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Леонид Руденко: Путь к успеху связан с жертвой

Источник:  «Совспорт Футбол»Комментарии
Леонид Руденко: Путь к успеху связан с жертвой
Источник: «Советский спорт»

Представляем нового посла общественного движения «Россия Любит Футбол!» – Леонида Руденко, который создает модную музыку и является страстным болельщиком «Локомотива». Активисты «РЛФ» провели фотосессию с героем на стадионе любимой команды!

– Любовь к футболу началась с компьютерных игр, – рассказывает Руденко. – С детства серьезно увлекался FIFA, играл за российские команды. Умел расставлять приоритеты – заставлял себя сначала сделать уроки, а потом уже шел играть. В школу ездил на метро, и каждое утро покупал около станции «Советский спорт». Так я стал неплохо ориентироваться в футболе. В то время клубом номер один был «Спартак». Чтобы не быть, как все, выбрал «Локо». Когда с друзьями на даче играли в футбол, неплохо стоял в воротах, за что меня называли Нигматуллиным.

Знаете, есть песня «Трус не играет в хоккей». Сколько лет прошло, а лучше песни про хоккей нет. Сделать хорошую песню на тему футбола – сложная задача, но я над ней работаю. Недавно вместе с Ириной Дубцовой снимали в Питере новый клип на песню «Москва – Нева». В одной из главных ролей – Александр Кержаков, на съемках мы с ним очень подружились.

Леониду Руденко, как и его любимому «Локомотиву», есть чем гордиться.
Леониду Руденко, как и его любимому «Локомотиву», есть чем гордиться.Источник: «Советский спорт»

С недавних пор являюсь послом общественного движения «Россия Любит Футбол!» Для меня важно подавать правильный пример. У меня есть своя аудитория, надо показать ей на собственном примере, как нужно любить футбол и поддерживать любимую команду.

Хочется, чтобы движение «Россия Любит Футбол!» не только объединило всех болельщиков, но и привлекало к занятиям футболом новую аудиторию, особенно в преддверии масштабных событий 2018 года.

Путь к успеху связан с жертвой. Посмотрите на биографии выдающихся футболистов. Тот же Месси – когда ребята после тренировки уходили домой, он шел заниматься дальше, отрабатывал удары. Поэтому он и Лионель Месси!

Любовь к футболу вообще и к «Локомотиву» в частности согревала Леонида в холодную погоду во время съемки.
Любовь к футболу вообще и к «Локомотиву» в частности согревала Леонида в холодную погоду во время съемки.Источник: «Советский спорт»

Подготовлено пресс-службой движения «РОССИЯ ЛЮБИТ ФУТБОЛ!»

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