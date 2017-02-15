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«То, что творит Ягр – это фантастика!» Великий чех удивил нас в день рождения

Павел Лысенков
Павел Лысенков
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
«То, что творит Ягр – это фантастика!» Великий чех удивил нас в день рождения
Источник: Associated Press

Форварду «Флориды» Яромиру Ягру сегодня стукнуло 45 лет, и это поразительно уже само по себе.

Потому что всего четыре человека в истории выступали в НХЛ в таком возрасте.

Крутой защитник Крис Челиос, чья карьера затянулась до 47 лет. Но после 45 он уже резко пошел на спад.

Вратарь Джонни Бауэр, который провел один матч после 45 лет, пропустил пять шайб и повесил коньки на гвоздь.

Хитрый голкипер Мо Робертс – он ушел из хоккея в 1934-м, но вернулся 18 лет спустя, в 46, чтобы провести для галочки один период матча за «Чикаго».

И главное – невероятный Горди Хоу, который с 45 до 50 лет играл в ВХА – статистика в зачет не шла. А потом в 51 год вместе с «Хартфордом» провел один сезон в НХЛ, набрал 41 (15+26) очко и ушел на покой.

Změna je život 😀 #mustache

Публикация от Jaromír Jágr (@jj68jaromirjagr)


Яромир Ягр в этом сезоне идет на третьем месте среди лучших бомбардиров «Флориды» (10+21=31 очко). Его команда претендует на плей-офф. Сам Ярдо в свой день рождения будет играть в Калифорнии против «Сан-Хосе». И в этот вечер может преподнести сам себе подарок с розовой ленточкой, набрав 1900-е очко за карьеру. Нужно сделать всего один пас или забить один гол.

То есть мужик при деле, он весь в работе. И уходить никуда не собирается.

Яромир Ягр – это Горди Хоу наших дней. Думаю, на рекорды великого Горди он и нацелился. Это Марк Мессье (1756 матчей в регулярных чемпионатах НХЛ) постеснялся обойти кумира Хоу (1767). Ягр же (1683) стесняться не будет. Он прямо говорит, что хочет играть в хоккей до 50 лет. «Ну или до 60, хотя вдруг завтра меня собьет машина?» - с ухмылкой добавляет Яромир.

Rodina se rozrostla 😝🐒 #monkey

Публикация от Jaromír Jágr (@jj68jaromirjagr)


Вообще он не похож на 45-летнего. С виду дашь где-то 30 с хвостиком. Его новая девушка Вероника Копривова посадила Ягра на диету. Раньше он любил уплетать вкусные булочки и уважал мясо. Теперь его перевели на рыбу и ограничили в сладком. Сначала Яромир капризничал, но потом смирился и даже постройнел. Сейчас на фото в инстаграме можно увидеть молодую парочку – где-то 25-летняя Вероника и ее молодой парень.

Ja a táta 😜💪 #strongman

Публикация от Jaromír Jágr (@jj68jaromirjagr)


Самое занудное, что можно сделать в день рождения Яромира Ягра – это начать перечисление его наград и призов. Дважды обладатель Кубка Стэнли (1991, 1992), олимпийский чемпион (1998)… Боже, это было еще в прошлом веке! Не заговаривайте об этом с Яромиром, это напоминает ему о возрасте!

Он смотрит только вперед. Думает о том, что здесь и сейчас. И напоминает героя фильма «Скорость», который везет в рейсовом автобусе радиоуправляемую бомбу. Она взорвется, если скорость автобуса упадет ниже 50 миль в час.

Вот и Ягр – он дал себе установку, что если проведет один день без тренировок, то очень скоро закончится как спортсмен. Если ты остановился, то проиграл. Поэтому он работает днем наравне с молодыми пацанами из «Флориды», а ночью приходит на каток, от которого у него есть свои ключи и тренируется уже в одиночку.

#66 #10 #68

Публикация от Jaromír Jágr (@jj68jaromirjagr)


Он – настоящий маньяк тренировок, поэтому играет в 45 лет. Таким Ягра всегда знали в Северной Америке. Таким его помнят в России, где Яромир провел четыре счастливых сезона за «Авангард».

750 - Děkuji !

Публикация от Jaromír Jágr (@jj68jaromirjagr)


Счастье в том, что Ягр именно у нас принял православие, а еще обрел второе дыхание в карьере, снова почувствовал любовь к хоккею, поставил себе цель – играть до бесконечности.

И я поймал себя на мысли – почему мы, сорокалетние, с восхищением смотрим на Яромира Ягра, который играет в НХЛ. Не только потому, что он показывает всему миру, как в 45 лет можно быть в идеальной физической форме.

Faraón a jeho Veronika :)

Публикация от Jaromír Jágr (@jj68jaromirjagr)


Просто многие привыкли к тому, что есть хоккеисты НХЛ старше их, болельщиков. А если уйдет Ягр, то старше никого не останется. Все будут только младше – то есть уйдет твоя хоккейная болельщицкая молодость. И это очень грустно.

Так что с днем рождения, Яромир! Играй вечно!

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