (Китай). 100 591 просмотр

5 место

ЦСКА – «Виктория» (Чехия). 102 487 просмотров

4 место

ЦСКА – «Пяст» (Польша). 103 311 просмотров

3 место

«Зенит» – «Легия» (Польша). 109 873 просмотра

2 место

«Спартак» – «Копенгаген» (Дания). 359 506 просмотров

1 место

«Спартак» – «Жилина-2» (Словакия). 376 859 просмотров

Вывод первый. «Спартак» показал только два матча на своем Youtube-канале (третий – с хорватским «Осиеком» – транслировался на «Матч ТВ»), и оба уверенно лидируют в нашем рейтинге, опережая ближайшего преследователя более чем в три раза. Средняя аудитория одного матча «Спартака» сопоставима с суммарной аудиторией всех остальных клубов премьер-лиги.

Вывод второй. В топ-10 попали только три клуба: «Спартак», «Зенит» и ЦСКА. Возможно, представительство питерцев было бы шире, если бы их спарринги на втором сборе не транслировал «Матч ТВ». Youtube-аудитория ЦСКА и «Зенита» примерно одинаковая. И это, пожалуй, главное открытие. Почему-то казалось, что армейцы от питерцев заметно отстают.

Вывод третий. Отстают, и очень сильно, все остальные клубы. В ближайшие годы никто не сможет вклиниться в топ-10. Ну, разве что ведущая тройка сыграет меньше десяти матчей. Падают показатели «Локомотива». Что обидно: у железнодорожников, вероятно, лучшее клубное ТВ; по информативности трансляций им точно нет равных.

Вот лучшие показатели других клубов.

«Локомотив» – ЦСКА (Болгария). 37 163 просмотра

«Рубин» – ЦСКА (Болгария). 36 352 просмотра

«Крылья Советов» – «Железничар» (Босния и Герцеговина). 24 397 просмотров

«Арсенал» – «Лудогорец» (Болгария). 22 271 просмотр

«Краснодар» – «Сувон Самсунг» (Южная Корея). 18 661 просмотр

Остальные клубы или не транслировали матчи, или количество просмотров не превысило 10 тысяч.