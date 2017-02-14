«Победа над СКА – для болельщиков». «Спартак» оправдался перед фанатами (видео)

Игроки и тренеры – о матче, после которого красно-белые могут смотреть в глаза фанатам, а СКА больше не фаворит в регулярке.



«Интервью? Ну что вам говорить?»

В тот момент, когда журналистов пустили в раздевалку СКА, в ней было всего пять игроков: Андрей Зубарев, который последний раз общался с прессой чуть ли не после победы на чемпионате мира в 2014-м, Патрик Херсли и Динар Хафизуллин.

В другом углу сидели Игорь Шестеркин и Евгений Дадонов.

– Не знаю, что сказать – вздыхает лучший вратарь Еврохоккейтура.

– Ну что вам говорить? – грустно и не грубо, как могло бы показаться, отвечает на просьбу об интервью Евгений Дадонов.

– Давайте, – соглашается Хафизуллин, к которому журналисты редко подходят после матчей. – Матчи бывают разные. В этот раз не очень хорошо получилось.

– ЦСКА победил и вышел на первое место в регулярном чемпионате.

– Каждая команда хочет быть первой, СКА – не исключение. Постараемся выиграть две игры, а там видно будет.

– Может, это не так и важно. Все-таки победитель регулярки никогда не брал Кубок Гагарина.

– Когда-то любая серия заканчивается. Так что об этом смысла рассуждать нет, – «зажигательно» отвечает защитник СКА.

Остается один шанс на внятный комментарий, но Патрик Херсли его не оправдывает.

– «Спартак» – тоже хорошая команда. Они играют лучше, чем это показывает их позиция в таблице. Всякий раз, когда я играл против них, мне было тяжело. Они сыграли лучше нас в защите.

– Это худшая игра СКА или лучшая игра «Спартака»?

– И то, и другое. Нам, конечно же, не понравилась собственная игра. Мы играли хорошо, но пропускали легкие голы. Пропустили бы только один – чувствовали бы себя лучше, – банально рассуждает швед.

Уже на выходе из раздевалки журналисты встречают Егора Рыкова, из под которого «Спартак» забил две шайбы. С ним очень долго общается тренер Владимир Федосов.

– Наша победа – для болельщиков, – рассуждает после матча Лукаш Радил из «Спартака». – Я был удивлен, как много болельщиков приехало из Москвы, большое им спасибо. Если мы выигрываем – это большая победа и для них, – особенно важные слова от форварда «Спартака» в связи с непростой ситуацией с фанатами красно-белых.

«У «Спартака» в сезоне были матчи и получше»

Тренеры на пресс-конференции тоже не зажигают, даже Ярушкин выглядит очень скромным.

– Хорошие эмоции, давно не выигрывали. Ребята молодцы, сыграли на команду, поэтому и такой результат, – отмечает Алексей Ярушкин, который еще в прошлом году работал в СКА.



– Согласны, что два матча против СКА стали одними из лучших в сезоне? Связано ли это с тем, что вы знаете команду, что работали в СКА в прошлом году?

– Не сказал бы, что лучшие матчи сезона... Были и лучше. Но, наверное, обыграть лидера – это здорово. То, что тренировал, не сыграло роль. Для ребят мотивация – играть с сильным соперником.

– Естественно, настраивались на победу, очень многое не получилось, игра в большинстве – в основном так. Закономерный результат, – Олег Знарок спокоен, никакой злости или особого разочарования в его голосе нет.

– Лучшие хоккеисты Шведских игр - Игорь Шестеркин, Егор Рыков - провели не самые удачные матчи. Это психология?

– Почему вы считаете, что Шестеркин провел слабый матч? – удивляется Знарок, переводя пресс-конференцию в дискуссию.

– Не самый удачный, скорее.

– Не знаю... Вроде готовили к игре и одного, и второго. Но так получилось.

– Спишем на молодость?

– И на молодость можно списать, – усмехается Знарок.

– Первая игра после перерыва на Евротур получилась неудачной. Владимир Федосов объяснил это нагрузками на сборах. Это так?

– Нагрузки были действительно серьезные – готовились к плей-офф. Но списывать на это не стоит, должны переламывать в любом случае, играть на победу.

Переламывать нужно начинать как можно скорее, до начала плей-офф осталось всего две игры.

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