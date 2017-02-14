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Cветлана Ишмуратова: Хорошо, что примирение состоялось

Юрий Волохов
Юрий Волохов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Мартен Фуркад и Антон Шипулин
Мартен Фуркад и Антон ШипулинИсточник: Союз биатлонистов России (СБР)

Двукратная олимпийская чемпионка Светлана Ишмуратова – о своем видении конфликта Мартена Фуркада и Антона Шипулина, и надеждах на победы российских биатлонистов.

- Светлана, у России пока лишь одна медаль на чемпионате мира.
- Маловато. Рассчитывали, особенно на наших ребят, что медалей будут побольше. На девчонок рассчитываем поменьше. Команда пока не в том состоянии.

- Но есть мнение, что прогресс у наших девушек наметился. В пример ставят Старых и Акимову.
- Каждый год что-то намечается, то Дарья Виролайнен вроде бы побеждает, то Ольга Подчуфарова. В этом году Татьяна Акимова хорошо выглядит. Но девушек хватает лишь на сезон, стабильности нет. Поэтому вместо того, чтобы сейчас говорить о трех возможных претендентках на медали, говорим только об одной. Радует Ирина Старых, которая готовилась индивидуально.

- Интерес к чемпионату подогрел конфликт Мартена Фуркада и наших биатлонистов. Это хороший пиар биатлону, или такой пиар не нужен?
- Это позор! Такого, чтобы спортсмены отказывались поздравить друг друга на пьедестале, еще не было. Да, со стороны Фуркада шел некий негатив. Но я внимательно посмотрела запись момента, когда Логинов передавал эстафету. Зона передачи эстафеты не такая широкая. В этот момент там оказались представители трех команд. Логинов после передачи эстафеты должен был уйти и освободить коридор. Если бы он вовремя это сделал, Фуркад бы его не задел. А так ему деваться было некуда – сзади человек шел, и к тому же Фуркад хотел встать за Антоном Шипулиным. Начал набирать ход и задел Логинова. А если б он споткнулся об Логинова, или лыжу сломал? Логинов только закончил этап, а Фуркад только на него уходил. Не стал бы человек так рисковать выступлением всей команды.

Было бы нарушение со стороны Фуркада, наверное, наши тренеры подали бы протест. Но ведь никакого разбирательства не было. Значит, и нарушения не было. Получается, и повода не поздравлять Фуркада с медалью не было. И эта ситуация пользы не принесла никому – ни французам, ни россиянам. Слава Богу, примирение состоялось. Мне кажется, Антону после этого стало легче. Он даже улыбнулся, напряжение спало.

- Что скажете про финиш? Одни говорят, что Фуркад поступил неспортивно, не пропустив Шипулина, другие считают, что француз ничего не нарушил.
- Фуркад шел впереди, он выбирал коридор. Не вижу никакого нарушения.

- С 2008 года наши мужчины не побеждали в личных гонках на чемпионате мира. Хотя бы на медаль можем надеяться?
- Надеемся на Антона Шипулина, Евгения Гараничева. И мне обидно за армейцев Антона Бабикова, Максима Цветкова, Матвея Елисеева - как-то они потерялись. После третьего этапа мы радовались, что у нас появилась команда, которая может бороться за первые места. А сейчас эти молодые ребята отошли на второй план. Но очень хочется, чтобы они попадали в итоговых протоколах в районе первой десятки и покушались на пьедестал.

- Вы являетесь заместителем по работе с личным составом ЦСКА. Расскажите, в чем особенность предстоящих Всемирных военных игр, которые пройдут в Сочи с 22 по 28 февраля?
- Эти соревнования сродни Олимпийским играм среди военнослужащих. И радует, что в них примут участие спортсмены более чем из 20 стран, они разыграют 44 комплекта медалей в семи видах спорта. Для наших болельщиков Игры станут захватывающим спортивным зрелищем.

Цветкова забыли накормить обедом? Как складывается для нашей сборной ЧМ-2017

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