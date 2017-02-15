Это не ад – это хуже. Яременко про детских тренеров и родителей

Хороший текст вышел из-под пера Дмитрия Пономаренко. Тема социальных извращений довольно актуальна в применении к детско-юношескому спорту. У каждого, кто отдавал своего ребенка в спортивные секции, есть что рассказать на эту тему. Но не со всеми тезисами своего коллеги я согласен. Чуть ниже поясню, в чем именно и почему.

- Я водила ребенка в футбольную секцию, - рассказывает одна мамочка из Подмосковья. Хорошая секция вроде бы, ребенок довольный. А потом узнала, что зарплата у тренера – что-то около 9 тысяч рублей в месяц. И я как-то волноваться начала: нормальный-то человек за такие деньги точно работать не станет с детьми?

Мамочка возмущалась по понятной причине: слишком много в последнее время историй, когда дети, доверенные педагогу, не только уроками с ним занимались. Попытался ее успокоить:

- Смотри, скоро поборы начнутся. Никто ж за такие деньги не будет работать с детьми. Скажут, то на форму, то на выезд какой-то, то еще куда-то.

Думал, успокоил. Оказалось – нет. Через неделю и вправду тренер выкатил информацию о необходимости проплат – мама возмущенно забрала ребенка из секции. Я сейчас не о мамашах. Родители – самый большой враг тренера. Это известно. И об этом любой тренер расскажет, как это, к примеру, сделала экс-теннисистка Екатерина Бычкова.

Иногда родитель - враг собственному ребенку. Известный спортивный врач, человек, работавший с теннисистами, с хоккеистами и не только – ПетрЛидов – мне рассказывал истории, от которых волосы на лоб лезли.

Помните, была история с Черепановым, смерть которого прямо на площадке омрачила первый сезон свежесобранной Континентальной хоккейной лиги? Тогда больше говорили про горе-врачей, про скорую помощь без дефибрилятора, про разные нюансы, которые всплыли тогда (к примеру, сердце игрока оказалось в два или три раза больше, чем положено). Меньше писали о том решении, которое было принято почти сразу: проверить сердце у всех играющих хоккеистов. А потом – у тех, кто подступает к командам высшего уровня. Очень многих лично Лидову пришлось заворачивать:

- Сижу и говорю родителям: «Играть Вашему сыну в хоккей нельзя! Ему это противопоказано. Сердце элементарно не выдержит». И знаешь, что мне отвечают? – «Доктор, не пиши ничего, пожалуйста! Ты не представляешь, как мы живём все эти годы. Мы в своем городе продали все, чтоб он играл, а потом кормил всю семью. Ему сейчас 17. Через полгода уедет в Канаду, всех нас заберет. А сердце там починят».

Как это прокомментируешь? Родителю впрямую доктор говорит: нельзя твоему ребенку играть – умрет. А родитель рассуждает о своем сыне как об акции, которая рано или поздно принесет дивиденды. Да такой родитель куда опаснее, чем тренер или кто угодно.

Но не о том речь. Мне не очень понятна суть обвинений, которые мой коллега бросил тренеру в упомянутой статье. Тренер не видит этого абсурда. Тренер не говорит этого родителям?

А простите, тренер тут причем? Вы не знаете, как везут команды детские на игры? Вот эта пятерка у тебя едет играть, а эту пятерка – потому что родители за нее заплатили. И тренер, если хочет и дальше существовать в этой системе, то должен подчиняться сложившимся правилам. Не он их формулировал. Поэтому о чем мы говорим?

Не нравится это родителям и детям? Пусть уезжают тренироваться туда, где этой системы нет. Нет возможности уехать – пусть выживают в сложившихся условиях. Дети от этого только стрессоустойчивее будут. Ломаем тем самым детскую психику? Да, ломаем. У вас есть другие предложения? Делать, как в некоторых штатах США, где до 12 лет запрещено любое распределение мест в детских соревнованиях. Мол, это детей морально и психологически травмирует. Но у нас есть уверенность, что это поможет? Особенно в командных видах спорта. Сомневаюсь.

Спорт – это ад? Да, любая работа на износ – это адская работа. И это всегда труд, это преодоление. Нравится тебе всё то же самое, но без ада? Пожалуйста, надевай коньки, бери клюшку и играй во дворе. А спорт высших достижений – это несколько иное.