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Воспитание зверства. Что стоит за убийством 14-летнего хоккеиста «Витязя»

Дмитрий Пономаренко
Дмитрий Пономаренко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Воспитание зверства. Что стоит за убийством 14-летнего хоккеиста «Витязя»
Источник: «Советский спорт»

Обозреватель «Советского спорта» - о конкретном зле, глубинной проблеме, давно проникшей в воспитательный процесс российских игроков.

14-летнего мальчишку убили в раздевалке. Свои же партнеры. За то, что тренер перевел его первое звено.

Открыто уголовное дело. Работают следователи. По одной из версий парнишка ударился головой по время потасовки, после чего и умер. Но в СМИ просочились и другие рассказы очевидцев. Там говорится уже о том, что мальчика били ногой в живот. С разбега. И именно в этот момент сломали ребро и порвали легкое.

Пусть следствие разбирается – что там было на самом деле.

Пока же ясно только одно. После тренировки между игроками произошла драка. И в ней был убит Илья Солнышкин, специально переехавший в Подольск из Санкт-Петербурга, чтобы в будущем стать хоккеистом.

Вот хочется написать, что этой истории волосы дыбом встают. Что в такую трагедию невозможно поверить…

Но на самом деле верится. И очень легко. И, надо признаться, что как раз самая ужасная версия – с ударами ногами по ребрам – и выглядит наиболее правдоподобной.

Мне в последнее время часто присылают видео массовых драк с детских матчей. Я к ним начинаю привыкать. Уже привык. К тому, что 10-летние пацаны бьют другу друга коньками и клюшками. Мутузят соперников кулаками, не обращая внимания на попытки судей их разнять…

Бьют во время игры. И после сирены. И на послематчевом рукопожатии.

И мы все прекрасно знаем – откуда это идет. Что у нас в спортшколах детей учат не столько технике катания и владению клюшкой, а в первую очередь формируют боевой дух.

Потому что детскому тренеру не нужно вырастить из мальчишки мастера. Ему нужна победа. В конкретном турнире. Здесь и сейчас. Любой ценой.

Потому что именно от этих побед зависит повышение тренерской квалификации.

Мне за последние несколько лет наш эксперт двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров, наверное, раз 50 твердил, что надо срочно менять эту порочную практику. И раз 20 или 30 я его слова печатал и на сайте, и в бумажном варианте «Советского спорта». И кого не спроси – все с этим согласны. Но ничего не меняется. Не хотим менять.

Да разве только дети? В Ночной любительской лиге, где люди вообще в удовольствие свое играют, был недавно вопиющий случай – упавшего соперника долбили черенком клюшки в голову. Не убили. Но могли.

Знаю, что и в женском хоккее не так уже редко вспыхивают отчаянные драки. Да что там – мы же недавно сами видели на МЧМ, как наши с чешками месились.

Мы все слышали установки наших тренеров из раздевалок во время матча. С советами, щедро приправленными матом, что если не можешь соперника обыграть, то врежь ему с разбегу головой в живот.

Это все реалии нашего хоккея. Это примеры, на которых растут наши дети и внуки, будущие хоккеисты.

Ведь у нас плей-офф – это непременно война. И уже стало журналистским штампом, что там «не играют только мертвые».

Мертвые! Мы как бы, взрослые люди, понимаем, что это всего лишь метафора. Как и слово «война». Но понимают ли это дети? Ведь в их мире все немного иначе. Буквальнее и честнее. И там слово порой означает именно то, что оно означает, а не подразумевает.

Ребенку твердят с детства о победе любой ценой. Но для мальчишки, влюбленного в хоккей, играть в первом звене – такая же победа. А спуск из первого в четвертая – трагедия, от которой рушится весь мир.

И что он ради этого должен пойти на все? Любой ценой? Но ведь его этому именно и учат.

Вот, думаете, случайно трагедия случилась именно в школе «Витязя»?

А я думаю - нет. Потому что как раз в «Витязе» некоторое время назад несколько лет подряд кулачные разборки на льду были главной честью клуба. Именно честью.

Там тафгаи не мстили обидчикам за своих «звезд». Не карали за подлые скрытые фолы. Там били людей просто для того, чтобы избить. Гонялись за другими хоккеистами по площадке. Плевали на требования судей остановиться. Делали это постоянно и целенаправленно. Потому что людям из вип-лож было по приколу на это посмотреть. И они за это щедро платили.

Это был настоящий культ насилия. Во главе угла, затмивший хоккей. А мы все хихикали: «Вот бойцы «Витязя» опять учудили, вот клоуны…»

Слава богу, в сегодняшнем «Витязе» этого беспредела и в помине нет. Но ведь на нем росло не одно поколение мальчишек. Их приучали к мысли, что бить людей – это круто. Мало того – это правильно!

Бей, юный «витязь», и будешь играть в КХЛ! Смотри – на плакатах Мирасти, Яблонски, Веро. Классные ребята. Душевные парни – для своих. Но запросто дух из любого вышибут. Кумиры. Примеры для подражания.

И вот мы теперь имеем то, что сами вырастили. Мы хотели боевой дух? Он есть. Мы хотели победы любой ценой? Они будут.

В командах юных игроков порой царит закон джунглей. И тренеры – за. Потому что это тоже отбор, в котором выживает сильнейший. А дети бьются за место в ударной пятерке. Сначала на льду. Не выходит – в раздевалке.

Но готовы ли мы к тому, что в этом отборе более слабые вымрут? Точнее, что их убьют?

При этом команда сильнее точно не станет. Потому что убивать и калечить будут самых талантливых. Тех, кто занимает «твое» место в первом звене.

Эту трагедию, конечно, нельзя замять. Ни в коем случае! Потому что если убийство сойдет с рук, оно действительно станет правилом поведения в детских командах. Нормой станет.

Но еще важнее – изменить саму ситуацию в корне. Прекратить воспитывать из детей с раннего возраста безжалостных боевых псов. А учить их любви к хоккею. Мастерству. Уважению к партнеру. И даже к сопернику. И что еще важнее – к понятию слова «КОМАНДА», о котором 14-летние «витязи» сейчас, видимо, даже приблизительного понятия не имеют.

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