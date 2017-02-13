Великолепная семерка рвется в Кельн. Экспертиза по итогам шведского этапа

На завершившихся в Гётеборге Шведских хоккейных играх погоду в сборной России, победившей на турнире, делали нападающие двух первых звеньев и вратари. Не исключено, их всех мы увидим на ЧМ-2017 в Кёльне. Им «Советский спорт» поставил наиболее высокие оценки по десятибалльной шкале.

8,5

Кирилл КАПРИЗОВ

Нападающий, 3 игры, 4 очка (3 гола + 1 передача), 0 минут штрафа, коэффициент полезности «+/-» - «+2», 5 бросков по воротам

На Матче звезд КХЛ в Уфе из раздевалки умыкнули два его свитера. Такая бешеная у капитана нашей молодежки популярность. Дебют в сборной украсил хет-триком в матче со шведами и титулом лучшего нападающего турнира. И это в 19 лет! Ничего подобного российский хоккей не знал.

Анатолий ГОЛЫШЕВ

Н., 3, 4 (2+2), 0, +2, 5

В сборной преобразился. Забил победный гол финнам, в матче со шведами дважды выводил на разящий бросок Капризова. Сравнял счет в игре с чехами (2:2), не позволив сопернику развить успех. Выхолил невзирая на травмы ноги и пальца.

Максим ШАЛУНОВ

Н., 3, 3 (2+1), 0, +1, 13

Главный герой матча с чехами, в котором определялся победитель турнира. Выдал чудо-передачу Шумакову, открывшему счет. А потом сам дважды подряд заставил Павла Францоуза вытаскивать шайбу из ворот. Не ушел в минус на вбрасываниях – 19 выиграл и столько же проиграл. Не всегда понимал маневр своего партнера по бригаде меньшинства Степана Санникова, что привело к голу в игре со шведами.

Владимир ТКАЧЕВ

Н., 3, 3 (0+3), 2, +2, 1

Приглашение в сборную его взбодрило. Отлично взаимодействовал с Капризовым и Голышевым. Щедро раздавал передачи. Неоднократно мог забить сам. Трижды в матче с чехами выходил один на один с вратарем, но довольствовался попаданием в перекладину. Эффективно работал на вбрасываниях – из 65-ти выиграл 37. Теперь бы прицел поправить, и вот вам готовый центрфорвард для чемпионата мира в Кёльне.

Сергей ШУМАКОВ

Н., 3, 3 (1+2), 0, +1, 4

Открыл счет в матче с чехами хлестким щелчком в одно касание, дважды ассистировал Шалунову. Хотя в последних матчах выходил с ним и Санниковым в разных тройках, старые связи не забыты. Новосибирская тройка принесла победу в последней игре турнира.

Илья СОРОКИН

Вратарь, 1 игра, 45 бросков в створ, 2 пропущенные шайбы, 95.66 % отраженных бросков

Лучшему вратарю Кубка «Карьяла»-2016 достался самый сложный матч на турнире – против хозяев. Опять поразил олимпийским спокойствием и надежностью. Отразил 43 броска, в пропущенных шайбах не виноват – обе были заброшены шведами в большинстве.

Игорь ШЕСТЕРКИН

В., 1, 24, 1, 95.83

Лучший голкипер Кубка Первого канала-2016 провел лишь первый матч турнира, в Санкт-Петербурге . Сыграл против финнов так, что итоге получил приз лучшему вратарю Шведских игр. Гол Олли Палола забил после выхода один на один.

8,0

Илья САМСОНОВ

В., 1, 29, 2, 93.10

Когда в сборной на Кубке «Карьяла»-2014 дебютировал Сорокин, ее генеральный менеджер Андрей Сафронов не смог запомнить фамилию новичка. Самсонов же получил известность на молодежном чемпионате мира. Олег Знарок рисковал, выпуская его на решающий матч турнира. Вратарь тренерское доверие оправдал. Сыграл отнюдь не по-дебютантски. Хотя привередливый эксперт укажет ему на помарку в моменте со вторым голом чехов.

Степан САННИКОВ

Н., 3, 0, 0, 0, 3

Капитан сборной и «Сибири» на Шведских играх действовал в привычной силовой манере, был душой бригады меньшинства. Его били, а он поднимался и через боль продолжал играть. Добавил энергии звену Шалунову.

Максим КАРПОВ

Н., 3, 1 (1+0), 0, 0, 2

На стартовый матч турнира с финнами был заявлен 13-м нападающим. А голевой почин сделал спустя 5 секунд после первого шведского гола. Ювелирно укротил шайбу на синей линии после длинной передачи Дамира Мусина и эффектно переиграл вратаря. Почаще бы так!

