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В сборной – девушки из Иркутска, Подмосковья и Урала

Игорь Зетилов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
В сборной – девушки из Иркутска, Подмосковья и Урала

Главный тренер сборной России по хоккею с мячом среди девушек не старше 17 лет Александр Межуев озвучил список хоккеисток, которые сыграют на первенстве мира-2017 года.

Турнир пройдет в Иркутске с 22 по 26 февраля. Впервые эти соревнования прошли в феврале 2009 года в Финляндии (Лаапеенранта). Тогда же сборная России первый и пока единственный раз стала чемпионом – в финале россиянки переиграли сборную Финляндии со счетом 3:2, тренировали сборную России иркутяне Оксана Проньшина и Василий Донских.

В первенстве 2017 года примут участие сборные пяти стран мира — Китая, Норвегии, России, Финляндии и Швеции. Действующие победители в этой возрастной группе — шведки, они выигрывали титул в 2011, 2013 и 2015 годах. В 2009 году, на I первенстве мира, золотые медали завоевала сборная России. Кроме того, в активе нашей сборной серебро IV первенства и бронза II и III первенств мира. Сборная Финляндии трижды становилась серебряным призером и один раз — бронзовым. Команда из Китая дебютирует на столь представительных международных соревнованиях.

Состав сборной России

Вратари

Полина Балашова. ДЮСШ «Рекорд», Иркутск.род. 19.11.2000.

Марина Тирских. «Зенит», Иркутск. 9.08.2000.

Защитники

Полина Егорова. ФХК «Балашиха». 28.11. 2000.

Анна Мурадян. «Зенит», Иркутск. 17.06.2001.

Мария Тюганкина. «Ника», Обухово.15.09.2000.

Полузащитники

Мария Жирякова. Сборная Свердловской области.18.03.2003.

Алена Зубкова. ФХК «Балашиха». 5.12.2000.

Ксения Кунц. ДЮСШ «Рекорд», Иркутск. 9.08.2000.

Мария Кухтина. ДЮСШ «Рекорд», Иркутск. 11.08.2001.

Елизавета Морохотова. «Ника», Обухово. 17.07.2000.

Анастасия Шушарина. ДЮСШ «Рекорд», Иркутск. 23.06.2000.

Нападающие

Екатерина Гомзякова. ДЮСШ «Рекорд», Иркутск. 06.09.2000.

Наталия Журавлева. ФХК «Балашиха». 19.08.2000.

Дарья Сычева. Сборная Московской области. 07.08.2001.

Татьяна Феденева. Сборная Свердловской области. 27.07.2001.

Ольга Широкова. ФХК «Балашиха». 13.02.2000.

Резерв:

Александра Богдан, защитник. ДЮСШ «Рекорд», Иркутск. 23.02.2001.

Екатерина Иванченко, вратарь. «Ника», Обухово. 01.05.2003.

Главный тренер – Александр Межуев.

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