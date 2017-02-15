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Дмитрий Ефремов: Слова Слуцкого про меня? Мне было не обидно это слышать

Артем Терентьев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Марио Фернандес и Дмитрий Ефремов
Марио Фернандес и Дмитрий ЕфремовИсточник: РИА «Новости»

Корреспондент «Советского спорта» поговорил с полузащитником ЦСКА Дмитрием Ефремовым, который этот сезон проводит в аренде в «Оренбурге». Ему 21 год, а Ефремов поиграл и против Беллерина, и вызова в сборную России от Фабио Капелло удостаивался, и сравнений с Зораном Тошичем от Леонида Слуцкого. Не в свою, правда, пользу.

«ПРОТИВ БЕЛЛЕРИНА ПРИШЛОСЬ ТЯЖЕЛОВАТО…»

- Для вас это первый полноценный и стабильный игровой отрезок в премьер-лиге. Стабильно выходили на поле, гол забили...
- Этого мало. Мог результативнее действовать. Нужно прибавлять в созидании, в последнем пасе. Посмотрим, прибавил ли на сборах, когда возобновится чемпионат.

- После 17-и туров «Оренбург» на 14-м месте в РФПЛ. Заслуженно?
- Наверное, да. В каких-то играх мы сами виноваты в потере очков. Во втором круге будем исправлять ситуацию.

- Когда в 2013-м вы попали в основной состав ЦСКА, кто особенно впечатлял из игроков?
- Вагнер выделялся, Хонда, Игнашевич, Березуцкие. Много было классных игроков. Для меня все это представлялось каким-то космосом. Еще недавно видел этих футболистов по телевизору, а теперь тренировался с ними.

- Молодежный состав ЦСКА здорово выступает в юношеской лиге УЕФА, стабильно выходя в плей-офф. Есть мнение, что российские юноши обыгрывают европейских только за счет «физики», а в технике значительно уступают.
- Возможно, доля правды в этом есть. Не знаю, как устроен тренировочный процесс в Европе. Может, они действительно делают акцент на технике. Но мы топовым юношеским командам ни в чем не уступали – ни в «физике», ни в технике.

- Кто произвел самое сильное впечатление?
- Лондонский «Арсенал». Из того состава на взрослом уровне играют Гнабри, но он, правда, сейчас не в «Арсенале», а Германии, и Беллерин. Он уже тогда был очень быстрый. Однажды играл на его фланге – в паре моментов пришлось тяжеловато.

«ХОТЕЛ БЫТЬ НА ВИДУ»

- Почему талантливой армейской молодежи в последние годы мало доверяли в первой команде?
- Шанс давали всегда. Пусть небольшой, но за него надо было зацепиться, чтобы заслужить нечто большее. Когда я переходил из дубля в основу, конкурировать приходилось с очень классными игроками. В общем, шансы у меня были.

- Не обидно было слышать такое от Слуцкого: «Из-за лимита можно вышвырнуть Тошича в пользу Ефремова, но с ЧМ-2018 Тошича никто не вышвырнет, а играть против него будет Ефремов»?
- Нет. Тошич – классный футболист. Наверное, на тот момент я действительно не совсем мог с ним конкурировать.

- Аренда в чешском «Словане» в прошлом сезоне помогла выйти на новый уровень?
- Мне важно было играть. Уровень чемпионата Чехии, конечно, слабее, чем РФПЛ. Там есть две команды – «Спарта» и «Виктория», которые всех обыгрывают, регулярно играют в еврокубках. Мы тогда заняли третье место, неплохо смотрелись.

- Могли остаться?
- Да, но хотел попробовать себя в российском чемпионате. Чтобы быть на виду.

- Весной 2015 года вас вызвали в сборную России. Что было самым запоминающимся?
- Выход в игре против «Казахстана» (0:0) в футболке сборной России. Пусть на 10 минут, но момент все равно – особенный.

- Капелло – жесткий тренер?
- Был в расположении сборной дня три. Чего-то такого не заметил, хотя по разговорам ребят действительно складывалось ощущение, что в сборной серьезная дисциплина. А мне нужно работать, прогрессировать, чтобы вновь заслужить вызов в сборную.

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