Алексей КРУЧИНИН

Н., 3, 1 (1+0), 0, +1, 3

Челябинец приглянулся Знарку в двух матчах «Трактора» со СКА. Незадолго до Шведских игр Кручинин стал отцом. Именно он открыл счет российским голам на турнире, поразив ворота финнов. Однако сделал это в не фирменном скоростном прорыве, а хитрым броском из-под защитника.

Егор РЫКОВ

Защитник, 3, 2 (0+2), 2, +2, 1

Кто-то считает его игру рискованной, даже авантюрной. Но стоит ли переучивать защитника-созида теля? За ними будущее. В Питере и Гетеборге свел к минимуму ошибки сзади, коими раньше грешил. Отметился двумя результативными передачами, одна из которых – поперек поля на Мусина. Но ассистентские баллы, как и голы, не пахнут.

Артем ФЕДОРОВ

Н., 3, 0, 2, 0, 2

В московском «Динамо» отличается скоростным салолом. Что-то подобное показал в конце матча с чехами, коварно бросив из обводки. В игре со шведами на нем фолили, и он фолил.

Виктор АНТИПИН

З., 1, 0, 0, 0, 0

По медицинским причинам самый титулованный игрок сборной вышел только на третий матч с чехами. Сыграл солидно, как и рассчитывали тренеры.

Захар АРЗАМАСЦЕВ

З., 3, 1 (0+1), 4, +3, 2

Действовал по клубным лекалам. Его бросок подправил в игре с финнами Голышев, забив победную шайбу. В матче со шведами уфимец оставил команду втроем, и хозяева сквитали счет. Но в целом его прогресс очевиден.

Алексей БЕРЕГЛАЗОВ

З., 3, 1 (0+1), 6, 0, 4

В матче с хозяевами турнира попал в штангу. Чаще других в нашей команде удалялся. Находился на льду, когда чех Лукаш Радил забросил Самсонову вторую шайбу. Использовал габариты в борьбе с соперниками.

Илья ЛЮБУШКИН

З., 3, 0, 0, +1, 1

Действовал без блеска, но цепко и надежно. Выходил в бригаде меньшинства с Береглазовым и Ткачевым, когда надо было втроем держать оборону.

7,5

Константин ОКУЛОВ

Н., 3, 0, 0, 0, 1

Два года назад его в последний момент отцепили от молодежного чемпионата мира в Канаде. Этот прогрессирующий центрфорвард – не для третьего и тем более четвертого звена. Да и работу на вбрасываниях нужно подтянуть – выиграл всего 4 из 14-ти.

Максим МАМИН

Н., 3, 0, 2, 0, 5

Сохранил клубную силовую манеру в сборной. Неплохо боролся в углах поля, упустил волшебный шанс забить, но его бросок по пустым шведским воротам блокировал соперник.

Андрей СВЕТЛАКОВ

Н., 2, 1 (0+1), 4, +1, 2

Вступать в кулачный бой – не его стезя. Принял участие в первой голевой комбинации, увенчавшейся точным броском Кручинина по воротам финнов. На первой минуте матча с хозяевами турнира московский армеец получил в «душу» и завершил турнир.

Владислав ГАВРИКОВ

З., 1, 0, 0, +1, 1

Сыграл только в Санкт-Петербурге - добротно, надежно. Увы, травма не позволила ему продолжить турнир.

7,0

Альберт ЯРУЛЛИН

З., 3, 0, 2, 0, 3

Его фирменное оружие – могучие щелчки – редко пускал в ход. А выполнение прямых обязанностей защитника – не его конек.

Дамир МУСИН

З., 3, 1 (0+1), 0, -1, 0

За такую игру в «Ак Барсе» его наставник Зинэтула Билялетдинов наверняка посадил бы защитника на лавку. Дебютант сборной действовал авантюрно, часто рисковал и ошибался. А атаке запомнился броском в штангу шведских ворот и чудо-передачей под гол Карпову.

Максим ОСИПОВ

З., 3, 0, 4, +2, 0

Казалось, после Кубка Первого канала-2016 следующего приглашения в сборную ему ждать долго. Однако травма омича Евгения Медведева открыла для торпедовца двери на Шведские игры. Ошибок он наделал немало. Впрочем, его коэффициент полезности «+2» говорит об обратном.

Николай ПРОХОРКИН

Н., 3, 0, 0, +1, 1

Старался не допускать промахов, растворился в динамовской компании на фоне яркой игры троек Ткачева и Шалунова. Возможно, в питерском звене с Александром Барабановым и Никитой Гусевым смотрелся бы по-другому, но их на Шведские игры не пригласили.