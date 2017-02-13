Как объять необъятное?

13 февраля начался сбор для сборной команды России, участвующей в первенстве мира по хоккею с мячом среди девушек. О подготовке команды — в материале ИА «Байкал-24 Спорт».

Совсем немного осталось до старта Первенства мира среди девушек, которое пройдет в Иркутске 22−26 февраля. Сейчас организаторы турнира в Иркутске делают все возможное, чтобы турнир прошел на самом высоком уровне, и им помогают «всем миром», на самых высоких «этажах власти». Но ведь главное в хоккее — это игра, это то, что мы увидим на поле! Тут сложностей тоже немало, но в этом вопросе главному тренеру сборной России Александру Межуеву и его хоккеисткам помочь никто не сможет, кроме их самих.

Первенство мира среди девушек до 17 лет не проводилось в России шесть лет — в 2011 году тогда этот турнир принимал город Обухово (Московская область), россиянки тогда заняли третье место. Впервые эти соревнования прошли в феврале 2009 года в Финляндии (Лаапеенранта). Тогда же сборная России первый и пока единственный раз стала чемпионом — в финале россиянки переиграли сборную Финляндии со счетом 3:2, тренировали сборную России Оксана Проньшина и Василий Донских. И как раз Оксана Проньшина в этот раз является помощницей Межуева — она и еще одна иркутская хоккеистка Галина Михайлова также будут помогать в работе с командой.

В V первенстве мира примут участие сборные 5 стран мира — Китая, Норвегии, России, Финляндии и Швеции. Действующие победители в этой возрастной группе — шведки, они выигрывали титул в 2011, 2013 и 2015 годах. Сборная Финляндии трижды становилась серебряным призером и один раз — бронзовым, ну, а для сборной Китая это — дебют.

В декабре в Московской области проходил Кубок России по хоккею с мячом среди женских команд. В числе участниц турнира сыграла команда «Ника» (город Обухово), которая состояла из кандидаток в сборную России среди девушек. В нее вошли хоккеистки именно того возраста, которым предстоит играть на первенстве мира. Почему это было так важно?

Проблема в том, что хоккеистки этого возраста все играют по разным городам и весям. Да, взрослая сборная России в основном состоит из хоккеисток иркутской ДЮСШ «Рекорд», они у тренера, что называется, все «под присмотром», вместе тренируются и играют, отлично знают друг друга. В этом плане легче. Но про сборную России среди девушек этого сказать нельзя: здесь в составе хоккеистки из Иркутска, а также Обухова, Екатеринбурга, Твери, Санкт-Петербурга . И вот, чтобы хоть как-то собрать воедино свою будущую команду, Александр Межуев и придумал эту затею — с участием «Ники» в Кубке России. И что ж это дало?

— Самое главное, что увидел — работы там непочатый край, — говорит тренер, — команда играет в атакующем стиле, и проблема будет в обороне. Потому что защитницы у нас в основном из хоккея с шайбой: они привыкли играть на маленьких площадках, им будет трудно контролировать большое поле, большие ворота. И еще: пока мне сложно сказать, что будет плеймейкером, кто из девушек способен вести игру, как Максим Ишкельдин или Сергей Ломанов в мужской сборной России, или Максим Гавриленко в «Байкал-Энергии» . Пока среди девушек такого человека нет. Мы надеемся, что он появится. Конечно, если бы эта команда была в моем распоряжении все время — было бы полегче. А так мы проиграли в Кубке России — и все, я не вижу, кроме иркутянок, других кандидаток в сборную России. И чем они занимаются — мы не знаем.

По поводу состава сборной России, который сыграет в Иркутске, тренер принял решение еще в январе. Но, с позволения Федерации хоккея с мячом России, решил не озвучивать имена какое-то время — чтобы игроки не расслаблялись раньше времени! Только на днях состав был обнародован. В нем — семеро хоккеисток из Иркутска, и еще одна иркутянка — в резерве. Четверо представляют ФХК «Балашиха», еще двое хоккеистки и одна резервистка — из «Ники» (Московская область). Плюс двое хоккеисток из сборной Свердловской области, и одна — из сборной Московской области.

Что можно сказать по поводу соперниц сборной России? Все команды по-своему сильные, но главные соперницы тут, как и во взрослом хоккее с мячом — сборная Швеции, говорит Межуев:

— Конечно, сборная Швеции, конечно, тут выделяется. Их основной состав играет вместе уже три года. Они прошли вместе несколько сборов, и состав у них уже давно назван. И в любом случае эти хоккеистки регулярно играют за свои клубы в чемпионате Швеции, игровая практика есть — в отличие от нас. Скажем так: у шведок подготовка более спланированная.

Сегодня в Иркутске начинается сбор в преддверии первенства мира, некоторые игроки уже здесь, остальные прилетят ночью.

— Проблема будет в том, что хоккеистки они будут по-разному подготовленные, — говорит Межуев, — хоккеистки, которые играют в шайбу, практически не отдыхают — у них соревнования идут одни за другими. А иркутянки, которые тренируются в хоккее с мячом, наоборот, слишком много отдыхают — у нас турниров практически нет. Ну, хорошо, несколько человек сыграет в составе взрослой ДЮСШ «Рекорд» в чемпионате России. А другим сложно. «Шайбисткам» придется за неделю перестроиться — это, конечно, опасения вызывает. И во время сбора нам опять нужно будет успеть объять необъятное.

Расписание матчей

22 февраля

Торжественное открытие 13:30 г. Иркутск, стадион «Труд»

Россия — Швеция 14:00 г. Иркутск, стадион «Труд»

Финляндия — Норвегия 16:30 г. Иркутск, стадион «Труд»

Россия — Китай 19:00 г. Иркутск, стадион «Труд»

23 февраля

Швеция — Норвегия 12:00 г. Иркутск, стадион «Труд»

Россия — Финляндия 14:00 г. Иркутск, стадион «Труд»

Швеция — Китай 16:00 г. Шелехов, стадион «Строитель»

24 февраля

Швеция — Финляндия 12:00 г. Иркутск, стадион «Труд»

Россия — Норвегия 14:00 г. Иркутск, стадион «Труд»

Китай — Финляндия 16:00 г. Шелехов, стадион «Строитель»

25 февраля

Норвегия — Китай 11:00 г. Иркутск, стадион «Зенит»

26 февраля

Матч за 3-е место 11:30 г. Иркутск, стадион «Труд»

Финал 14:00 г. Иркутск, стадион «Труд»

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