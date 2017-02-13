«Погиб при загадочных обстоятельствах…» Как умер 14-летний хоккеист?

Страшные новости пришли из Подольска. В субботу вечером в ледовом дворце «Витязь» после тренировки погиб 14-летний хоккеист Илья Солнышкин.

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Как пишут в СМИ, «мальчику была оказана медицинская помощь, прошли реанимационные мероприятия – спасти ребенка не удалось. Сообщалось, что парень занимался хоккеем с пяти лет, и проблем со здоровьем у него раньше не было.

Следователи провели осмотр места происшествия, опросили тренера мальчика, детей из его команды, родителей и сотрудника медицинской помощи. Была назначена судебно-медицинская экспертиза, чтобы установить причину смерти…»

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В понедельник с официальным заявлением выступила Федерация хоккея России:

«ФХР начала процессуальное расследование трагедии, произошедшей 11 февраля в Подольске, где после тренировки умер 14-летний воспитанник «Витязя» Илья Солнышкин.

По его итогам ФХР даст свою оценку случившемуся и примет необходимые меры. Расследование при этом будет проводиться независимо от правоохранительных органов. Сегодня вечером состоится заседание Совместной Дисциплинарной палаты ФХР и КХЛ, по итогам которого, возможно, будут приняты решения о временном отстранении официальных лиц СДЮСШОР «Витязь» (Подольск), причастных к трагическому инциденту».



Фото: vk.com

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Весь день мне приходят сообщения от родителей, чьи дети занимаются хоккеем. Информация шокирующая. Конечно, ее должны проверить следователи, все подтвердить или опровергнуть. Но вот что уже появилось в открытых источниках.

Илья Солнышкин где-то год назад переехал в Подмосковье из Санкт-Петербурга – раньше занимался в системе СКА, теперь перешел в «Витязь». Данные были хорошими.

Он быстро завоевал место в составе, вытеснив из первого звена другого парня, который в этой команде считался старожилом.

Вот сообщение из форума:

«Били двое – Ч и Я (фамилии убраны). При этом по слухам Ч переписной (старше всех на год, а то и на два). Чудил он давно. Пахан своего рода в команде. Сигареты продавал, парней на деньги выставлял за неотданный пас, машины вскрывал. Тренер был в курсе, но ничего не делал – ему был нужен лидер на льду. Да и сам он далеко не мягкий дядя. Короче трэш».



Фото: vk.com



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Как рассказывают очевидцы, после тренировки «старожил» в раздевалке начал предъявлять Илье претензии, потом они стали толкаться. Илья не хотел драться, он вообще спокойный. К тому же их бросились разнимать. В этот момент «старожил» нанес Илье удар в живот, и тот упал.

Кто-то добавляет, что при падении мальчик якобы еще ударился головой об скамью.

Продолжение сообщения из форума:

«То, что пишут СМИ про реанимационные действия скорой – это бред… Откачивали тренер Курочкин и папа одного из игроков команды. Скорая приехала не так уж быстро, когда мальчишка уже умер. Парнишка был маленьким, а эти – упыри огромные. Как только рука поднялась? Все идет от семьи, и тренер поощрял. Вот пусть и будут все виновные наказаны. Родителям – душевных сил. И огромная просьба СМИ – не оставить без внимания этот случай, не умолчать его».

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Еще говорят, что в «Витязе» детей 2003 года рождения тренирует 41-летний Вячеслав Курочкин.

С ним был связан громкий скандал с коррупцией в детском хоккее – ролики до сих пор летают по ютубу.









Вот сюжет на «Рен-ТВ» в двух частях









Так что репутация у Вячеслава Курочкина была не очень.

Кроме того сообщается, что это уже вторая смерть ребенка в командах Курочкина. В марте 2016 года произошла трагедия на хоккейной площадке в спорткомплексе «Град» на Шоссе Энтузиастов. Во время двусторонней игры между ребятами самого младшего возраста в шею 8-летнему мальчику угодила шайба. Мама ребенка сидела на скамейке за бортиком и ее сын погиб прямо на глазах – потерял сознание и скончался через несколько минут.

Сообщение из форума:

«Попала шайба в голову. Он мелкий был. На подкатках, как бывает. Куча народу разнопланового. Одни баллоны объезжают, вторые по воротам бросают. Вот этот и уехал за ворота, где прилетела в голову шайба.

А Курочкин этот потом поработал немного в МХЛ в «Серебряных львах». Потом в «Спартаке», теперь вот в «Витязе» всплыл».

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Еще раз повторю, я ничего не утверждаю. Только обнародую информацию, которая валится на меня со всех сторон. Все родители и юные игроки в детском хоккее сейчас стоят на ушах.

Была даже составлена петиция по этой теме: «Взять под особый контроль смерть хоккеиста Ильи Солнышкина в подольском «Витязе»!!!»





Согласимся с формулировкой «погиб при очень загадочных обстоятельствах».



И считаем, что это дело нужно сделать публичным.