В Подольске погиб игрок, а в Уфе избили бабушку хоккеиста. Ад в детском хоккее

Происшествие в Подольске, где стычка юных игроков «Витязя» закончилась смертью 14-летнего Ильи Солнышкина всколыхнуло всю хоккейную Россию.

Многие возмущаются и недоумевают – как такая трагедия могла случиться. Но многие и пишут прямо – жаль парня, но все так и есть.

И пока по делу гибели подростка идет следствие, региональные СМИ трубят о новом скандале. О настоящей войне, которую ведут уже не дети, а их родители в одной из команд СДЮШОР «Салавата Юлаева».

Прямо на одном из матчей, на «Уфа-Арене», где встречались уфимские мальчишки и их сверстники из Альметьевска избили пенсионерку, которая пришла поболеть за своего внука.

И сделали это не хулиганы. А, по словам потерпевшей, отец одного из мальчиков, партнеров ее внука по команде.

- Я выходила из раздевалки, когда меня вдруг ударил мужчина, папаша кого-то из мальчиков, - рассказала 55-летняя женщина журналисту новостного портала Proufu.ru. - Я упала, ударилась головой. Перед этим я точно слышала, как тренер говорил: «Вы что, не можете со старушкой справиться?». После этого он завел мою дочь в тренерскую, запер там и сказал, что из-за инцидента, который якобы я устроила, ее сына отчислят из спортивной школы…

Бабушка обратилась в лечебное учреждение, где у нее было диагностировано сотрясение мозга. А затем написала заявление в полицию.

Казалось бы, самое время призвать к ответу распоясавшегося папашу-негодяя.

Однако в этой истории все оказалось совсем не так просто. Потому что заявлений в полиции на сегодняшний день уже два. И одно из них, встречное, написал как раз тот самый мужчина от побоев которого пострадала пенсионерка.

Вот уже его версия того самого происшествия.

- Она подошла ко мне в раздевалке, стала оскорблять мою супругу, даже толкнула меня – но я не стал связываться, зная ее характер, - рассказал ГТРК «Башкортостан» уфимец по имени Рамиль. - В коридоре она опять ко мне подошла и стала меня провоцировать, но я снова ушел. Потом она подсела ко мне и уже при всех родителях продолжила свои оскорбления. Я слегка оттолкнул ее и отошел. На меня сразу накинулись ее сторонники. Я продолжил смотреть матч, а позже узнал, что она вызвала «скорую».

А что же все-таки такого бабушка сказала мужчине? Что за оскорбление из-за которого весь этот сыр-бор и вышел?

- Я сказала ему: подмога к вам приехала, мы выйдем и победим, без нас вы никто, - поделилась пенсионерка уже с журналистом уфимского портала Медиакорсеть, - После этого ушла в раздевалку помогать внуку готовиться к игре. Перед самым матчем я вышла из раздевалки и тут же получила удар в висок. После этого я мало что помню, в больницу меня доставила скорая помощь.

Но что же означает это загадочное «к вам подмога приехала, без нас вы никто»? Ведь речь идет вроде бы об одной и той же уфимской команде.

Оказывается, раньше у нее был другой тренер - Вадим Шарифьянов. Но его отстранили от работы.

Почему?

А по просьбе родителей. Было письмо в прокуратуру за подписью представителей 15 семей, дети из которых занимались у Шарифьянова.

Суть претензий к тренеру?

Обычный «букет» из юношеского хоккея – безразличен к детям, груб, деньги незаконно собирает. И вообще «у него есть группа любимчиков, а остальных не замечает».

Так может тренер – монстр?

Оказалось, не совсем. Напротив, сам отец троих детей. И сейчас борется за свои попранные права спортивного педагога. Причем, тоже имеет шансы на успех.

Почему?

Потому что часть родителей его, наоборот, горячо поддерживает. И уже создана инициативная группа из 40 родителей. Эти папы, мамы и бабушки требуют вернуть Шарифьянова. Их категорически не устраивает пришедший в команду ему на смену Илья Полицинский.

- Этот Полицинский был снят с должности в 2016 году, - заявила Медиакорсети одна из родительниц из этой группы. – Дело было в том, что после его тренировок многим детям пришлось обращаться к психологу и неврологу, настолько негативно он на них влиял. Наша родительская группа, более 40 человек планирует направить письмо властям с требованием восстановить Шарифьянова в должности.

Вот такая война Белой и Алой розы в отдельно взятой детской команде.

Кстати, что думает об этом сам пострадавший от родительского гнева тренер?

- Некоторые родители, среди которых есть и достаточно влиятельные, хотят видеть своих детей в первом составе, при том, что эти ребята нужному уровню не соответствуют, - пояснил Шарифьянов. – Кто-то считает, что может указывать тренеру. А не я должен решать, кому играть, а кому нет.

Ну вот мы с вами и добрались до сути. Вот он камень преткновения – место в первой пятерке. И вот тут я напомню, что по одной из версий, которые сейчас проверяют следователи, Солнышкина в Подольске избили до смерти его же товарищи по команде как раз после того, как он был переведен в ударное звено.

Но вернемся в Уфу, где за место в первой пятерке дерутся, слава богу, не дети, а их отцы с бабушками. И удары у них, видимо, послабже?

А знаете почему дерутся не дети, а взрослые?

Потому что речь идет о команде детей 2008 года рождения!

Потому что мальчишкам этим всего по восемь лет! Ну, может, девять кому-то только-только успело исполниться.

А их родители бьются – и кулаками готовы бить и кляузы писать в прокуратуру… Ради чего? Тренера наказать?

Нет, чтобы сын играл в первой пятерке. Больше им ничего не надо.

И ведь, что еще более ужасно, тренер этого абсурда тоже не видит. Он возмущен только тем, что ему пристрастные дилетанты пытаются указывать – кто будет играть, а кто нет.

А сказать, что в восемь лет у детей никакого первого звена в команде в принципе быть не должно. Что это абсурд и дискредитация детского спорта. Что они пока все только учатся играть…

Не, тренеру все это родителям сказать даже в голову не приходит.

А знаете почему?

Потому что у него в команде 8-летних игроков действительно есть первая пятерка. Которая получает и больше времени на льду. И львиную долю его внимания. И тренер всерьез думает, что это – ПРАВИЛЬНО. Что так и надо. Что только так и можно.

Сколько у нас таких команд по стране, где родители воюют с тренером и друг с другом за место своих чад в первой пятерке?

Сколько детских составов, где игроки вслед за родителями ненавидят партнеров по команде, перешедших им дорогу?

Кого мы воспитываем? Талантливых мастеров или бездушных эгоистов ради успеха способных на все?

Где тут хоккей? Где его главное понятие – КОМАНДА?

По-моему, всем руководителям нашего спорта, начиная с самого верха, пора задуматься над этими вопросами и начать на них самим отвечать. А потом задавать их всем ответственным лицам.

Потому что детский хоккей превращается (если уже не превратился) в детский ад.

А в аду ни ангелов, ни людей не растят.